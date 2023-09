Vỏ cam có chứa nhiều vitamin C hơn múi cam. Sử dụng bột vỏ cam có thể giúp phục hồi da bị tổn thương do ánh nắng Mặt Trời, các gốc tự do có hại và căng thẳng do mất cân bằng oxy hóa. Ngoài ra, cách này cũng rất hiệu quả trong việc loại bỏ mụn đầu đen trên mũi.

Bóc vỏ cam rồi đem phơi dưới ánh nắng Mặt Trời đến khi khô.

Nghiền nhỏ vỏ cam khô thành bột.

Trộn đều 1 thìa bột vỏ cam với 1 thìa bột gỗ đàn hương, cho thêm nước để thu được hỗn hợp sền sệt.

Thoa lên những vùng da muốn làm trắng. Để tự nhiên cho khô hoàn toàn.

Tắm lại bằng nước sạch.

2. Cách làm trắng da toàn thân bằng bột gạo