Bạn có biết vì sao rất nhiều hot girl có làn da trắng mịn đến thế không? Sự thật là họ đều đã từng áp dụng những cách làm trắng da toàn thân này đấy.
- 7 cách làm trắng da mặt bằng nha đam đơn giản và hiệu quả nhất
- Cách làm trắng da đen bẩm sinh tại nhà da đen đến mấy cũng phải trắng trở lại
Da trắng ai cũng thích nhưng nghĩ đến việc bỏ hàng trăm nghìn, thậm chí vài triệu chỉ để mua một lọ mỹ phẩm bé xíu làm trắng da thì không mấy chị em sẵn lòng. Nhất là nếu muốn tẩy trắng cả người thì chẳng biết phải dùng bao nhiêu mới đủ. Lúc này, sử dụng các cách làm trắng da toàn thân bằng nguyên liệu tự nhiên là sự lựa chọn quá lý tưởng.
1. Cách làm trắng da toàn thân bằng bột vỏ cam
Vỏ cam có chứa nhiều vitamin C hơn múi cam. Sử dụng bột vỏ cam có thể giúp phục hồi da bị tổn thương do ánh nắng Mặt Trời, các gốc tự do có hại và căng thẳng do mất cân bằng oxy hóa. Ngoài ra, cách này cũng rất hiệu quả trong việc loại bỏ mụn đầu đen trên mũi.
- Bóc vỏ cam rồi đem phơi dưới ánh nắng Mặt Trời đến khi khô.
- Nghiền nhỏ vỏ cam khô thành bột.
- Trộn đều 1 thìa bột vỏ cam với 1 thìa bột gỗ đàn hương, cho thêm nước để thu được hỗn hợp sền sệt.
- Thoa lên những vùng da muốn làm trắng. Để tự nhiên cho khô hoàn toàn.
- Tắm lại bằng nước sạch.
2. Cách làm trắng da toàn thân bằng bột gạo
Axit para-aminobenzoic (PABA) là chất hóa học được tìm thấy trong các vitamin, axit folic và cũng có trong một số loại thực phẩm như ngũ cốc, trứng, sữa và thịt, đặc biệt là bột gạo. Do vậy, bột gạo giúp chống nắng rất tốt, phục hồi da và làm trắng da không sợ bắt nắng.
- Trộn đều 2 thìa bột gạo, 1 thìa sữa trắng không đường và một vài giọt tinh dầu ô liu.
- Thoa đều khắp mặt, cổ, tay và chân. Để yên trong 20 phút.
Sau khi làm trắng da toàn thân 2 cách trên thì hãy dùng bơ hạt mỡ (shea butter) để dưỡng ẩm cho da nhé.
Các axit béo và các vitamin tự nhiên có trong bơ hạt mỡ giúp nuôi dưỡng, giữ ẩm da khô và bảo vệ các dưỡng chất tự nhiên của da, đồng thời, làm giảm viêm và duy trì sự sản sinh collagen tự nhiên.
- Lấy một lượng nhỏ bơ hạt mỡ cho vào tay rồi thoa đều lên khắp người.
- Để khô hoàn toàn, sử dụng bất cứ lúc nào bạn thích.
Lưu ý khi áp dụng các cách làm trắng da toàn thân tại nhà
Để có kết quả tốt nhất, chị em cần chú ý tuân thủ các quy tắc sau đây nhé:
- Bôi kem chống nắng trước khi ra ngoài. Sản phẩm có SPF càng cao thì càng tốt vì nó sẽ giúp bảo vệ da tốt hơn trước những tia nắng mặt trời có hại.
- Không trang điểm hoặc phải tẩy trang trước khi đi ngủ. Nếu không, nó sẽ làm bít lỗ chân lông và gây ra mụn trứng cá, các đốm đen và các bệnh về da khác.
- Nói không với hóa chất. Tránh sử dụng kem dưỡng da kem hoặc xà phòng có chứa các hóa chất độc hại như paraben, lanolin và các hóa chất khác.
- Chọn các loại kem và kem tự nhiên chứa ít hoặc không có hoá chất.
- Bảo vệ da bằng khăn, dù hoặc mũ trước khi đi ra ngoài dưới ánh mặt trời hoặc khói bụi.
- Sử dụng xà phòng, nước rửa mặt, kem hoặc kem dưỡng nhẹ nhàng với làn da của bạn.
- Tránh hút thuốc, uống rượu rượu, bia để các cách làm trắng da toàn thân có hiệu quả tốt nhất.
- Nếu sở hữu làn da nhờn, hãy lau khô da thường xuyên.
- Nếu sở hữu làn da khô, hãy tránh tắm bằng nước nóng. Sử dụng kem dưỡng ẩm hàng ngày khi da của bạn vẫn còn ướt sau khi tắm.
- Làm sạch da của bạn sau khi trở về nhà từ một ngày dài và bận rộn. Nó giúp làm sạch bụi và chất bẩn tích tụ trên da.
- Tập thể dục thường xuyên để giảm căng thẳng.
- Uống nhiều nước để loại bỏ chất độc và giữ ẩm cho da.
- Ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C như cam, chanh, nho, táo… Vitamin C giúp làm sáng làn da, liền sẹo và giảm sắc tố da. Thói quen này sẽ hỗ trợ cho quá trình làm trắng da toàn thân bằng 2 cách trên.
- Củ cải chứa magiê, kali, phốt pho, nhiều vitamin và sắt được coi là lành mạnh và có lợi cho việc làm sáng da và làm sạch các lỗ chân lông.
- Các axit béo omega có trong cá cũng rất hữu ích để làm sáng da và chăm sóc tóc.
- Thực phẩm có màu vàng và đỏ làm tăng khả năng chống lại các gốc tự do không mong muốn.
- Tránh các loại thực phẩm có dầu mỡ, chiên vì chúng có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ của bạn.