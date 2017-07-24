Bất ngờ khi tắm trắng tại nhà trong 1 tuần hiệu quả

Để đáp ứng nhu cầu làm trắng da của bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem có những biện pháp nào thích hợp cho bạn áp dụng không nhé.

Liệu có phương pháp tắm trắng tại nhà trong 1 tuần là đáp ứng được hiệu quả hay không? Đây là thắc mắc mà nhiều người muốn giải đáp nhằm mục đíc dưỡng trắng da cấp tốc trong thời gian ngắn. Tuy nghe có vẻ hơi quá đà nhưng hiện nay có nhiều biện pháp giúp làn da của bạn trắng bật lên 2 tone. Ngoài cách tắm trắng nhờ vào công nghệ thẩm mỹ, làm đẹp từ thiên nhiên vẫn tỏ ra ưu việt hơn nhờ vào độ an toàn cũng như công hiệu cao. Chỉ sau 1 tuần làn da của bạn sẽ có những thay đổi đáng kể.

Cam tươi có nhiều vitamin, khoáng chất, đặc biệt là thành phần vitamin C rất tốt cho sức khỏe và sắc đẹp làn da. Nó sẽ giúp ngăn ngừa lão hóa, làn da trở nên căn mịn hơn, trẻ trung hơn. Đồng thời, nhờ tác động của các dưỡng chất hoàn hảo của cam tươi, những hắc tố trên da sẽ bị loại bỏ nhanh chóng, trả lại cho bạn vẻ đẹp trắng hồng như ý.

Mỗi ngày, áp dụng cách tắm trắng này và duy trì sau 1 tuần là sẽ thấy hiệu quả. Bạn hãy thử trải nghiệm ngay hôm nay như công thức dưới đây.

Chuẩn bị: Cam tươi, sữa tươi không đường.

Thực hiện:

- Cam tươi vắt lấy nước cốt.

- Dùng nước cam trộn chung với sữa tươi không đường.

- Sau khi vừa với tắm xong và lau khô người, bạn hãy thoa đều hỗn hợp này lên da, massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào các biểu bì da.

- Giữ trong khoảng 30 phút rồi tắm sạch lại với nước ấm.

- Sau đó, bạn nên dùng chút sữa dưỡng ẩm là được.

Với cách này, bạn nên áp dụng mỗi ngày vào buổi tối. Thời gian này, da không tiếp xúc với môi trường bên ngoài, nên bụi bẩn ít hơn nên công hiệu sẽ diễn ra nhanh hơn.

Tắm trắng tại nhà trong 1 tuần với nha đam

Nha đam là sản phẩm tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Nó chứa nhiều vitamin, khoáng chất. Nha đam không chỉ là món ăn giải khát tốt, thanh lọc cơ thể mà còn hỗ trợ làm đẹp da đáng nể. Chỉ sau 1 tuần áp dụng cách tắm trắng này, làn da của bạn sẽ trắng bật lên bất ngờ.

Chuẩn bị: Nha đam, mật ong, chanh.

Thực hiện:

- Nha đam rửa sạch, gọt bỏ vỏ, lấy dao cạo lấy gel nha đam.

- Chanh vắt lấy nước cốt.

- Lấy 1 chén gel nha đam thêm vào khoảng 3 – 4 muỗng nha đam và 1 – 2 muỗng nước cốt chanh.

- Sau khi tắm, thoa đều hỗn hợp này lên da, có thể áp dụng với da mặt. Giữ khoảng 30 phút rồi tắm lại với nước sạch.

- Áp dụng mỗi ngày và làn da của bạn sẽ trắng mịn bất ngờ.

Ngoài 2 công thức này, bạn còn khá nhiều sự lựa chọn khác cũng đảm bảo tắm trăng tại nhà 1 tuần hiệu quả. Một vài gợi ý cho bạn như bột cám gạo, bã cà phê, trứng gà, sữa tươi, thuốc bắc... Nếu bạn sử dụng những cách này thì đảm bảo nó sẽ không làm bạn thất vọng.

Tuy nhiên, để có thể chắc chắn kết quả tốt, bạn nên kiên trì áp dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu chưa thấy làn da có gì thay đổi thì đừng nên nản lòng mà hãy cố gắng thực hiện. Bởi bất kỳ một phương pháp dưỡng da hay tắm trắng nào cũng cần đến một lộ trình thì mới đảm bảo thành công được.

Hãy dưỡng da cho tốt, kèm theo hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng mặt trời khi tự áp dụng cách tắm trắng tại nhà. Sau 1 tuần chắc chắn làn da của bạn sẽ có những chuyển biến nhất đinh. Chúc bạn thành công!