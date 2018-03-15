3 cách làm trắng da cấp tốc tại nhà chỉ bằng gói sữa tươi không đường 5 nghìn đồng

Chăm sóc da 15/03/2018 09:43

Chỉ bằng 1 gói sữa tươi không đường, bạn sẽ có đến 3 cách làm trắng da cấp tốc tại nhà dưới đây.

Dưới đây là các cách làm trắng da cấp tốc bằng sữa tươi vô cùng đơn giản, bạn có thể tự thực hiện ngay tại nhà.

Cách làm trắng da tại nhà bằng sữa tươi

Sữa tươi đông đá

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 gói sữa tươi không đường, 1 khay đá, 1 chiếc khăn bông mỏng.

Cách làm: Đổ sữa tươi vào khay đá, sau đó đặt vào ngăn đá từ 5 - 6 giờ đồng hồ, đến khi đông thành đá là có thể sử dụng.

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Da mặt trở nên trắng hồng, mịn màng, sạch mụn nhờ dưỡng bằng sữa tươi không đường đông đá - Ảnh: Internet

3 cách làm trắng da cấp tốc tại nhà chỉ bằng gói sữa tươi không đường 5 nghìn đồng - Ảnh 2

Cho sữa vào khay, đặt vào tủ lạnh để đông thành đá và sử dụng - Ảnh: Internet

Cách dùng: Bạn cần rửa sạch mặt với nước ấm trước khi dùng sữa tươi đông đá. Sau đó, lấy 1 viên đá bỏ vào chiếc khăn mỏng, chà lên mặt thật nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. Thực hiện liên tục như vậy đến khi đá tan hết, giữ nguyên lớp sữa trên mặt đến khi da khô thì làm sạch bằng nước lạnh để se khít lỗ chân lông.

3 cách làm trắng da cấp tốc tại nhà chỉ bằng gói sữa tươi không đường 5 nghìn đồng - Ảnh 3

Mát xa bằng sữa tươi đông đá làm trắng da cực kỳ nhanh chóng - Ảnh: Internet

Với cách làm trắng da tại nhà này bạn nên sử dụng mỗi ngày, tốt nhất là vào buổi tối. Sau 1 tuần bạn sẽ thấy ngay da mặt trắng hồng, lỗ chân lông được thu nhỏ và các vết thâm nám mờ dần.

3 cách làm trắng da cấp tốc tại nhà chỉ bằng gói sữa tươi không đường 5 nghìn đồng - Ảnh 4

Chà nhẹ nhàng viên đá lên da mặt để cho dưỡng chất từ sữa tươi thẩm thấu vào sâu bên trong - Ảnh: Internet

Mặt nạ sữa tươi kết hợp cà chua

Nguyên liệu chuẩn bị: 2 thìa sữa tươi không đường, 2 thìa nước ép cà chua, nếu da khô thì nên cho thêm 1 thìa mật ong.

Cách làm: Sau khi chuẩn bị xong, bạn cho tất cả các nguyên liệu vào bát và khuấy đều tay đến khi có được hỗn hợp đồng nhất thì dừng lại.

3 cách làm trắng da cấp tốc tại nhà chỉ bằng gói sữa tươi không đường 5 nghìn đồng - Ảnh 5

Mặt nạ sữa tươi và cà chua rất tốt cho da - Ảnh: Internet

Cách dùng: Rửa mặt thật sạch với nước ấm để loại bỏ bụi bẩn và để lỗ chân lông được giãn ra. Sau đó dùng bông thấm dung dịch vừa làm xong thoa lên mặt kết hợp với mát xa nhẹ nhàng. Thư giãn thêm khoảng 20 phút để mặt nạ khô thì dùng nước ấm vệ sinh lại một lần nữa.

Áp dụng cách làm trắng da tại nhà này 2-3 lần/tuần là tốt nhất. Bạn sẽ bất ngờ với kết quả mình đạt được sau thời gian ngắn áp dụng.

3 cách làm trắng da cấp tốc tại nhà chỉ bằng gói sữa tươi không đường 5 nghìn đồng - Ảnh 6

Mặt nạ dưỡng trắng da cấp tốc bằng sữa tươi và cà chua - Ảnh: Internet

Nước uống sữa tươi và nghệ

Nguyên liệu cần có: 500ml sữa tươi không đường và 20 gram bột nghệ, thêm 51 thìa cà phê mật ong.

Cách làm: Đổ sữa tươi vào nồi, đun nóng lên rồi cho bột nghệ vào và khuấy đều để nghệ tan trong sữa. Cho tiếp mật ong vào khuấy đều rồi tắt bếp.

3 cách làm trắng da cấp tốc tại nhà chỉ bằng gói sữa tươi không đường 5 nghìn đồng - Ảnh 7

Làm trắng da tại nhà bằng bột nghệ, mật ong và sữa tươi rất hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách sử dụng: Uống hỗn hợp vừa làm trước khi đi ngủ. Sau 2 tuần da bạn sẽ căng mướt, hồng hào đáng mơ ước.

3 cách làm trắng da cấp tốc tại nhà chỉ bằng gói sữa tươi không đường 5 nghìn đồng - Ảnh 8

Làm trắng da bằng sữa tươi và nghẹ - Ảnh: Internet

Sữa tươi có chứa nhiều Vitamin, dưỡng chất. Vì thế các cách làm trắng da tại nhà bằng nguyên liệu này có tác dụng cấp tốc, đồng thời giảm vết thâm, ngăn ngừa mụn nhanh chóng. Đặc biệt sữa tươi lại rất an toàn và lành tính, vì thế hãy thử ngay 3 cách làm trắng da tại nhà trên để sở hữu nhan sắc không tì vết.

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