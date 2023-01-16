Cách chăm sóc da nhờn bằng các nguyên liệu thiên nhiên, "hồi sinh" cho làn da thêm tươi trẻ

Tuy nhiên, không phải nguyên liệu nào cũng có thể áp dụng để chăm sóc da nhờn, mà cần có sự chọn lọc. Do đó, bài viết này sẽ giới thiệu cho chị em, một số cách chăm sóc da nhờn bằng thiên nhiên hiệu quả, vừa thích hợp để cung cấp dưỡng chất giúp da khỏe mạnh, lại còn cân bằng độ ẩm và kiểm soát tuyến bã nhờn, ngăn ngừa nguy cơ hình thành mụn. Cụ thể thế nào, hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Nhược điểm của da nhờn là nhiều mụn và lỗ chân lông to, khiến cho quá trình chăm sóc gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, khi trang điểm lớp phấn dễ trôi. Để đối phó với tình trạng này, bạn nên ưu tiên lựa chọn giấm táo để chăm sóc da hàng ngày.

Giấm táo rất giàu axit alpha hydroxy (AHA) tác động trên bề mặt da, làm sạch bụi bẩn, giảm nhờn, giúp da sáng. Bên cạnh đó, giấm táo còn có tính kháng khuẩn mạnh, triệt tiêu vi khuẩn gây mụn, giúp da mềm mịn hơn.

Để làm tăng công dụng điều trị, nhanh chóng sở hữu làn da đẹp trong thời gian sớm nhất, bạn nên kết hợp giấm táo với mật ong. Những dưỡng chất có trong nguyên liệu này giúp da khỏe mạnh, cân bằng độ ẩm, căng tràn sức sống.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

2 thìa giấm táo. Nếu không có giấm táo có thể thay thế bằng giấm gạo.

1 thìa mật ong.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị ở trên lại thành hỗn hợp đồng nhất.

- Vệ sinh làn da sạch sẽ bằng nước ấm.

- Thoa đều hỗn hợp lên da. Để khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

- Thực hiện 2-3 lần/tuần, để có cải thiện tốt nhất.

2. Cách chăm sóc da nhờn bằng chanh và dưa leo

Cách chăm sóc da nhờn bằng các nguyên liệu thiên nhiên là chanh và dưa leo!

Chanh và dưa leo là 2 nguyên liệu chăm sóc da nhờn hiệu quả. Dưa leo chứa nhiều vitamin E, A, C và chất chống oxy hóa, còn chanh chứa nhiều axit Citric cùng vitamin C, giúp loại bỏ tế bào chết, làm sạch dầu nhờn giúp da sạch, khỏe mạnh, loại bỏ thâm sâm, ổ sung một lượng nước cần thiết để da mềm mịn, tươi trẻ hơn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1/2 quả dưa leo.

1 thìa nước cốt chanh.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Dưa leo xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố.

- Trộn đều phần dưa leo xay nhuyễn với 1 thìa nước cốt chanh.

- Dùng sữa rửa mặt làm sạch làn da nhờn.

- Thoa đều lớp hỗn hợp lên da, kết hợp massage nhẹ nhàng.

- Để khoảng 20 phút, sau đó bạn rửa sạch bằng nước mát.

- Thực hiện 3-4 lần/tuần, chỉ sau 1 tháng lượng nhờn tiết ra sẽ được kiểm soát, mụn cũng giảm dần.

3. Cách chăm sóc da nhờn bằng sữa chua

Cách chăm sóc da nhờn bằng sữa chua!

Sữa chua không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn rất tốt cho da. Trong sữa chua chứa nhiều các axit amin, axit laxtic, vitamin A, B1, B2, C, E và các khoáng chất cần thiết rất tốt cho quá trình kiểm soát chất nhờn và tái tạo da.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

2 thìa sữa chua.

1 thìa mật ong.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trộn đều sữa chua và mật ong theo tỷ lệ 2:1.

- Sau khi vệ sinh làn da sạch sẽ thì thoa đều hỗn hợp lên da, kết hợp massage nhẹ nhàng từ 1-2 phút.

- Để khoảng 15-20 phút, sau đó bạn rửa sạch bằng nước mát.

- Thực hiện 3-4 lần/tuần, làn da sẽ sáng mịn, bớt nhờn hơn hẳn.

4. Cách chăm sóc da nhờn bằng nghệ và dưa leo

Nghệ có chất Curcumin - một chất chống oxy hóa mạnh tác dụng tốt trong việc loại bỏ gốc tự do (nguyên nhân gây ra lão hóa). Còn trong dưa leo chứa nhiều vitamin E, beta – caroten, tốt cho việc làm đẹp cân bằng độ ẩm và giảm tiết nhờn trên da.

Chăm sóc da nhờn hiệu quả và nhanh chóng bằng nghệ và dưa leo!

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

2 thìa dưa leo xay nhuyễn.

2 thìa bột nghệ.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trộn đều các nguyên liệu với nhau thành hỗn hợp đồng nhất.

- Vệ sinh làn da sạch sẽ bằng nước ấm để loại bỏ bụi bẩn và cặn bã trong lỗ chân lông.

- Thoa đều hỗn hợp lên da. Để khoảng 15 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

- Thực hiện 2-3 lần/tuần, bạn sẽ thấy làn da có sự thay đổi rõ rệt.

Trên đây là tổng hợp 4 cách chăm sóc da nhờn hiệu quả bằng các nguyên liệu tự nhiên. Hy vọng với các thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ chọn lựa cho mình được một giải pháp hợp lý, để nhanh chóng chăm chút cho làn da của mình nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công và sớm thu được hiệu quả ưng ý nhé!