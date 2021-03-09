Bật mí công thức tắm trắng bằng cafe đơn giản, hiệu quả

Cafe không chỉ là một thức uống thơm ngon mà còn là nguyên liệu làm đẹp da quen thuộc được nhiều chị em sử dụng. Tắm trắng bằng cafe là một trong những công thức làm đẹp được nhiều chị em tin dùng. Trong cafe có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho da, giúp dưỡng trắng và mờ thâm nám rất hiệu quả. Vậy tắm trắng bằng cafe có thật sự hiệu quả không? Cách tắm trắng bằng cafe ra sao? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết sau.

Hàm lượng vitamin và các dưỡng chất có trong sữa chua có công dụng làm sạch da từ sâu bên trong và giữ ẩm cho da luôn căng mịn. Vì vậy, việc làm trắng da bằng cafe và sữa chua là một trong những công thức được nhiều người áp dụng.

1 chén bột cà phê nguyên chất.

3 thìa sữa chua.

Tắm trắng bằng cafe và sữa chua - Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện

Trộn bã cafe và sữa chua thành hỗn hợp sền sệt.

Sử dụng nước ấm để làm giãn nở lỗ chân lông ở khu vực cần dưỡng trắng.

Thoa đều hỗn hợp trên lên vùng da mặt hoặc toàn bộ cơ thể.

Massage và thư giãn khoảng 10-15 phút để dưỡng chất có trong cà phê cũng như sữa chua thấm vào da.

Cuối cùng tắm lại bằng nước sạch.

Khi áp dụng phương pháp tắm trắng bằng cà phê và sữa chua thì bạn cần chỉ nên thực hiện từ 1-2 lần/tuần để đảm bảo an toàn cho da. Ngoài ra, khi tắm trắng bạn không nên chà xát quá mạnh vào da để tránh làm da bị khô rát sau khi tắm trắng.

Khi tắm trắng bạn không nên chà xát quá mạnh vào da để tránh làm da bị khô rát - Ảnh minh họa: Internet

Tắm trắng bằng cafe và mật ong

Mật ong được biết đến là tinh chất có tác dụng giúp cân bằng và dưỡng ẩm cho da rất tốt. Vì vậy, kết hợp bã cafe với mật ong là công thức làm trắng da mà nhiều chị em áp dụng.

Nguyên liệu

1 chén bã cà phê nguyên chất.

3 thìa mật ong.

Tắm trắng bằng cafe và mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Các bước tiến hành

Công thức tắm trắng với mật ong và cà phê này rất dễ làm. Bạn có thể thực hiện ngay tại nhà rất đơn giản và tiện lợi. Sự kết hợp giữa mật ong và cà phê sẽ mang đến cho bạn làn da trắng sáng mịn màng sau 2 tháng kiên trì áp dụng. Đặc biệt, mật ong còn có khả năng cung cấp độ ẩm cho da giúp da không bị khô rát.

Tắm trắng bằng cà phê và sữa tươi

Cà phê là tinh chất thiên nhiên chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp trẻ hóa làn da. Khi kết hợp cafe với sữa tươi sẽ tạo thành công thức vừa làm trắng da. Phương pháp này còn giúp cân bằng độ ẩm, làm cho da trở nên căng bóng và mịn màng.

Nguyên liệu

- 1 chén bột cà phê sạch nguyên chất

- 5 thìa sữa tươi

Các bước thực hiện

Trộn cà phê và sữa tươi vào chén cho hỗn hợp đều

Tắm qua cho ướt da, để các dưỡng chất dễ thấm vào da.

Thoa đều hỗn hợp lên những nơi cần trắng, massage nhẹ nhàng trong 15 - 20 phút để dưỡng chất trong hỗn hợp thấm vào da.

Tắm lại bằng nước sạch

Tắm trắng bằng cà phê với dầu dừa

Trong dầu dừa có chứa thành phần axit lauric. Chất này có tác dụng nhanh chóng làm dịu, làm lành các vết thương thâm mụn, chàm và làm sáng da, làm cho da trở nên căng bóng và mịn màng.

Nguyên liệu

1 chén bả cà phê

3 muỗng dầu dừa nguyên chất

Các bước thực hiện

Trộn cafe và dầu dừa lại thành hỗn hợp, tắm sơ qua để lỗ chân lông dãn ra dễ hấp thu dưỡng chất từ hỗn hợp, thoa hỗn hợp sau đó massage trong 15 - 20 phút, sau đó tắm lại bằng nước sạch.

Tắm trắng bằng bã cà phê và dầu dừa giúp bạn tẩy sạch tế bào chết trên da hiệu quả, chống oxy hóa nên nó còn giúp làm giảm thâm, nám và làm màu da đồng đều hơn.

Công thức tắm trắng với cà phê và trứng gà

Trứng gà chứa có chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho da. Việc kết hợp giữa trứng gà với cafe là một trong những cách làm trắng da bằng cafe hiệu quả.

Trứng gà chứa có chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho da - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể thực hiện cách tắm trắng bằng cà phê và trứng gà theo hướng dẫn sau đây.

Chuẩn bị nguyên liệu

Nguyên liệu chuẩn bị cho việc tắm trắng bằng cafe và trứng gà đơn giản như sau:

1 quả trứng gà.

3-5 thìa bột cà phê đen nguyên chất.

Cách thực hiện

Cho trứng và cafe đã chuẩn bị vào bát thủy tinh. Dùng dụng cụ khuấy đều hỗn hợp thật sánh mịn.

Làm ướt da bằng cách tắm với nước nóng hoặc xông hơi.

Thoa hỗn hợp lên da và massage trong khoảng 10-15 phút để giúp gia được thư giãn, thải độc tố ra ngoài.

Cuối cùng bạn tắm lại với nước sạch rồi thoa kem dưỡng ẩm.

Cho trứng và cafe đã chuẩn bị vào bát thủy tinh rồi trộn đều - Ảnh minh họa: Internet

Việc lựa chọn nguyên liệu để tắm trắng với cà phê và trứng gà tùy thuộc vào diện tích da bạn muốn làm trắng. Nếu bạn muốn làm trắng toàn thân. Bạn có thể tăng số lượng trứng và cà phê lên 2 quả trứng và 6 – 10 muỗng cà phê. Việc áp dụng cách tắm trắng này sẽ mang đến cho bạn làn da trắng và mềm mịn. Tất nhiên là bạn cũng đừng quên các biện pháp bảo vệ da khi đi ra ngoài nhé.

Tắm trắng với bã cafe và dầu oliu

Công thức làm trắng da từ hỗn hợp cafe và dầu oliu là phương pháp làm đẹp được nhiều chị em truyền tai nhau trong thời gian gần đây. Trong dầu oliu có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất như: Carotenoids, hydroxytyrosol, polyphenol, chlorophyll, vitamin E…Đây là những dưỡng chất có tác dụng làm mềm các lớp sừng, loại bỏ tế bào chết và giúp tái tạo da trắng sáng, mịn màng.

Chuẩn bị nguyên liệu:

1 chén bã cà phê nguyên chất

3 thìa dầu Oliu

Các bước thực hiện:

Trộn dầu oliu và bã cafe thành hỗn hợp làm trắng da.

Tắm sơ hoặc rửa mặt để da dễ dàng hấp thụ dưỡng chất từ bã cà phê và dầu oliu tốt hơn.

Thoa đều hỗn hợp trên lên cơ thể.

Massage và thư giãn trong vòng 10-15 phút.

Tắm lại bằng nước sạch.

Tắm trắng với bã cafe và dầu oliu - Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy, áp dụng phương pháp làm trắng da bằng bã cafe và dầu oliu không chỉ mang lại làn da trắng mịn như mong muốn mà còn rất tiết kiệm. Bởi so với việc đi spa hay sử dụng mỹ phẩm thì 2 nguyên liệu là cà phê và dầu oliu đều rất tìm lại có giá thành thấp. Đặc biệt, dầu oliu còn có công dụng se khít lỗ chân lông rất hiệu quả. Từ đó giúp bạn nhanh chóng có được làn da căng mướt khi áp dụng phương pháp tắm trắng này.

Hy vọng với những chia sẻ về công thức tắm trắng bằng cafe trong bài viết trên sẽ giúp bạn có được phương pháp làm đẹp vừa tiết kiệm lại vừa hiệu quả ngay tại nhà.