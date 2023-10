Hướng dẫn cách sử dụng sữa non kích trắng đơn giản tại nhà

Cách sử dụng sữa non kích trắng tại nhà là vấn đề hiện đang được nhiều chị em rất quan tâm. Mặc dù muốn thử phương pháp này nhưng còn lăn tăn liệu sữa non kích trắng có tốt không, có phù hợp với cơ địa cũng như mang lại tác dụng thần kỳ như mong muốn hay không. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách dùng sữa non kích trắng cũng như công dụng của sữa non mang lại cho sắc đẹp phụ nữ.

Dùng sữa non để kích trắng cũng tương tự như các phương pháp khác đang phổ biến hiện nay. Chúng không cần sự hỗ trợ của các máy móc cầu kỳ như ở spa và thẩm mỹ viện, nên bạn hoàn toàn có thể áp dụng tại nhà chỉ với 4 bước sau đây:

Có thể sử dụng sữa tắm, tẩy tế bào chết hoặc bông bọt để làm sạch bề mặt da, giúp các lỗ chân lông được thông thoáng nhằm mang lại kết quả kích trắng tối đa.

Bước 2: Tiến hành thoa đều hỗn hợp sữa non tắm trắng lên toàn bộ cơ thể bằng tay hoặc bằng cọ quét chuyên dụng. Với những vùng da bị sậm màu hơn như đầu gối, nách, vùng tam giác thì bạn nên thoa dày và xoa kĩ hơn một chút.

Thoa đều hỗn hợp sữa non tắm trắng lên toàn bộ cơ thể

Bước 3: Dùng bàn tay massage nhẹ nhàng toàn thân để các hoạt chất có trong sản phẩm thẩm thấu sâu hơn xuống bề mặt da. Giữ nguyên hỗn hợp sữa non trên da và nằm thư giãn trong khoảng 20 - 30 phút.

Bước 4: Cuối cùng, tắm lại bằng nước sạch để loại bỏ hoàn toàn sản phẩm. Tốt nhất bạn nên tắm vào ban đêm để tận dụng khoảng thời gian làn da được nghỉ ngơi suốt đêm để ngấm các dưỡng chất tốt hơn. Nếu có điều kiện, nên bôi thêm kem dưỡng ẩm ban đêm cho mặt và cơ thể trước khi đi ngủ để hạn chế tình trạng da khô và kích ứng.

Nằm thư giãn trong khoảng 20 - 30 phút

2. Sữa non kích trắng là gì?

Theo lý thuyết thì sữa non kích trắng có cấu tạo khá giống với sữa mẹ của phụ nữ mới sinh trong vòng 72 tiếng đồng hồ.

Nghĩa là khi sữa non được cô đặc lại, chúng sẽ trở thành một hợp chất chứa nhiều chất dinh dưỡng rất có lợi cho da và dưỡng trắng cực tốt. Do đó, trong thời gian gần đây, rất nhiều chị em phụ nữ đã truyền tai nhau cách dùng sữa non tắm trắng để cải thiện màu sắc cũng như độ mềm mại của làn da.

Dùng sữa non tắm trắng để cải thiện màu sắc cũng như độ mềm mại của làn da

3. Công dụng của sữa non kích trắng

Đa số các sản phẩm sữa non kích trắng có sẵn trên thị trường hiện nay là sự kết hợp giữa thành phần sữa non với các dưỡng chất tốt cho làn da như: tinh chất collagen, ngọc trai, vitamin C, chiết xuất bùn khoáng và tảo Spirulina giúp cải thiện sắc tố da nhanh chóng.

Khi hỗn hợp được thoa lên da, các dưỡng chất sẽ thấm nhanh và sâu vào bề mặt biểu bì dưới da, giúp ức chế sự hình thành và phá hủy các melanin có hại gây sạm màu da, từ đó làn da của bạn sẽ dần trắng sáng tự nhiên và an toàn.

Dưỡng chất sẽ thấm nhanh và sâu vào bề mặt biểu bì dưới da, giúp ức chế sự hình thành và phá hủy các melanin có hại gây sạm màu da

4. Tắm trắng bằng sữa non thường xuyên có gây hại cho da không?

Với những tác dụng của sữa non kích trắng mang lại cho làn da, nhiều chị em băn khoăn thắc mắc không biết nếu sử dụng thường xuyên sản phẩm này có gây hại cho da về lâu dài hay không. Dưới đây là tổng hợp một số ý kiến từ các chuyên gia hàng đầu để giải đáp đến các bạn như sau:

Sữa non kích trắng là một loại dưỡng chất cực kì tốt cho da, nếu kiên trì sử dụng điều đặn từ 1-2 lần/ tuần và trong nhiều tháng liền thì chắc chắn làn da sẽ được cải thiện đáng kể và khỏe đẹp từ sâu bên trong.

Kiên trì sử dụng điều đặn thì chắc chắn làn da sẽ được cải thiện đáng kể và khỏe đẹp từ sâu bên trong

Sữa non có cách hoạt động thâm nhập và tác động lên lớp da chết sẫm màu, sần sùi và loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể, đồng thời kích thích các tế bào biểu bì mới sinh sản khỏe khoắn và sáng màu hơn.

Ngoài ra, các dưỡng chất có trong sữa non còn giúp kiểm soát và ức chế sự sinh sôi nhanh chóng của melanin trên da (nguyên nhân chính gây ra nám, sạm, da cháy nắng).

Do đó, khi bạn sử dụng sữa non để kích trắng được 1 thời gian rồi ngưng sử dụng thì làn da vẫn có thể duy trì được độ trắng sáng như cũ chứ không phải sẽ bị xuống màu như khi sử dụng các biện pháp lột tẩy không an toàn từ hóa mỹ phẩm.

Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm đội mác sữa non nhưng về bản chất lại là hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Nếu không phân biệt được hay không lựa chọn được nơi mua hàng uy tín thì rất dễ gặp phải trường hợp này gây tổn thương nghiêm trọng cho làn da.

Sau khi sử dụng sữa non để kích trắng được 1 thời gian rồi ngưng sử dụng thì làn da vẫn có thể duy trì được độ trắng sáng như cũ

Các sản phẩm sữa non hiện nay được làm giả rất tinh vi. Nếu bạn sử dụng 1,2 lần có thể vẫn làm cho da trắng sáng hơn bởi nó gồm sữa và các chất hóa học có tính lột tẩy cao. Chỉ khi sử dụng lâu dài thì những tác hại trên da mới bộc lộ rõ rệt.

Sau một thời gian sử dụng sữa non kích trắng mà cảm nhận thấy bề mặt da bị bào mòn hay yếu dần đi thì nên ngưng dùng và đi thăm khám tại các bệnh viện uy tín.

5. Cách làm trắng da tại nhà an toàn với các nguyên liệu thiên nhiên

Nếu lo sợ mua phải sữa non kích trắng không an toàn cho sức khỏe, bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng các nguyên liệu thiên nhiên khác, hiệu quả dưỡng trắng cũng tương tự, lại tiết kiệm và an toàn cho sức khỏe hơn.

+ Tắm trắng tại nhà bằng bia

Trong bia có chứa một lượng lớn phân tử selenium hữu cơ giúp làm chậm quá trình lão hóa da, hỗ trợ loại bỏ các bụi bẩn, tế bào chết, từ đó làm sạch sâu các lỗ chân lông, giúp cho làn da mịn màng, trắng sáng.

Chuẩn bị nguyên liệu: 1/2 lon bia, 1 quả trứng gà tươi, 3 thìa mật ong nguyên chất.

Cách thực hiện:

Cho các nguyên liệu vào một cái bát lớn rồi trộn đều chúng lại với nhau thành một hỗn hợp sền sệt. Sau khi tẩy tế bào chết và tắm sạch da thì quét đều hỗn hợp này lên cơ thể kết hợp với thao tác massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất trong hỗn hợp dễ dàng thấm sâu vào bên trong.

Thư giãn tầm 15-20 phút, rồi tắm sạch cơ thể. Nên kiên trì áp dụng mỗi tuần 2-3 lần, thì làn da của bạn sẽ được cải thiện tone màu rất rõ rệt

+ Cách làm trắng da toàn thân bằng mật ong

Trong mật ong có chứa đến 5 loại vitamin giúp dưỡng da và làm đẹp an toàn như vitamin B, C, E, K và Beta-carotene (tiền chất của vitamin A). Vì thế, bạn hoàn toàn có thể kết hợp mật ong và các nguyên liệu như bột vỏ cam, cà chua để giúp làm trắng da lên nhanh chóng và an toàn hơn.

Làm trắng da toàn thân bằng mật ong

Chuẩn bị nguyên liệu: 3 thìa mật ong nguyên chất, 2 thìa bột vỏ cam, 1 quả cà chua.

Cách thực hiện:

+ Xay nhuyễn cà chua và lọc lấy nước, tiếp theo cho 2 nguyên liệu còn lại vào trộn đều tạo thành một hỗn hợp sền sệt.

+ Tiến hành xoa hỗn hợp này đều lên da kết hợp massage nhẹ nhàng toàn thân và để yên trong 20 phút cho dưỡng chất thẩm thấu sâu vào các lớp biểu bì của da, cuối cùng thì tắm sạch lại với nước. Bạn nên kiên trì thực hiện phương pháp này 2-3 lần/tuần để đạt được kết quả như mong đợi.

+ Cách làm trắng da toàn thân bằng nha đam

Nha đam giàu vitamin và khoáng chất có tác dụng làm dịu mát làn da, dưỡng ẩm đồng thời hỗ trợ tái tạo làn da mới. Khi kết hợp nha đam với dưa chuột sẽ đem đến một công thức tắm trắng toàn thân mịn màng mà không cần bạn phải tốn tiền đến các trung tâm sắc đẹp để chăm sóc.

Chuẩn bị nguyên liệu: 1 lá nha đam tươi, 1 quả dưa chuột, 1 nắm lá bạc hà.

Cách thực hiện:

Nha đam ban mang đi gọt vỏ và tách lấy phần gel bên trong. Dưa chuột thì rửa sạch, bỏ tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố thành một hỗn hợp sền sệt.

Sau khi tắm sạch cơ thể thì dùng hỗn hợp này thoa đều lên da, kết hợp với thao tác massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất được thẩm thấu vào sâu bên trong của da. Thư giãn trong 20 phút và tắm sạch lại. Phương pháp này cũng nên được áp dụng 2 - 3 lần/ tuần để có làn da trắng sáng, mịn màng.

Trong cuộc sống và sinh hoạt, trường hợp bạn bị cháy nắng hoặc xỉn màu da do chăm sóc da không tốt vẫn thường xuyên diễn ra. Khi đó nếu biết cách sử dụng sữa non kích trắng thì làn da có thể được khôi phục về nguyên trạng màu da gốc hoặc sáng dần lên. Hãy kiên trì áp dụng những phương pháp trên để có được làn da trắng mịn, tự tin.