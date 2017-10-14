Da trắng bật 2 tone chẳng ngại nắng với cách làm kem trộn trắng da không ăn nắng

Chăm sóc da 14/10/2017 10:28

Cách làm kem trộn trắng da không ăn nắng này ngày càng được chị em ưa chuộng bởi chi phí rẻ mà hiệu quả dưỡng trắng da cao, an toàn và chống nắng như kem dưỡng đắt tiền. Bạn sẽ tiếc nếu không sử dụng ngay.

Kem trộn đã từ lâu trở nên quen thuộc và ngày càng phổ biến trong việc làm đẹp của con người. Với chi phí thấp nhưng kem trộn lại có hiệu quả làm trắng, chăm sóc da không thua kém gì các loại mỹ phẩm đắt tiền. Học cách làm kem trộn trắng da không ăn nắng ngay hôm nay, nếu như bạn muốn sở hữu làn da trắng hồng rạng ngời mà có độ an toàn cao. Không mất nhiều chi phí, không tốn nhiều thời gian tới spa, bạn hoàn toàn có thể làm đẹp và dưỡng trắng da tại nhà chỉ bằng những loại kem trộn đơn giản như dưới đây.

Cách làm kem trộn trắng da chống nắng bằng cà rốt

Cà rốt là loại thực phẩm bổ dưỡng được nhiều người ưa thích với lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe Cà rốt chứa hàm lượng cao vitamin A, B, C cùng khoáng chất thiết yếu khác và đặc biệt là sự góp mặt của beta carotene, chất chóng oxy hóa và carotenoid... Những thành phần này giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng sức đề kháng và bảo vệ da tốt hơn khỏi tác dộng xấu của tia UV trong nắng mặt trởi. Đồng thời, chúng kích thích tế bào da mới phát triển, phục hồi da cũ, giúp dưỡng da trắng mịn, hồng hào hơn theo thời gian.

 

Nhờ những công dụng tuyệt vời này mà người ta hay kết hợp cà rốt để làm kem trộn trắng da không ăn nắng. Thử thực hiện công thức này để sớm sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng rạng rỡ nhất nhé.

 

Kem trộn trắng da bằng cà rốt cho hiệu quả cao như ý
Kem trộn trắng da bằng cà rốt cho hiệu quả cao như ý (Ảnh: Internet)

Chuẩn bị: Cà rốt, mật ong, bột yến mạch.

 

Thực hiện:

 

- Cà rốt rửa sạch, ép lấy nước cốt.

 

- Lấy 2 muỗng ép cà rốt trộn với 2 muỗng mật ong và 2 muỗng bột yến mạch. Đem toàn bộ vào cuối xay nhuyễn. Bạn có thể

thay đổi tỷ lệ sao cho tạo thành hỗn hợp sánh mịn là được.

 

- Cho vào hộp kín và bảo quan trong ngăn mát tủ lạnh nhé.

Cách làm kem trộn dưỡng trắng da không bắt nắng với trà xanh

Trà xanh không chỉ dùng để uống mà nó còn có khả năng tuyệt vời trong việc chăm sóc da. Nhờ hợp chất catechin, axit tannic... mà sản phẩm này giúp bảo vệ da chống lại tác hại của nắng mặt trời đến lan da. Nếu như kết hợp với bột gạo với hàm lượng cao vitamin B, khoáng chất sẽ giú dưỡng da trắng mịn, loại bỏ làn da đen sạm nhanh chóng nhất.

 

Dùng nước trà xanh và bột cám gạo làm kem trộn trắng da chống nắng hiệu quả
Dùng nước trà xanh và bột cám gạo làm kem trộn trắng da chống nắng hiệu quả (Ảnh: Internet)

Trà xanh hiện nay được chế biến tiện dụng hơn bằng dạng bột, nếu bạn không có thì dùng nước trà xanh tươi cũng được vì hàm lượng dưỡng chất không chênh lệch nhau là mấy. Cách làm kem trộn dưỡng trắng da bằng trà xanh được thực hiện đơn giản như sau:

 

- Lá trà xanh rửa sạch rồi đem nấu sôi để lấy nước trà, bạn hãy đun với ít nước để có độ đậm đặc nhé.

 

- Dùng 2 muỗng nước trà này hòa với 2 muỗng bột cám gạo. Bạn có thể thay thế bằng bột trà xanh và bột cám gạo rồi hòa với nước theo tỷ lệ 1:1 cũng được.

 

- Trộn đều tay cho đến khi hỗn hợp trở nên sền sệt lại.

 

- Bảo quản nơi khô ráo hoặc trong tủ lạnh để giữ được lâu hơn nhé.

Công thức làm kem trộn trắng da không ăn nắng bằng dầu oliu

Khi nhắc tới dầu oliu thì chúng ta không cần bàn cãi vì nó là sản phẩm hoàn hảo để đưỡng da trắng mịn không tỳ vết hiệu quả nhất. Dầu oliu chứa hàm lượng cao vitamin E và khoáng chất giúp loại bỏ hắc tố xám, giảm nếp nhăn, thâm nám...trả lại cho bạn làn da tươi sáng, trắng hồng rạng rỡ nhất.

 

Đây là thành phần xuất hiện trong nhiều công thức làm đẹp, phải kể đến đó là cách làm trắng da chống nắng bằng dầu oliu.

 

Làm kem trộn từ dầu oliu với bơ ca cao dưỡng trắng da chống nắng tốt nhất
Làm kem trộn từ dầu oliu với bơ ca cao dưỡng trắng da chống nắng tốt nhất (Ảnh: Internet)

Chuẩn bị: Dầu oliu, dầu dừa, bơ ca cao.

 

Thực hiện:

 

- Cho 1 muỗng dầu oliu, 1 muỗng dầu dừa, 2 muỗng bơ ca cao vào trong một cái chén rồi đem đun cách thủy.

 

- Đợi đến khi bơ ca cao tan chảy hoàn toàn thì tắt bếp và đợi cho nó nguội bớt.

 

- Khuấy đều một lần nữa rồi cho hỗn hợp vào cái lọ đậy kín và bảo quản lạnh.

 

Những cách làm kem trộn trắng da không ăn nắng này rất đơn giản và cách áp dụng cũng vậy. Bạn chỉ cần thoa kem này lên da, có thể dùng với toàn thân mỗi sáng và tối, không cần rửa lại ngay mà để giống như kem dưỡng vậy. Duy trì đêu đặn mỗi ngày để sớm sở hữu làn da trắng mịn ngay nhé.

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm kem trộn cách làm kem trộn trắng da an toàn kem trộn làm kem trộn tại nhà

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 18 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 3 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ