Da trắng bật 2 tone chẳng ngại nắng với cách làm kem trộn trắng da không ăn nắng

Cà rốt là loại thực phẩm bổ dưỡng được nhiều người ưa thích với lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe Cà rốt chứa hàm lượng cao vitamin A, B, C cùng khoáng chất thiết yếu khác và đặc biệt là sự góp mặt của beta carotene, chất chóng oxy hóa và carotenoid... Những thành phần này giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng sức đề kháng và bảo vệ da tốt hơn khỏi tác dộng xấu của tia UV trong nắng mặt trởi. Đồng thời, chúng kích thích tế bào da mới phát triển, phục hồi da cũ, giúp dưỡng da trắng mịn, hồng hào hơn theo thời gian.

Kem trộn đã từ lâu trở nên quen thuộc và ngày càng phổ biến trong việc làm đẹp của con người. Với chi phí thấp nhưng kem trộn lại có hiệu quả làm trắng, chăm sóc da không thua kém gì các loại mỹ phẩm đắt tiền. Học cách làm kem trộn trắng da không ăn nắng ngay hôm nay, nếu như bạn muốn sở hữu làn da trắng hồng rạng ngời mà có độ an toàn cao. Không mất nhiều chi phí, không tốn nhiều thời gian tới spa, bạn hoàn toàn có thể làm đẹp và dưỡng trắng da tại nhà chỉ bằng những loại kem trộn đơn giản như dưới đây.

Nhờ những công dụng tuyệt vời này mà người ta hay kết hợp cà rốt để làm kem trộn trắng da không ăn nắng. Thử thực hiện công thức này để sớm sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng rạng rỡ nhất nhé.

Chuẩn bị: Cà rốt, mật ong, bột yến mạch.

Thực hiện:

- Cà rốt rửa sạch, ép lấy nước cốt.

- Lấy 2 muỗng ép cà rốt trộn với 2 muỗng mật ong và 2 muỗng bột yến mạch. Đem toàn bộ vào cuối xay nhuyễn. Bạn có thể

thay đổi tỷ lệ sao cho tạo thành hỗn hợp sánh mịn là được.

- Cho vào hộp kín và bảo quan trong ngăn mát tủ lạnh nhé.

Cách làm kem trộn dưỡng trắng da không bắt nắng với trà xanh

Trà xanh không chỉ dùng để uống mà nó còn có khả năng tuyệt vời trong việc chăm sóc da. Nhờ hợp chất catechin, axit tannic... mà sản phẩm này giúp bảo vệ da chống lại tác hại của nắng mặt trời đến lan da. Nếu như kết hợp với bột gạo với hàm lượng cao vitamin B, khoáng chất sẽ giú dưỡng da trắng mịn, loại bỏ làn da đen sạm nhanh chóng nhất.

Trà xanh hiện nay được chế biến tiện dụng hơn bằng dạng bột, nếu bạn không có thì dùng nước trà xanh tươi cũng được vì hàm lượng dưỡng chất không chênh lệch nhau là mấy. Cách làm kem trộn dưỡng trắng da bằng trà xanh được thực hiện đơn giản như sau:

- Lá trà xanh rửa sạch rồi đem nấu sôi để lấy nước trà, bạn hãy đun với ít nước để có độ đậm đặc nhé.

- Dùng 2 muỗng nước trà này hòa với 2 muỗng bột cám gạo. Bạn có thể thay thế bằng bột trà xanh và bột cám gạo rồi hòa với nước theo tỷ lệ 1:1 cũng được.

- Trộn đều tay cho đến khi hỗn hợp trở nên sền sệt lại.

- Bảo quản nơi khô ráo hoặc trong tủ lạnh để giữ được lâu hơn nhé.

Công thức làm kem trộn trắng da không ăn nắng bằng dầu oliu

Khi nhắc tới dầu oliu thì chúng ta không cần bàn cãi vì nó là sản phẩm hoàn hảo để đưỡng da trắng mịn không tỳ vết hiệu quả nhất. Dầu oliu chứa hàm lượng cao vitamin E và khoáng chất giúp loại bỏ hắc tố xám, giảm nếp nhăn, thâm nám...trả lại cho bạn làn da tươi sáng, trắng hồng rạng rỡ nhất.

Đây là thành phần xuất hiện trong nhiều công thức làm đẹp, phải kể đến đó là cách làm trắng da chống nắng bằng dầu oliu.

Chuẩn bị: Dầu oliu, dầu dừa, bơ ca cao.

Thực hiện:

- Cho 1 muỗng dầu oliu, 1 muỗng dầu dừa, 2 muỗng bơ ca cao vào trong một cái chén rồi đem đun cách thủy.

- Đợi đến khi bơ ca cao tan chảy hoàn toàn thì tắt bếp và đợi cho nó nguội bớt.

- Khuấy đều một lần nữa rồi cho hỗn hợp vào cái lọ đậy kín và bảo quản lạnh.

Những cách làm kem trộn trắng da không ăn nắng này rất đơn giản và cách áp dụng cũng vậy. Bạn chỉ cần thoa kem này lên da, có thể dùng với toàn thân mỗi sáng và tối, không cần rửa lại ngay mà để giống như kem dưỡng vậy. Duy trì đêu đặn mỗi ngày để sớm sở hữu làn da trắng mịn ngay nhé.