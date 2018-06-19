Hướng dẫn mát xa mặt tại nhà 'chuẩn' spa, da căng bóng, trắng hồng chẳng cần viên uống chống lão hóa

Theo các chuyên gia làm đẹp và da liễu, mát xa mặt ít nhất 1 lần trong vòng 1 tháng sẽ mang đến nhiều điều "kỳ diệu" cho làn da. Không chỉ loại bỏ tất cả bụi bẩn, dầu nhờn dư thừa và tế bào chết tích tụ trong lỗ chân lông, mát xa còn giúp xóa mờ nếp nhăn, kéo căng da, duy trì độ đàn hồi và ngăn ngừa tối đa lão hóa.

Mát xa mặt là phương pháp vừa làm đẹp vừa thư giãn tinh thần. Liệu trình này làm cho bạn cảm thấy tươi mới, giảm thiểu căng thẳng và trẻ hóa làn da rất hiệu quả.

Hầu hết phụ nữ thường phải tốn khá nhiều tiền cho việc mát xa da mặt tại các trung tâm, spa làm đẹp. Tuy nhiên, với hướng dẫn tường tận sau đây, bạn có thể thực hiện phương pháp này tại nhà, từ đó tiết kiệm được khoản tiền lớn nhưng vẫn đạt được hiệu quả như mong đợi.

- Nước lạnh

- Nước tẩy trang

- Bông tẩy trang

- Bọt biển

- Kem mát xa hoặc tinh dầu tự nhiên

- Kem dưỡng mắt

- Kem dưỡng ẩm da mặt

Làm sạch da trước khi mát xa:

Điều đầu tiên bạn cần làm là loại bỏ lớp trang điểm một cách kỹ càng. Dùng vài giọt sữa rửa mặt hoặc xà phòng em bé thoa lên mặt, xoa theo chuyển động tròn nhẹ nhàng. Tiếp đó, lấy miếng bọt biển, nhúng nó vào nước rồi chà nhẹ lên khắp mặt. Cuối cùng rửa lại bằng nước mát.

Trước khi mát xa, bạn cần tẩy trang, làm sạch da cẩn thận - Ảnh: Internet

Cách mát xa da mặt:

Lấy một ít kem dưỡng cho vào lòng bàn tay. Xoa hai tay lại với nhau để làm ấm kem dưỡng.

Bắt đầu mát xa ở cằm, thực hiện theo động tác tùy ý. Đi đến khu vực ở giữa môi trên, dùng hai ngón tay kéo khóe miệng lên xuống nhịp nhàng.

Tiếp đó, bạn xoa bóp và mát xa hai bên gò má. Dần dần đưa tay ra khóe mắt, dùng lực kéo căng nhịp nhàng trong vòng 40 giây thì dừng lại. Sau đó là đến vùng trán, bạn nên dùng động tác mát xa theo hình W.

Kết thúc động tác này, nhắm mắt rồi thư giãn sau khoảng 2 phút để dưỡng chất thẩm thấu sâu vào da. Cuối cùng, rửa sạch, lau nhẹ nhàng bằng bông tẩy trang là hoàn thành.

Mát xa tuần tự theo chiều từ cằm lên trán - Ảnh: Internet

Lưu ý:

Khi mát xa đến mắt, bạn nên dùng kem dưỡng chuyên dụng. Trong trường hợp không có đủ mỹ phẩm cho từng vùng da, bạn có thể sử dụng tinh dầu tự nhiên, Vitamin E để thay thế tất cả.

Nhớ vệ sinh hai bàn tay thật sạch, cắt móng tay gọn gàng để không làm tổn thương da.

Sử dụng các loại mỹ phẩm lành mạnh, phù hợp với tính chất của làn da để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Dùng nước lạnh hoặc nước đá để rửa mặt càng tốt.

Chỉ cần thực hiện theo hướng dẫn mát xa mặt đơn giản trên khoảng 2 lần mỗi tháng, chẳng cần đến mỹ phẩm đắt tiền hay viên uống ngừa lão hóa, bạn vẫn có thể sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng như ao ước.