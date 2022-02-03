Chuyên gia bật mí 7 mẹo để thu nhỏ lỗ chân lông cực hữu ích

Dưới đây là một số mẹo được khuyến khích có thể giúp thu nhỏ lỗ chân lông của bạn.

Tiêu thụ nhiều thực phẩm chiên rán và có chứa đường tinh luyện có thể làm tăng lượng bã nhờn và gây tắc nghẽn lỗ chân lông. Viêc sản xuất bã nhờn tăng lên do mức insulin nạp vào cơ thể tăng cao. Nếu còn đang loay hoay tìm giải pháp thay thế, bạn hãy thử những loại đường nâu để giảm thiểu tác động tiêu cực hết mức có thể.

2. Không sử dụng giấy thấm dầu thường xuyên.

Các chuyên da cho rằng nếu được sử dụng quá thường xuyên, giấy thấm dầu vô tình có thể trở thành tác nhân khiến da tồi tệ hơn rất nhiều. Đây chỉ là một giải pháp tạm thời, không thể loại bỏ nguyên nhân gốc rễ dẫn đến lỗ chân lông to. Hơn nữa, sử dụng quá nhiều có thể làm mất đi lớp dầu cần thiết trên da, khiến da hải tăng cường sản xuất nhiều hơn nữa để bù đắp.

3. Giảm thiểu dầu nhờn trên da với sản phẩm có chiết xuất trà xanh.

Các sản phẩm dưỡng da với chiết xuất từ trà xanh sẽ giúp làm dịu và bảo vệ da. Chúng cũng làm giảm sản xuất bã nhờn và làm chậm quá trình lão hóa. Thường dùng được cho mọi loại da trừ khi da bạn quá mẫn cảm. Nhưng hãy cẩn thận với việc thoa chiết xuất trà xanh nguyên chất lên da. Sử dụng các sản phẩm chăm sóc da có chiết xuất này mỗi ngày sẽ tăng công hiệu hơn.

4. Tránh giữ lớp trang điểm suốt ngày dài.

Nếu bạn sử dụng phấn trang điểm cả ngày, bạn có thể đang làm tắc nghẽn lỗ chân lông của mình. Bên cạnh đó, những sản phẩm này thường có thể gây kích ứng những bộ phận mẫn cảm như mắt và mũi.

Ngoài ra, các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng cọ trang điểm mềm mịn thay vì bông, mút để giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông.

5. Sử dụng các sản phẩm có thành phần không gây mụn.

Trước khi quyết định mua bất kì sản phẩm chăm sóc da nào, hãy đảm bảo chúng không có những thành phần dễ gây mụn như dầu ô liu, dầu dừa, bơ hạt mỡ…Ngược lại, một số dưỡng chất như dầu jojoba và khoáng chất nên được ưu

6. Sử dụng chất làm sạch có chứa axit salicylic.

Mụn trứng cá làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn. Kết quả là, nó làm cho lỗ chân lông của bạn tăng thêm tình trạng tồi tệ hơn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sử dụng sữa rửa mặt có axit salicylic có thể giúp làm thông thoáng lỗ chân lông. Một số chất làm sạch có chứa axit salicylic đủ nhẹ nhàng để sử dụng hàng ngày. Hãy chú ý kiểm tra hướng dẫn sử dụng để xem mỹ phẩm đó liệu có sử dụng hàng ngày được hay không nhé.

7. Sử dụng sữa rửa mặt dạng gel.

Thêm một mẹo nữa mà các chuyên gia khuyên bạn là nên sử dụng sữa rửa mặt dạng gel thay vì loại kem. Chúng cho tác dụng rất tốt trong việc làm sạch bã nhờn dư thừa, từ đó làm giảm sự xuất hiện của tình trạng lỗ chân lông to.

Theo Brightside