Học phụ nữ Hàn Quốc thoa thứ này lên da mặt 7 lần mỗi đêm, cô gái nhận về kết quả trên cả tuyệt vời sau vài ngày

Bên cạnh quy trình 10 bước nổi tiếng, phụ nữ tại quốc gia này còn phát minh ra phương pháp làm đẹp dựa trên toner cấp ẩm cực kỳ hữu hiệu sau đây.

Nếu yêu thích phương pháp làm đẹp từ Hàn Quốc, bạn chắc hẳn không còn xa lạ gì với các chế độ chăm sóc nhiều bước.

Thay vì dùng bản gốc 10 bước bao gồm chất tẩy rửa dầu, chất tẩy rửa bọt, chất tẩy tế bào chết, toner, dưỡng chất, huyết thanh, mặt nạ, kem mắt, kem dưỡng da mặt và SPF, Desantis quyết định thử phương pháp mới chỉ có 7 bước.

Lisa Desantis, cô gái bị thu hút bởi những bí quyết làm đẹp từ Hàn Quốc đã có những chia sẻ hữu ích rút ra từ chính bản thân mình trên Health. Theo đó, Desantis khẳng định hiệu quả tuyệt vời của quy trình dùng toner 7 bước này.

Về phương pháp này, chuyên gia Glow Recipe cho biết, khi thoa toner 7 lần liên tục, nhẹ nhàng mát xa, dưỡng chất sẽ thẩm thấu vào tận lớp hạ bì. Điều này giúp cho làn da đầy đủ độ ẩm và ngậm nước hơn - những tiêu chuẩn quan trọng của làn da khỏe đẹp. Ngoài ra, vị chuyên gia này chia sẻ bạn có thể sử dụng lượng toner tùy thích, 1 hoặc 7 sản phẩm khác nhau.

Phương pháp 7 bước toner này từ Hàn Quốc cực kỳ hiệu quả trong việc dưỡng da - Ảnh: Internet

Cách áp dụng quy trình dùng toner 7 bước

Có một số điều cần lưu ý trước khi bắt đầu áp dụng liệu trình chăm sóc này, cụ thể chuyên gia Glow Recipe khuyên bạn nên tìm kiếm các loại toner không chứa cồn, giàu thành phần hydrat hóa và tránh loại tẩy tế bào chết hay chứa axit AHA và BHA. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng một chút toner dạng gel.

Đối với lớp toner đầu tiên, bạn nên chọn dạng có khả năng thẩm thấu nhanh chóng sau khi mát xa với vài chuyển động tròn. Sau khoảng 3 - 4 lớp toner lỏng, bạn có thể áp dụng gel.

Cả chuyên gia Glow Recipe và Lisa Desantis đều nhận thấy sự cải thiện đáng kể của làn da sau khi sử dụng phương pháp này sau vài ngày.

Lisa Desantis cho biết: "Da của tôi mượt mà, đầy đặn và rạng ngời hơn rất nhiều. Tôi thấy rằng thật dễ dàng để trang điểm vì làn da mịn màng giúp kem nền bám chặt nhanh hơn. Nếu đang tìm kiếm phương pháp phục hồi da, hãy thử quy trình 7 bước toner này".

Vào thời điểm hanh khô, se lạnh của mùa đông, phương pháp sử dụng toner này sẽ giúp làn da luôn mềm mịn, ngậm nước - Ảnh: Internet

Một chia sẻ bổ ích từ chuyên gia Glow Recipe, vì chuẩn mực về làn da ngậm nước của phụ nữ Hàn Quốc cao hơn nhiều so với các quốc gia châu Á khác nên bạn có thể chỉ cần thực hiện 3 đến 4 bước cấp toner là được.

Áp dụng ngay phương pháp chăm sóc hàng ngày này, làn da của bạn sẽ mềm mịn suốt mùa đông.