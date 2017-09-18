Da trắng ai cũng thích nhưng nghĩ đến việc bỏ hàng trăm nghìn, thậm chí vài triệu chỉ để mua một lọ mỹ phẩm bé xíu làm trắng da thì không mấy chị em sẵn lòng. Nhất là nếu muốn tẩy trắng cả người thì chẳng biết phải dùng bao nhiêu mới đủ. Lúc này, sử dụng các cách làm trắng da toàn thân bằng nguyên liệu tự nhiên là sự lựa chọn quá lý tưởng.

Vỏ cam có chứa nhiều vitamin C hơn múi cam. Sử dụng bột vỏ cam có thể giúp phục hồi da bị tổn thương do ánh nắng Mặt Trời, các gốc tự do có hại và căng thẳng do mất cân bằng oxy hóa. Ngoài ra, cách này cũng rất hiệu quả trong việc loại bỏ mụn đầu đen trên mũi.

Axit para-aminobenzoic (PABA) là chất hóa học được tìm thấy trong các vitamin, axit folic và cũng có trong một số loại thực phẩm như ngũ cốc, trứng, sữa và thịt, đặc biệt là bột gạo. Do vậy, bột gạo giúp chống nắng rất tốt, phục hồi da và làm trắng da không sợ bắt nắng.

Trộn đều 2 thìa bột gạo, 1 thìa sữa trắng không đường và một vài giọt tinh dầu ô liu.

Thoa đều khắp mặt, cổ, tay và chân. Để yên trong 20 phút.

Sau khi làm trắng da toàn thân 2 cách trên thì hãy dùng bơ hạt mỡ (shea butter) để dưỡng ẩm cho da nhé.

Các axit béo và các vitamin tự nhiên có trong bơ hạt mỡ giúp nuôi dưỡng, giữ ẩm da khô và bảo vệ các dưỡng chất tự nhiên của da, đồng thời, làm giảm viêm và duy trì sự sản sinh collagen tự nhiên.

Lấy một lượng nhỏ bơ hạt mỡ cho vào tay rồi thoa đều lên khắp người.

Để khô hoàn toàn, sử dụng bất cứ lúc nào bạn thích.

Lưu ý khi áp dụng các cách làm trắng da toàn thân tại nhà

Để có kết quả tốt nhất, chị em cần chú ý tuân thủ các quy tắc sau đây nhé: