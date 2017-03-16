Bùn đất: nguyên liệu làm đẹp đa năng trong mùa hè

Nghe đến từ "bùn đất" chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng chúng rất bẩn và không hợp vệ sinh. Tuy nhiên có rất nhiều loại bùn đất trong tự nhiên chứa công dụng dưỡng da, làm đẹp tuyệt vời, thậm chí đã được sử dụng từ thời cổ đại.

Mặt nạ làm từ bùn đất đã được sử dụng từ xa xưa bởi rất nhiều công dụng tuyệt vời của nó. Đất sét đặc biệt có rất nhiều lội ích cho làn da vì nó có chức năng nổi bật nhất là hút chất độc, bụi bẩn ra khỏi da và cung cấp lượng khoáng thay thế vào đó. Tuy nhiên nhiều người sẽ thấy băn khoăn không biết chọn cho mình loại đất sét nào để phù hợp với tình trạng da bản thân. Hôm nay chúng tôi sẽ đem đến cho bạn một số kiến thức cơ bản về những loại đất sét phổ biến nhất trên thị trường mỹ phẩm làm đẹp từ thiên nhiên hiện tại.

Đất sét Bentonite Đây là một đất sét rất phổ biến với các lợi ích thiết thực cho làn da, đặc biệt là da bị mụn. Vì có khả năng hấp thụ bụi bẩn, bã nhờn đặc biệt, nên nó khiến cho những ai có làn da dầu không còn phải "đau khổ" vì gương mặt bóng nhờn trôi sạch lớp trang đểm. Không chỉ có vậy, nhờ tính chất tĩnh điện, khi bạn trộn đất sét Bentoninte với nước, hỗn hợp sẽ chứa các phân tử hút độc tố ra khỏi làn da giống như một thỏi nam chân thần kỳ. Tác dụng này cũng giúp việc điều trị các bệnh về da liên quan đến vi khuẩn và nấm như vẩy nến hay eczema trở nên hiệu quả và nhanh chóng hơn. Khi trộn đất sét bentonite với nước, bạn sẽ thu được hỗn hợp có độ xốp cao, có thể cân bằng sự dư thừa natri trên khuôn mặt. Đất sét Fuller Earth Đây là một chất có khả năng hấp thụ mạnh dầu thừa. Ngoài ra nó còn có tính tẩy nhẹ. Vì vậy khi kết hợp với một số loại toner hay lotion để làm mặt nạ, hỗn hợp này sẽ thúc đẩy sự lưu thông máu trên da. Đất sét Full Earth phù hợp với làn da nhờn hoặc hỗn hợp. Tuy nhiên bạn không nên sử dụng quá một lần một tuần vì nó có thể gây khô da.

Đất sét Kaolin Kaolin có nhiều màu sắc như trắng, vàng, đỏ nhưng màu hồng vẫn phổ biến nhất. Mỗi màu sắc có những tính chất làm đẹp khác nhau. Đất sét Kaolin trắng có tính chất nhẹ nhàng nhất. Do đó nó phù hợp cho da khô và nhạy cảm. Kaolin trắng không hấp thụ quá mạnh, và tẩy da chết nhẹ nhàng. Đất sét vàng có tính hấp thụ và tẩy tế bào chết nhiều hơn nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng cho làn da nhạy cảm. Đất sét vàng có thể giúp tăng lưu thông máu vì vậy bạn có thể tìm thấy nó trong thành phần của nhiều loại mặt nạ làm sáng. Đất sét màu đỏ tốt cho da nhờn và nó là một chất bổ sung tuyệt vời cho mặt nạ da mụn, mặt nạ thải độc toàn thân. Đất sét màu hồng là một hỗn hợp của các loại đất sét trắng và đỏ. Vì vậy nó đạt được sự cân bằng lý tưởng với những người có làn da nhạy cảm nhưng vẫn cần được hấp thụ dầu thừa và tẩy da chết nhẹ nhàng. Đất sét xanh Pháp Được tìm thấy ở Pháp, đất sét xanh Pháp là nguyên liệu tốt giúp tẩy da chết và thu nhỏ lỗ chân lông. Nó còn được gọi là đất sét biển. Màu xanh của đất sét xuất phát từ những loài thực vật bị phân hủy cộng thêm vơi thành pah6n2 oxit sắt. Ngoài hút dầu, nó còn có tác dụng tăng lưu thông máu. Đất sét Rhassoul Điểm độc đáo của đất sét Rhassoul là nó rất tốt cho cả da và tóc. Đây là loại đất sét được khai thác từ Morocco và cực kỳ giàu khoáng chất. Nó hoạt động giống như một cục nam châm hoàn hảo, hút hết các tạp chất, bã nhờn, mụn đầu đen, và dầu quanh nang lông. Tuy nhiên nó không khiến da bị quá khô. Bạn có thể sử dụng Rhasshoul hằng ngày như một loại xà phòng rửa mặt hoặc tẩy tế bào chết bằng cách trộn với yến mạch.

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