Để ngăn ngừa tắc nghẽn lỗ chân lông, giảm thiểu mụn trứng cá trong ngày hè oi bức, hãy nhớ kỹ 4 lời khuyên chăm sóc da này

Chăm sóc da 04/03/2019 16:03

Thêm những lời khuyên sau đây của Theklog vào quy trình chăm sóc hàng ngày, bạn sẽ ngăn ngừa tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông trong mùa hè giúp làn da luôn mịn màng.

Dưới đây là 4 bí quyết cực kỳ hữu ích để giữ cho làn da luôn mềm mịn, căng mướt và hồng hào suốt mùa hè oi bức, nắng nóng.

Bí quyết ngăn ngừa tắc nghẽn lỗ chân lông giúp da mềm mịn

1. Chuyển sang sữa rửa mặt dạng gel hoặc kem

Một trong những thay đổi tích cực nhất bạn có thể làm đối với làn da khô là thay đổi sữa rửa mặt. Các loại sữa rửa mặt chứa xà phòng tạo bọt không có khả năng nuôi dưỡng làn da như sữa dạng kem hay gel. 

Khi rửa mặt, bạn sẽ loại bỏ mọi bụi bẩn và tạp chất trên da. Và một chất tẩy rửa tốt chỉ nên loại bỏ cặn bã, vi khuẩn nhưng vẫn giữ lại được dầu tự nhiên giúp giữ ẩm da.

Nếu đang sử dụng một loại sữa rửa mặt chứa nhiều xà phòng, bạn sẽ vô tình làm mất đi độ ẩm tự nhiên khiến da mặt bị căng và khô. Do đó, vào mùa hè, để không làm lỗ chân lông to ra, dễ tắc nghẽn, bạn nên tránh chất tẩy rửa tạo nhiều bọt. 

Tốt nhất là bạn nên đầu tư vào một loại sữa rửa mặt dạng gel hoặc kem có độ pH thấp để nuôi dưỡng làn da.

Để ngăn ngừa tắc nghẽn lỗ chân lông, giảm thiểu mụn trứng cá trong ngày hè oi bức, hãy nhớ kỹ 4 lời khuyên chăm sóc da này - Ảnh 1
Khi thiếu ẩm, lỗ chân lông sẽ bắt đầu tiết ra nhiều dầu nhờn hơn. Do đó, hãy thay thế các loại sữa rửa mặt tạo bọt khắc nghiệt bằng loại gel hoặc kem - Ảnh: Internet

2. Sản phẩm dưỡng ẩm dịu nhẹ hơn

Ngay cả khi làn da khô nhất, bạn vẫn nên sử dụng kem dưỡng ẩm dạng dịu nhẹ, kết cấu mỏng vào mùa hè. Vì sử dụng các dòng kem dày có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông, gây mụn, viêm da. 

Trong trường hợp này, huyết thanh, serum là lựa chọn phù hợp nhất mà bạn nên tham khảo. 

Hơn nữa, khi bạn sử dụng các loại mỹ phẩm có kết cấu mỏng nhẹ, bạn góp phần tăng cường quá trình hydrat hóa cho làn da. Có nghĩa là độ ẩm sẽ được duy trì trên làn da tốt và lâu hơn.

Để ngăn ngừa tắc nghẽn lỗ chân lông, giảm thiểu mụn trứng cá trong ngày hè oi bức, hãy nhớ kỹ 4 lời khuyên chăm sóc da này - Ảnh 2
Vào mùa hè, để đảm bảo làn da thông thoáng, bạn nên sử dụng các loại kem dưỡng thật dịu nhẹ - Ảnh: Internet

3. Sử dụng dầu dưỡng

Hầu hết mọi người thường có thói quen tránh sử dụng dầu khi chăm sóc da vì nghĩ chúng quá sẽ làm cho làn da nhờn hơn. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra khi bạn không chọn đúng loại dầu phù hợp. 

Theo nghiên cứu, tinh dầu là nguyên liệu mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời cho da khô vì chúng cung cấp dinh dưỡng và tăng cường hydrat hóa. Ngoài ra, chúng còn chứa chiết xuất thực vật, tinh dầu và chất béo. Những loại chất này tăng cường hàng rào độ ẩm và giữ cho làn da ngậm nước, cân bằng. 

Đặc biệt, tinh dầu rất giàu chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường, ngăn ngừa mụn trứng cá và lão hóa sớm.

Để ngăn ngừa tắc nghẽn lỗ chân lông, giảm thiểu mụn trứng cá trong ngày hè oi bức, hãy nhớ kỹ 4 lời khuyên chăm sóc da này - Ảnh 3
Tinh dầu tự nhiên là nguyên liệu tuyệt vời để dưỡng da vào mùa hè - Ảnh: Internet

Để lỗ chân lông luôn thông thoáng trong mùa hè, điều quan quan mà nhất mà bạn cần làm là duy trì độ ẩm, giữ cho làn da luôn ngậm nước. Và 3 lời khuyên bổ ích phía trên chính là lựa chọn hoàn hảo giúp bạn đạt được hiệu quả cao nhất.

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