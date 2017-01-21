Cô gái rửa mặt với bia 5 ngày liên tiếp, kết quả sau đó khiến 3 triệu phụ nữ làm theo ngay và luôn

Đây là cách giúp bạn có được làn da trắng mịn và tươi trẻ không ngờ.
Bia (bắt nguồn từ từ tiếng Pháp: bière) nói một cách tổng thể, là một loại đồ uống chứa cồn được sản xuất bằng quá trình lên men đường lơ lửng trong môi trường lỏng và nó không được chưng cất sau khi lên men. Dung dịch đường không bị lên men thu được từ quá trình ngâm nước gọi là hèm bia hay "nước ủ bia". Quá trình sản xuất bia được gọi là nấu bia. Do các thành phần sử dụng để sản xuất bia có khác biệt tùy theo từng khu vực, các đặc trưng của bia như hương vị và màu sắc cũng thay đổi rất khác nhau và do đó có khái niệm loại bia hay các sự phân loại khác.
Tuy nguyên liệu làm bia không quá cầu kỳ hay quý hiếm, nhưng chính quá trình lên men đã mang đến cho bia những lợi ích thần kỳ trong làm đẹp. Bia có chứa các dưỡng chất từ hoa bia, lúa mạch và bổ sung enzim có lợi trong quá trình lên men. Bia có thể vừa làm đẹp da vừa làm đẹp tóc mà không gây bất cứ tác dụng phụ nào.
Mỗi lần sử dụng, bạn chỉ cần dùng 1 lon bia là đủ.
Nguyên liệu:
- 1 lon bia lạnh (hoặc chai)
- 1 quả trứng gà
- 1 quả chanh
- Mặt nạ giấy (có bán ở cửa hàng mỹ phẩm/ siêu thị)
- Chén, cọ mặt nạ
Cách làm:
B1: Đầu tiên chúng ta đập trứng gà vào chén, đánh cho tan rồi thêm bia vào, vừa thêm vừa khuấy cho bia và trứng tan vào nhau. Tiếp theo, bạn cắt 1/3 quả chanh, vắt nước cốt vào hỗn hợp.
B2: Số bia còn lại bạn đổ ra 1 cái chén khác, cho mặt nạ giấy vào ngâm và để trong tủ lạnh.
B3: Rửa sạch mặt, dùng hỗn hợp ở B1 quét lên mặt, đắp trong vòng 15 phút rồi rửa sạch với nước.
B4: Lấy mặt nạ giấy trong chén thứ hai, vắt cho bia không chảy nước (không vắt khô) rồi đắp lên mặt và nằm thư giãn cho đến khi mặt nạ khô. Khi đó, bạn nhúng tiếp mặt nạ vào bia, đắp tương tự như trên trong 15 phút nữa rồi rửa lại mặt với bia lần cuối.
Chỉ cần làm liệu trình này từ 3-4 lần, lỗ chân lông thu nhỏ, da căng mịn và luôn trẻ hơn so với tuổi thật.
(Nguồn: beautytips4her)