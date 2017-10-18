Cách trị mụn cóc hiệu quả nhất bạn phải áp dụng nếu muốn thoát khỏi nó vĩnh viễn

Mụn cóc là một vấn đề da liễu khá thường gặp ở người trưởng thành, ít gặp hơn ở trẻ nhỏ. Mụn cóc tuy không gây nguy hiểm tới tính mạng người mắc phải, nhưng đem lại không ít phiền toái lẫn sự mất thẩm mĩ. Việc điều trị mụn cóc là cần thiết với những người mắc phải. Nhưng đâu là cách trị mụn cóc hiệu quả nhất ? Hãy cùng tham khảo các phương pháp sau nhé.

Nguyên nhân gây ra mụn cóc là do virus HPV (human papilloma virus). Virus HPV là những virus lây lan qua đường tình dục hoặc các vết xước chân, tay mà chúng ta thường gặp. Loại virus này khá phổ biến trong cộng đồng, thường sống ở nơi ẩm ướt. Có nhiều chủng HPV khác nhau. Và một trong các chủng HPV gây ra mụn cóc. Hiện nay đã có vaccine phòng chống, ngăn ngừa phần lớn các chủng HPV. Do vậy, theo tiêu chí phòng bệnh hơn chữa bệnh, tiêm vaccine ngừa HPV đặc biệt là các chủng ngừa mụn cóc là một cách trị mụn cóc hiệu quả nhất. Ngoài ra, cũng luôn chú ý giữ vệ sinh chân, tay, không đi đến những chỗ ẩm ướt, bẩn, nhất là khi chân tay bị xước, có vết thương để phòng tránh bị mụn cóc tối đa.

Cách trị mụn cóc ngoài da hiệu quả nhất

Những mụn cóc nhỏ có thể bị loại trừ nhanh chóng với nhiều phương pháp khác nhau. Bạn có thể sử dụng phương pháp đốt lạnh (Cryotherapy) để loại bỏ tạm thời các mụn này. Đây là phương pháp cho kết quả điều trị gần như tốt nhất. Nhưng đi kèm với nó là sự đau đớn trong quá trình đốt lạnh. Bạn nên cân nhắc kĩ trước khi áp dụng phương pháp trị mụn cóc hiệu quả nhất này.

Ngoài ra, bạn có thể áp dụng các phương pháp khác như: đốt laser (ít đau đớn hơn mà hiệu quả gần tương đương), đốt điện (ít gây đau đớn, hiệu quả cao, nhưng có thể để lại sẹo, chi phí lại khá cao),...

Một cách khác để trị mụn cóc hiệu quả là sử dụng phẫu thuật. Chỉ cần một vài thủ thuật tiểu phẫu là bạn có thể thoát khỏi sự khó chịu của mụn cóc. Tuy nhiên, bạn chỉ nên sử dụng cách này ở những vùng da kín, không lộ nhiều bên ngoài vì khả năng để lại sẹo khá cao.

Hay với các nốt mụn nhỏ, không lớn lắm, bạn hoàn toàn có thể áp dụng các cách trị mụn cóc hiệu quả nhất như dùng tỏi, vôi, lá tía tô,... giã nát đắp vào trên bề mặt mụn, kiên trì thực hiện 1-3 tuần là sẽ khỏi.

Trị mụn cóc hiệu quả với phương châm trong uống ngoài bôi

Điều trị mụn cóc ngoài da chỉ là điều trị triệu chứng của bệnh, không điều trị được căn nguyên gây bệnh là virus HPV. Nghĩa là ngay cả khi việc điều trị mụn cóc ngoài da kết thúc, mụn cóc đã biến mất thì khả năng trong máu và dịch của người mắc phải vẫn còn tồn tại virus HPV rất cao. Và chỉ chờ tới thời điểm thuận lợi, khi hệ miễn dịch suy giảm hoặc cơ thể thiếu chất, rất có thể virus HPV sẽ lại bùng phát trở lại và người bệnh sẽ lại xuất hiện mụn cóc. Do vậy cách trị mụn cóc hiệu quả nhất vẫn phải xuất phát từ trị dứt điểm nguyên nhân gây bệnh.

Nhìn chung mụn cóc thông thường trên da đều không gây nguy hiểm hay đau đớn nhiều cho người bệnh, cũng dễ điều trị nên dù có tái phát lại cũng không đáng ngại, tiến hành điều trị từ 1-3 tuần là các bạn có thể loại bỏ mụn cóc trên cơ thể nhanh chóng. Tuy nhiên, để an toàn và cẩn thận nhất các bạn có thể xin tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa để có lời khuyên chính xác nhất. Chú ý trong quá trình điều trị, để ngăn ngừa virus HPV lây lan từ vùng da bị bệnh tới các vùng da xung quanh, bạn cần bôi thêm các loại thuốc có khả năng tiêu diệt virus HPV.

Áp dụng các phương pháp này thật nhuần nhuyễn, bạn sẽ loại bỏ được virus HPV, và sẽ không bao giờ bị mụn cóc quay trở lại.

Và dù bạn có sử dụng phương pháp điều trị nào thì sức khỏe bản thân vẫn là vốn quý nhất. Hãy sống một lối sống khỏe mạnh, ăn uống lành mạnh, sinh hoạt điều độ,... Một khi sức khỏe được nâng cao, bệnh tật nói chung và mụn cóc nói riêng sẽ tự động tránh xa bạn.