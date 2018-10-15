Đây là 'thần dược' dưỡng trắng da mà Ngọc Trinh dùng để đắp mặt thường xuyên, muốn đẹp đừng bỏ lỡ

Bột yến mạch chính là nguyên liệu tự nhiên có tác dụng dưỡng trắng da hiệu quả, an toàn mà mọi phụ nữ nên sử dụng.
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Làn da trong trẻo, tươi sáng là điều mà tất cả mọi cô gái đều mong muốn sở hữu. Để đạt được điều này, các biện pháp tự nhiên là lựa chọn hoàn hảo vì vừa mang đến hiệu quả vừa đảm bảo an toàn khi áp dụng lâu dài.
Trong bài viết này, Boldsky đã đưa ra một số cách sử dụng bột yến mạch để dưỡng trắng da mặt tại nhà. Một điều đặc biệt là nguyên liệu tự nhiên này được nhiều người nổi tiếng sử dụng thường xuyên, chẳng hạn như Ngọc Trinh.
Bột yến mạch hoạt động như chất tẩy tế bào chết tự nhiên giúp loại bỏ các cặn bã, từ đó bật lên làn da sáng mịn. Chất chống oxy hóa dồi dài trong nguyên liệu này sẽ chữa lành làn da hư tổn nhanh chóng.
Bột yến mạch và sữa đông
Thành phần:
- 3 muỗng canh bột yến mạch
- 3-4 muỗng cà phê sữa đông
Cách làm:
Trộn bột yến mạch với sữa đông để tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Thoa đều hỗn hợp thu được lên khuôn mặt, để yên khoảng 15 phút thì rửa sạch bằng nước ấm.
Bạn có thể áp dụng phương pháp dưỡng trắng da này 3 lần mỗi tuần để đạt được hiệu quả tối ưu.
Bột yến mạch, mật ong và sữa chua
Thành phần:
- 5-6 giọt dầu hạnh nhân
- 2 muỗng canh bột yến mạch
- 2 muỗng canh sữa chua (không đường)
- 2 muỗng cà phê mật ong
Cách làm:
Pha trộn tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất thì thoa đều chúng lên khắp khuôn mặt. Có thể kết hợp với vài động tác mát xa thư giãn, để mặt nạ này trong khoảng 10 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.
Bột yến mạch và chuối chín
Thành phần:
- 1 muỗng canh bột yến mạch
- Nửa quả chuối chín
- Một vài giọt nước hoa hồng
Cách làm:
Nghiền chuối chín nhuyễn mịn, thêm bột yến mạch cùng các nguyên liệu khác vào và trộn đều. Thoa hỗn hợp đồng nhất lên khắp khuôn mặt và cổ, để khoảng 15 - 20 phút, sau đó, rửa sạch bằng nước lạnh.
Thực hiện phương pháp này mỗi tuần 1 lần.
Bột yến mạch và lòng trắng trứng
Thành phần:
- 2 muỗng canh bột yến mạch
- 1 lòng trắng trứng
Cách làm:
Trộn bột yến mạch với lòng trắng trứng và thoa lên da mặt đã rửa sạch. Để yên trong vài phút. Cuối cùng, rửa sạch bằng nước ấm.
Lặp lại phương pháp này tối thiểu 3 lần/tuần để có kết quả như mong muốn.
Chọn ra công thức mặt nạ dưỡng trắng da bằng bột yến mạch phù hợp rồi chăm chỉ áp dụng, sau thời gian ngắn bạn sẽ nhận được kết quả như mong muốn.