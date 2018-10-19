9 thói quen tưởng vô hại nhưng lại khiến vóc dáng đầy mỡ thừa, cố gắng giảm cân cỡ nào cũng thất bại

Trên thực tế, những phương pháp này chỉ mang lại hiệu quả với điều kiện quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra mạnh mẽ và trơn tru. Có nghĩa là, nếu chu kỳ này không ổn định và có tốc độ chậm, bạn thậm chí sẽ tăng cân dù tập luyện hay ăn kiêng thường xuyên. Sau đây là 9 thói quen hàng ngày làm mọi cố gắng giảm cân của bạn phản tác dụng.

Chúng ta thường tập trung vào việc tập thể dục, ăn kiêng để đốt cháy calo dư thừa nhằm mục đích giảm cân.

Đây không phải là điều bất ngờ, chúng ta đều biết giấc ngủ có mối quan hệ trực tiếp đến vóc dáng, làn da và sức khỏe mỗi người. Việc không ngủ đủ giấc trong thời gian dài làm cơ thể rối loạn, căng thẳng, từ đó sẽ sử dụng ít calo hơn. Điều này làm cân nặng ngày càng tăng lên.

Các nghiên cứu cho thấy lịch ăn uống bất thường có thể dẫn đến tăng cân. Bổ sung thức ăn theo hứng thú làm cơ thể không biết khi nào sẽ hấp thụ được chất dinh dưỡng và cố gắng làm chậm mọi hoạt động, trong đó có trao đổi chất. Do đó, hãy tìm kiếm chế độ ăn phù hợp và áp dụng thật nghiêm túc.

3. Ăn quá ít

Nếu cắt giảm lượng calo một cách đột ngột, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái đói và tự động làm chậm tốc độ trao đổi chất để cố gắng giữ lại càng nhiều năng lượng càng tốt. Do đó, hãy xem xét lượng calo thật kỹ càng và khoa học nếu bạn muốn giảm cân hiệu quả.

Chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên cắt giảm khoảng 200 calo cho từng giai đoạn để giảm cân lành mạnh và nhanh chóng.

4. Ngồi quá lâu

Cứ khoảng 30 đến 45 phút ngồi làm việc, hãy đứng dậy đi lại thư giãn khoảng 3 phút - Ảnh: Brightside

Nếu dành phần lớn thời gian để ngồi trên bàn làm việc, bạn đang khiến quá trình trao đổi chất chậm đi. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh điều này là đúng đắn, các chuyên gia khuyến khích dân văn phòng nên đi dạo, cử động sau mỗi 30 phút ngồi làm việc.

5. Sinh hoạt không điều độ

Sinh hoạt không điều độ mỗi ngày làm cơ thể rối loạn, căng thẳng và cuối cùng dẫn đến tăng cân mất kiểm soát - Ảnh: Brightside

Tất cả chúng ta đều có một đồng hồ sinh học riêng biệt, và nếu chúng bị gián đoạn thường xuyên, toàn bộ cơ thể rối loạn, đặc biệt là quá trình trao đổi chất .

6. Thiếu hụt canxi

Canxi không chỉ tốt cho xương mà còn cần thiết cho quá trình giảm cân - Ảnh: Brightside

Canxi cực kỳ quan trọng trong việc điều chỉnh tốc độ trao đổi chất. Nếu không thích sữa hoặc không dung nạp được lactose, hãy ăn thực phẩm giàu canxi như hải sản, rau bina, bơ...

7. Mất nước

Nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình tăng cường trao đổi chất, nếu thiếu chúng, bạn sẽ gặp phải tình trạng căng thẳng, tăng cân - Ảnh: Brightside

Mọi quá trình trong cơ thể chỉ hoạt động tốt nếu được cung cấp đủ nước. Nếu bị mất nước, mọi chu trình bên trong đều diễn ra trì trệ, kém hiệu quả.

Một nghiên cứu cho thấy việc uống nước đầy đủ có thể làm tăng tỷ lệ trao đổi chất lên đến 30%, điều này đồng thời làm tăng hiệu quả giảm cân.

8. Thiếu protein

Protein là chất cần thiết trong quá trình giảm cân, đặc biệt là săn chắc cơ bắp - Ảnh: Brightside

Protein đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì trọng lượng cơ thể và săc chắc vóc dáng.

So với carbs hoặc chất béo, protein có TEF tương đối cao, đây là thông số đo lường sự gia tăng sự trao đổi chất xảy ra sau khi tiêu hóa. Thêm vào đó, loại chất này làm cho bạn cảm thấy no lâu và có xu hướng tiêu thụ ít calo hơn.

9. Thiếu tập luyện

Dù ăn kiêng miệt mài mà bạn không vận động mỗi ngày, hiệu quả giảm cân chẳng bao giờ đến - Ảnh: Brightside

Tập luyện chăm chỉ sẽ làm tăng khối lượng cơ bắp, giảm khối lượng chất béo, đồng thời làm quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra nhanh hơn. Nếu cứ lười biếng, bạn sẽ chẳng bao giờ sở hữu vóc dáng thon gọn như mong ước.

Nếu đang mắc phải 9 thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh này, hãy loại bỏ ngay để đạt được hiệu quả giảm cân như mong muốn.