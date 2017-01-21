Cô gái rửa mặt với bia 5 ngày liên tiếp, kết quả sau đó khiến 3 triệu phụ nữ làm theo ngay và luôn

Bia (bắt nguồn từ từ tiếng Pháp: bière) nói một cách tổng thể, là một loại đồ uống chứa cồn được sản xuất bằng quá trình lên men đường lơ lửng trong môi trường lỏng và nó không được chưng cất sau khi lên men. Dung dịch đường không bị lên men thu được từ quá trình ngâm nước gọi là hèm bia hay "nước ủ bia". Quá trình sản xuất bia được gọi là nấu bia. Do các thành phần sử dụng để sản xuất bia có khác biệt tùy theo từng khu vực, các đặc trưng của bia như hương vị và màu sắc cũng thay đổi rất khác nhau và do đó có khái niệm loại bia hay các sự phân loại khác.

Tuy nguyên liệu làm bia không quá cầu kỳ hay quý hiếm, nhưng chính quá trình lên men đã mang đến cho bia những lợi ích thần kỳ trong làm đẹp. Bia có chứa các dưỡng chất từ hoa bia, lúa mạch và bổ sung enzim có lợi trong quá trình lên men. Bia có thể vừa làm đẹp da vừa làm đẹp tóc mà không gây bất cứ tác dụng phụ nào.