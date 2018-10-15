Đây là 'thần dược' dưỡng trắng da mà Ngọc Trinh dùng để đắp mặt thường xuyên, muốn đẹp đừng bỏ lỡ

Chăm sóc da 15/10/2018 12:39

Bột yến mạch chính là nguyên liệu tự nhiên có tác dụng dưỡng trắng da hiệu quả, an toàn mà mọi phụ nữ nên sử dụng.

Làn da trong trẻo, tươi sáng là điều mà tất cả mọi cô gái đều mong muốn sở hữu. Để đạt được điều này, các biện pháp tự nhiên là lựa chọn hoàn hảo vì vừa mang đến hiệu quả vừa đảm bảo an toàn khi áp dụng lâu dài.

Trong bài viết này, Boldsky đã đưa ra một số cách sử dụng bột yến mạch để dưỡng trắng da mặt tại nhà. Một điều đặc biệt là nguyên liệu tự nhiên này được nhiều người nổi tiếng sử dụng thường xuyên, chẳng hạn như Ngọc Trinh.

Bột yến mạch hoạt động như chất tẩy tế bào chết tự nhiên giúp loại bỏ các cặn bã, từ đó bật lên làn da sáng mịn. Chất chống oxy hóa dồi dài trong nguyên liệu này sẽ chữa lành làn da hư tổn nhanh chóng. 

Bột yến mạch và sữa đông

Thành phần:

- 3 muỗng canh bột yến mạch

- 3-4 muỗng cà phê sữa đông

Cách làm:

Trộn bột yến mạch với sữa đông để tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Thoa đều hỗn hợp thu được lên khuôn mặt, để yên khoảng 15 phút thì rửa sạch bằng nước ấm.

Bạn có thể áp dụng phương pháp dưỡng trắng da này 3 lần mỗi tuần để đạt được hiệu quả tối ưu.

Đây là 'thần dược' dưỡng trắng da mà Ngọc Trinh dùng để đắp mặt thường xuyên, muốn đẹp đừng bỏ lỡ - Ảnh 1
Sữa đông và bột yến mạch mang đến hỗn hợp mặt nạ dưỡng trắng da hữu hiệu, nhanh chóng - Ảnh: Internet

Bột yến mạch, mật ong và sữa chua

Thành phần:

- 5-6 giọt dầu hạnh nhân

- 2 muỗng canh bột yến mạch

- 2 muỗng canh sữa chua (không đường)

- 2 muỗng cà phê mật ong

Đây là 'thần dược' dưỡng trắng da mà Ngọc Trinh dùng để đắp mặt thường xuyên, muốn đẹp đừng bỏ lỡ - Ảnh 2
Sữa chua giàu axit lactic kết hợp với dưỡng chất trong bột yến mạch vừa dưỡng trắng vừa trị mụn cho da mặt - Ảnh: Internet

Cách làm:

Pha trộn tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất thì thoa đều chúng lên khắp khuôn mặt. Có thể kết hợp với vài động tác mát xa thư giãn, để mặt nạ này trong khoảng 10 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

Bột yến mạch và chuối chín

Thành phần:

- 1 muỗng canh bột yến mạch

- Nửa quả chuối chín

- Một vài giọt nước hoa hồng

Cách làm:

Nghiền chuối chín nhuyễn mịn, thêm bột yến mạch cùng các nguyên liệu khác vào và trộn đều. Thoa hỗn hợp đồng nhất lên khắp khuôn mặt và cổ, để khoảng 15 - 20 phút, sau đó, rửa sạch bằng nước lạnh.

Thực hiện phương pháp này mỗi tuần 1 lần.

Đây là 'thần dược' dưỡng trắng da mà Ngọc Trinh dùng để đắp mặt thường xuyên, muốn đẹp đừng bỏ lỡ - Ảnh 3
Bột yến mạch và chuối chín đều là nguyên liệu có tác dụng dưỡng trắng da tuyệt vời - Ảnh: Internet

Bột yến mạch và lòng trắng trứng

Thành phần:

- 2 muỗng canh bột yến mạch

- 1 lòng trắng trứng

Cách làm:

Trộn bột yến mạch với lòng trắng trứng và thoa lên da mặt đã rửa sạch. Để yên trong vài phút. Cuối cùng, rửa sạch bằng nước ấm.

Lặp lại phương pháp này tối thiểu 3 lần/tuần để có kết quả như mong muốn.

Đây là 'thần dược' dưỡng trắng da mà Ngọc Trinh dùng để đắp mặt thường xuyên, muốn đẹp đừng bỏ lỡ - Ảnh 4
Không chỉ dưỡng trắng da, mặt nạ bột yến mạch và lòng trắng trứng còn làm tăng độ đàn hồi và săn chắc - Ảnh: Internet

Chọn ra công thức mặt nạ dưỡng trắng da bằng bột yến mạch phù hợp rồi chăm chỉ áp dụng, sau thời gian ngắn bạn sẽ nhận được kết quả như mong muốn.

'Học lỏm' công thức làm kem dưỡng trắng ban ngày từ spa: Hiệu quả 100%, lành mạnh với mọi loại da

'Học lỏm' công thức làm kem dưỡng trắng ban ngày từ spa: Hiệu quả 100%, lành mạnh với mọi loại da

Boldsky vừa chia sẻ công thức làm kem dưỡng trắng da ban ngày từ nguyên liệu tự nhiên cực kỳ hữu ích đối với chị em phụ nữ.

Xem thêm
Từ khóa:   dưỡng trắng da mặt mặt nạ dưỡng da chăm sóc da Bột yến mạch

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 24 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 30 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 55 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay