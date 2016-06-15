Da sáng trắng bất ngờ trong vòng 7 ngày chỉ với mặt nạ cà chua "thần thánh"

Da nhờn làm cho da mặt tôi rất dễ nổi mụn, bóng dầu và khó chịu nhất là trong mùa hè. Tôi vô cùng mất tự tin trước mọi người mà chưa tìm ra giải pháp để cứu nguy cho mình. Tôi cũng đã thử nhiều phương pháp trị dầu, trị mụn nhưng kết quả vẫn không thể triệt để. Và chỉ đến khi tìm đến quả cà chua thì tôi mới thực sự hài lòng với kết quả mà nó mang lại.

Trong cà chua có chứa rất nhiều vitamin A, E, C và B6. Các loại vitamin này giúp cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho da thêm khỏe mạnh. Nếu hôm nào, tôi không có thời gian thì tôi có thể cắt 1 lát cà chua ra và thoa lên mặt. Đó cũng là cách dưỡng da rất tốt từ quả cà chua. Còn nếu buổi tối có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn thì tôi làm mặt nạ cà chua và sữa chua không đường. Phương pháp này vô cùng đơn giản mà mang lại sự khác biệt rõ ràng cho làn da.

Chuẩn bị:

Cà chua sạch, không sâu bệnh, không hóa chất

Sữa chua không đường

Cách làm:

Bước 1: Rửa sạch cà chua, để khô nước.

Bước 2: Chần sơ cà chua vào nước ấm khoảng 5 phút. Sau đó vớt ra, bóp sạch bỏ phần hạt và lột vỏ.

Bước 3: Đánh nhuyễn cà chua thành hỗn hợp sền sệt.

Bước 4: Trộn thêm sữa chua không đường vào hỗn hợp vừa làm ở trên là hoàn thành.

Cách sử dụng:

Đầu tiên, bạn cần rửa sạch mặt với nước ấm để lỗ chân lông được khô thoáng, dễ hấp thụ các dưỡng chất từ quả cà chua và sữa chua không đường. Sau đó bạn đắp hỗn hợp đã chuẩn bị lên mặt và giữ lại khoảng 30 phút rồi mới rửa lại với nước sạch.

Hãy kiên trì thực hiện phương pháp này hàng ngày để thu được kết quả tốt. Đảm bảo chỉ sau 7 ngày thực hiện chăm chỉ, bạn sẽ có một làn da trắng mịn, hồng hào, sạch mụn trứng cá và các vết thâm…

Chúc bạn thành công.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/da-sang-trang-bat-ngo-trong-vong-7-ngay-chi-voi-mat-na-ca-chua-than-thanh-134910.html