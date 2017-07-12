Có lọ 'thần dược' này trong nhà, da trắng mịn không bao giờ thấy một vết thâm nám

Chăm sóc da 12/07/2017 22:16

Đây là công thức làm đẹp cổ truyền từ lâu năm của phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên bạn phải làm theo đúng công thức để có được thành phẩm tốt nhất.

Nghệ và mật ong từ lâu đã trở thành một bộ đôi nguyên liệu làm đẹp da cực kỳ hiệu quả và lành tính được nhiều người tin dùng. Trước đây, nghệ mật ong thường được biết đến như vị thuốc quý chữa trị bệnh đau dạ dày hoặc làm lành vết thương trong cho sản phụ sau sinh. Có nhiều cách để kết hợp nghệ với mật ong, nhưng tốt nhất, bạn nên ngâm nghệ mật ong trong một khoảng thời gian nhất định để tận dụng lợi ích của nó.

Nghệ trị vết thâm, làm trắng mịn da, đều màu da rất hiệu quả và mật ong có tính sát khuẩn, giữ ẩm da khô, điều tiết da nhờn, là một trong những loại mặt nạ thiên nhiên thần kỳ, rẻ tiền. Bên cạnh đó, Việt Nam là một trong những quốc gia có nguồn mật ong khá tốt và rẻ.

Có lọ 'thần dược' này trong nhà, da trắng mịn không bao giờ thấy một vết thâm nám - Ảnh 1

Nguyên liệu:

- 1kg nghệ tươi, chọn củ già, chắc, không sâu bệnh, héo úng

- 500ml mật ong nguyên chất (nếu có mật ong rừng thì rất tốt, nếu không bạn có thể dùng mật ong nuôi)

- Lọ thủy tinh

- Nước sôi

Cách làm:

Có lọ 'thần dược' này trong nhà, da trắng mịn không bao giờ thấy một vết thâm nám - Ảnh 2

Nghệ sau khi mua về bạn dùng bàn chải chà sạch đất cát, đặc biệt là các ngóc ngách của củ nghệ vì ở đó đọng khá nhiều chất bẩn. Chúng ta không cần gọt vỏ nghệ. Sau đó, phơi nghệ ngoài nắng cho ráo và hơi héo, không phơi khô quắt. Đem nghệ vào, thái mỏng xéo theo đường kính của củ nghệ.

Lấy 1 cái lọ thủy tinh, dội nước sôi bên trong lọ để khử trùng, sau đó dốc ngược lọ cho khô. Cho nghệ đã thái mỏng vào, đổ mật ong lên và đảm bảo nghệ luôn được ngập chìm trong mật ong nếu không nghệ sẽ bị hỏng, để yên 5 tiếng mới đậy nắp để nghệ và mật ong được ổn định. Khoảng 4-5 ngày sau, bạn mở kiểm tra, nếu thấy váng, hớt bỏ và tiếp tục ngâm.

Sau 2-4 tuần, nghệ đã bắt đầu "chín", bạn có thể dùng. Mỗi lần dùng, chắt 1 phần mật trong lọ ra một cái chén nhỏ, rửa mặt sạch, thoa mật lên da mặt và massage thật kỹ, để yên 15-20 phút rồi rửa nước ấm thật sạch. Làm tuần 2-3 lần, da mặt bạn sẽ luôn trẻ trung và trắng mịn, không thâm nám cho dù ở lứa tuổi nào.

Chúc bạn thành công!

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