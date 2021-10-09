Cạo mặt tại tiệm cắt tóc, anh thanh niên sốc với nhan sắc 'mới' nhưng chuyên gia vội cảnh báo nguy hiểm nhiều người đang mắc phải

Không chỉ riêng anh thanh niên trong video, nhiều chị em phụ nữ cũng thường xuyên cạo mặt tại tiệm cắt tóc nhưng lại không hề để ý đến điều này!

Mới đây mạng xã hội TikTok lan truyền clip một người đàn ông tới tiệm cắt tóc tranh thủ nhờ nhân viên tiệm cạo mặt để loại bỏ lông giúp da mặt sạch đẹp. Cảnh người thợ đang cạo lông mặt cho khách hàng - Ảnh cắt từ clip Ngay sau đó, người thợ của tiệm đã có những động tác thuần thục khi sử dụng lưỡi cạo. Điều này được minh chứng khi lưỡi dao đi đến đâu, lông mặt, da chết được cạo đi, lộ ra làn da láng mịn không tì vết. Sau khi hoàn thành, gương mặt nam thanh niên trông trắng trẻo, mịn màng hơn hẳn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Clip này đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là những người có nhiều lông mặt, ria mép quá rậm, quá rõ. Nhiều người sau khi xem xong clip đã quyết định sẽ ra tiệm để cạo lông mặt mong có được diện mạo tươi mới, xinh đẹp hơn.

Nhiều người e ngại về việc cạo lông mặt sẽ gây ra nhiều vấn đề - Ảnh: Chụp màn hình Song một số người lại cho rằng cạo lông mặt thì khi những sợi lông mới mọc lại sẽ dày và cứng hơn. Một số người thì e ngại việc dùng dao cạo không được vệ sinh cẩn thận, nhất là ở các tiệm công cộng, sẽ thật đáng sợ nếu như người thợ quên thay lưỡi dao cạo. Điều đó sẽ khiến khách hàng có nguy cơ lây nhiễm các bệnh xã hội. Một số ít lại nghĩ rằng việc cạo lông sẽ khiến da bị yếu và dễ bị mụn,... Để giải đáp những thắc mắc này TS Lê Hữu Doanh (Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương) chia sẻ với Pháp Luật Và Bạn Đọc: "Về cơ bản, việc cạo lông mặt không có vấn đề gì về sức khỏe nếu như đảm bảo về mặt vệ sinh cũng như đảm bảo giữ ẩm tốt trong quá trình cạo lông bằng cách bôi loại kem cạo lông có thành phần dưỡng ẩm trước khi tiến hành cạo. Vấn đề chỉ xảy ra khi bạn cạo lông mặt chưa đúng quy trình, chưa đảm bảo vệ sinh sẽ gây nên những sang chấn tổn thương". Theo như chia sẻ của bác sĩ Lê Hữu Doanh việc cạo lông mặt không có vấn đề gì về sức khỏe nếu như đảm bảo về mặt vệ sinh và giữ ẩm tốt.

Cạo lông mặt sẽ không ảnh hưởng gì tới da tuy nhiên cần phải vệ sinh dao cạo và giữ ẩm cho da - Ảnh: Internet Tuy nhiên bạn phải đặc biệt chú ý bởi da mặt là vùng da nhạy cảm, cần được nâng niu. Vì thế, nếu bạn sử dụng dao lam cạo râu để dạo lông mặt thì rất nguy hiểm, nhẹ có thể làm trầy xước vùng da mặt nhạy cảm, nặng thì có thể gây tổn thương da. Bên cạnh đó, việc sử dụng lưỡi dao cạo không vệ sinh sạch sẽ còn có thể gây nên các bệnh về da như viêm da, viêm nang chân lông, viêm lỗ chân lông, gây mụn lâu lành… Vì thế, trước khi cạo, cần phải thực hiện bước sát khuẩn dụng cụ. Trong quá trình cạo, nên bôi kem cạo trước như một lớp dưỡng ẩm, đồng thời giúp việc cạo lông trở nên dễ dàng hơn và tránh tổn thương cho da mặt. Nếu bạn không tự tin, sợ làm trầy xước da mặt thì lời khuyên tốt nhất là nên tới bệnh viện da liễu hoặc các cơ sở làm đẹp uy tín. Ở đây bạn sẽ được tư vấn đầy đủ, được thực hiện cạo lông mặt mà không phải lo lắng da bị trầy xước cũng như những tác dụng phụ không mong muốn khác. Để tránh những rủi ro không đáng có về sức khỏe, bạn nên tìm tới sự tư vấn của các chuyên gia hoặc tìm hiểu trước khi thực hiện nhé!

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