Bậc thầy căng chỉ Dr. Lee Kil Sun là ai?

Trước khi nói về cuộc đời của Tiến sĩ Lee, hãy cùng nhìn lại quá trình rèn luyện của bậc thầy này.

1991: Tốt nghiệp Tiến sĩ y khoa đại học Chosun

1992 – 1996: Trưởng khoa phẩu thuật thẩm mỹ của Đại học y khoa Catholic (Trường đại học y khoa thuộc top 3 Hàn Quốc)

1996 – 2010: Viện trưởng viện Beauty Clinic (Beautiful Women Hospital)

2012 – nay: Cố vấn cấp cao của tập đoàn y tế thẩm mỹ Mega (Mega Corporation)

Dr. Lee Kil Sun tốt nghiệp tiến sĩ y khoa tại ĐH Chosun - một trong những ngôi trường nổi tiếng và lâu đời tại Hàn Quốc

Không chỉ vậy, trong suốt sự nghiệp của mình, Tiến sĩ Lee còn là thành viên và đồng sáng lập nhiều hiệp hội trong ngành làm đẹp, tiêu biểu có thể kể đến:

- Thành viên hiệp hội nghiên cứu trẻ hóa Hàn Quốc.

- Đồng chủ tịch danh dự Hiệp hội Phẫu Thuật Thẩm Mỹ và Laser Hàn Quốc – Demire

- Ủy viên khảo thí Hiệp hội Thẩm mỹ tạo hình cơ thể Hàn Quốc

- Chủ tịch Hội nghiên cứu thẩm mỹ ít xâm lấn - Hiệp hội Phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc

- Thành viên sớm nhất và có nhiều đóng góp lớn trong Hiệp hội thẩm mỹ ít xâm lấn Châu Á Thái Bình Dương (APSOPRS)

Hơn 40 năm làm việc trong ngành thẩm mỹ nói chung và gần 30 năm nghiên cứu – thực hiện phương pháp thẩm mỹ không xâm lấn căng da bằng chỉ, Tiến sĩ – Bác sĩ Lee Kil Sun đã xuất bản hàng loạt đầu sách và các bài báo, tạp chí chuyên ngành đăng trên các tạp chí Quốc tế về lĩnh vực thẩm mỹ.

Tiến sĩ Lee cũng có nhiều công trình nghiên cứu được công nhận và được ứng dụng trong và ngoài Hàn Quốc. Công trình thành công nhất phải kể đến là sự ra đời của thiết bị siêu âm collagen đa tầng. Nhờ có thiết bị này mà công nghệ căng chỉ đã đạt được tầm cao mới: chính xác hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn.

Ngay sau sự ra đời của máy siêu âm, Dr. Lee đã kết hợp với tập đoàn Mega thực hiện thành công chương trình “Young & Beautiful” trên 15 quốc gia châu Á (nơi có các chi nhánh của Mega Corp) và mang lại vẻ đẹp tươi trẻ cho hơn 100,000 trường hợp khách hang. Tại Việt Nam con số người thoát già, thoát xấu trong chiến dịch này là khoảng hơn 9,000 người.

Ở độ tuổi ngoài 70 Dr. Lee Kil Sun vẫn cống hiến tài năng cho ngành y học nói chung và thẩm mỹ nói riêng

Dù đã bước qua tuổi 72, Dr. Lee Kil Sun vẫn đang miệt mài đóng góp cho nền y học thế giới bằng các luận văn học thuật trên tạp chí ngành European Surgical Research và liên tiếp mở các khoá đào tạo về chuyên môn cũng như y đức cho thế hệ bác sĩ trẻ của tập đoàn Mega. Với những cống hiến không ngừng nghỉ, ông đã 12 lần được trao giải “học thuật xuất sắc nhất” của Hiệp hội phẫu thuật tạo hình châu Á (từ năm 2006 – 2018)

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Dành cho độc giả

Hiện nay tiến sĩ Lee Kil Sun đang công tác tại Viện thẩm mỹ Mega Gangnam, trực tiếp thực hiện các liệu trình căng da, trẻ hóa, giúp “đảo ngược lão hóa” cho hàng ngàn khách hàng mỗi năm.

Sở hữu hơn 30 chuyên gia, tiến sĩ được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm và hệ thống máy móc, công nghệ mới nhất 2021. Mega Gangnam tự hào mở ra kỷ nguyên làm đẹp không phẫu thuật xâm lấn, lập kỷ lục trẻ hóa hơn 100,000 khách hàng (trong đó có hàng nghìn doanh nhân và nhiều nghệ sỹ, hoa hậu nổi tiếng.

13 năm không ngừng nỗ lực, Mega Gangnam đã đứng vững ở vị trí hàng đầu, là "tượng đài" trẻ hoá da phi phẫu thật không thể thay thế tại Việt Nam.

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