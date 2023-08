Công dụng tuyệt vời của dầu tầm xuân đối với làn da

axít oleic

axit palmitic

axit linoleic

axit gamma linolenic

Dầu tầm xuân cũng là một nguồn cung cấp vitamin F, một loại axit béo được tạo thành từ axit linoleic và axit alpha-linoleic. Theo kinh nghiệm sử dụng lâu dài và rộng rãi thì họ ủng hộ giá trị của dầu tầm xuân như một sản phẩm chăm sóc da an toàn và không gặp nhiều kích ứng đáng kể.

Lợi ích của dầu tầm xuân

Dầu tầm xuân đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ và hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu thêm về những lợi ích khác nhau của dầu tầm xuân.

1. Dầu tầm xuân và vitamin C

Tầm xuân được cho là có nhiều vitamin C hơn cam hoặc chanh. Vitamin C có đặc tính chống oxy hóa và có thể giúp giảm tác hại của tia cực tím do các gốc tự do gây ra. Vitamin C cũng hỗ trợ sản xuất collagen, giúp giảm nếp nhăn và làm tăng quá trình chữa lành vết thương, ngăn ngừa da khô.

Khi Vương quốc Anh không thể nhập khẩu trái cây có múi trong Thế chiến thứ hai, chính phủ đã khuyến khích người dân thu hái tầm xuân. Quả tầm xuân được làm thành xi-rô sau đó được phân phối cho mọi người như một nguồn cung cấp vitamin C và các chất dinh dưỡng khác.

Khi chọn dầu tầm xuân để chăm sóc da, một số vitamin C có thể bị mất trong quá trình chiết xuất dầu. Vitamin C cũng hòa tan trong nước và không lưu trữ tốt nên lượng vitamin C trong các sản phẩm chăm sóc da tầm xuân thường không được xác định rõ. Do đó một số nhà sản xuất đã thêm vitamin C vào công thức dầu tầm xuân của họ để nâng cao hiệu quả làm đẹp.

2. Các lợi ích khác cho da

Dầu tầm xuân chứa vitamin A, có thể có lợi cho làn da của bạn bằng cách:

giảm và đảo ngược tác hại của ánh nắng mặt trời

giảm nếp nhăn

giảm tăng sắc tố

điều trị mụn trứng cá nhẹ đến trung bình

Có bằng chứng cho rằng dầu tầm xuân làm giảm sự xuất hiện của sẹo và vết rạn da nhưng khoa học chưa chứng minh nhận định này. Đó có thể là do thành phần vitamin A, vitamin C và axit béo trong dầu khiến nhiều người lầm tưởng rằng dầu tầm xuân có công dụng như trên.

3. Giảm đau xương khớp

Dầu tầm xuân là một phương thuốc dân gian chữa viêm khớp và đau khớp. Một đánh giá năm 2008 về các nghiên cứu cho thấy bột tầm xuân giúp giảm đau nhức xương khớp mà không có tác dụng phụ bất lợi.

Viêm xương khớp là một loại viêm khớp. Nó xảy ra khi sụn ở đầu xương của bạn bị mòn đi. Kết quả trị liệu khả quan từ dầu tầm xuân có thể là do polyphenol và anthocyanin trong dầu, được cho là có tác dụng giảm viêm và đau khớp. Lợi ích chống viêm của dầu tầm xuân có thể khiến nó trở thành một lựa chọn tốt cho những người không thể dùng thuốc chống viêm không steroid (NSAID) hoặc các loại thuốc giảm đau khác.

4. Nguồn cung cấp lycopene dồi dào

Một nghiên cứu năm 2003 cho thấy tầm xuân là một nguồn cung cấp lycopene tuyệt vời. Lycopene là một chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ da khỏi các gốc tự do gây hại cho da. Một đánh giá năm 2018 về bốn nghiên cứu cho thấy rằng các sản phẩm giàu lycopene có thể giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời.

Tác dụng phụ của dầu tầm xuân

Tác dụng phụ của dầu tầm xuân rất hiếm, mặc dù có thể xảy ra phản . Các triệu chứng dị ứng có thể nhẹ hoặc nặng và có thể bao gồm:

phát ban

khó thở

nhịp tim nhanh

chóng mặt

tắc nghẽn

ngứa, chảy nước mắt

thở khò khè

khó chịu ở ngực

sốc phản vệ

Để hạn chế nguy cơ xảy ra dị ứng, hãy thử lên vùng da khác trước khi sử dụng. Bắt đầu bằng cách thoa dầu tầm xuân lên cổ tay, khuỷu tay hoặc đường viền hàm của bạn. Sau đó, che phủ khu vực và để dầu trên da của bạn trong 24 giờ. Nếu không xuất hiện phát ban thì bạn có thể yên tâm sử dụng. Nếu bạn bị kích ứng, hãy rửa kỹ với nước và tránh sử dụng. Nếu bị kích ứng nghiêm trọng, hãy đến bác sĩ để được thăm khám kỹ hơn.

Các yếu tố rủi ro của dầu tầm xuân

Dầu tầm xuân thường được coi là an toàn khi sử dụng trong thời gian ngắn dưới sự giám sát của bác sĩ hoặc chuyên gia sức khỏe. Dầu tầm xuân vẫn chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng hoặc không được khuyến khích sử dụng cho trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc phụ nữ đang cho con bú.

Trong một số trường hợp, vitamin C có thể sẽ không tốt cho bạn. Lượng vitamin C trong dầu tầm xuân không được xác định rõ và làn da của mỗi người hấp thụ lượng vitamin C khác nhau. Do đó, nếu bạn có bất kỳ tình trạng nào sau đây, không sử dụng dầu tầm xuân nếu không có sự hướng dẫn của bác sĩ:

Bệnh tiểu đường: vitamin C có thể ảnh hưởng đến việc kiểm soát bệnh tiểu đường

Sỏi thận: một lượng lớn vitamin C có thể làm tăng nguy cơ bị sỏi thận

Thiếu máu: vitamin C có thể ảnh hưởng đến cách cơ thể bạn hấp thụ sắt

Ngừng sử dụng dầu tầm xuân hai tuần trước khi phẫu thuật hoặc nếu bạn sử dụng thuốc đông máu.

Cách sử dụng dầu tầm xuân

Dầu tầm xuân thường được sử dụng tại nhà và có thể kết hợp cùng vitamin E như một chất bảo quản tự nhiên. Dầu tầm xuân nên được bảo quản trong chai thủy tinh tối màu để tránh tiếp xúc với ánh sáng. Hầu hết các sản phẩm dầu tầm xuân cần được làm lạnh để ngăn ngừa hư hỏng.

Bạn có thể thoa trực tiếp lên vùng da khô, sẹo và vết rạn da. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ hoặc chuyên gia y tế tự nhiên để được tư vấn liều lượng để điều trị vết thương hoặc các tình trạng da như bệnh chàm.

Bạn có nên sử dụng dầu tầm xuân không?

Dầu tầm xuân là một loại dầu tự nhiên, có khả năng nuôi dưỡng, làm dịu da và giảm căng thẳng. Cần thêm nhiều nghiên cứu để xác định tác dụng giảm đau và các lợi ích sức khỏe khác của nó, nhưng kết quả cho đến nay rất khả quan về khả năng chăm sóc da. Trước khi sử dụng dầu tầm xuân để điều trị, ví dụ như bệnh chàm hoặc viêm xương khớp, hãy nhờ bác sĩ tư vấn thêm vì họ có thể giúp bạn xác định xem dầu tầm xuân có phù hợp với bạn không.