Tại sao nên thử cách làm trắng da bằng cà chua?

Muốn có làn da đẹp như sao Hàn, chị em hãy thử áp dụng 7 cách làm trắng da từ cà chua này nhé. Đây cũng chính là bí quyết làm đẹp của Sophia Loren - nữ diễn viên người Italia đã từng đoạt tượng vàng Oscar, nổi tiếng nhất thời bấy giờ và cũng là một biểu tượng sex lớn trên thế giới.

1. Cách làm trắng da chỉ bằng cà chua

Rửa sạch 1 quả cà chua chín, nghiền nhỏ hoặc cắt nhỏ rồi cho vào máy xay.

Thoa đều lên mặt. Để yên trong 20 phút rồi rửa sạch.

Thực hiện hàng ngày. Bạn cũng có thể ăn cà chua sống thay thế.

2. Cách làm trắng da bằng cà chua và chanh

Lợi ích: Cà chua và chanh có các đặc tính tẩy trắng tự nhiên giúp làm sáng da hiệu quả.

Trộn 1 một vài giọt chanh với 1 thìa nước ép cà chua trong một chiếc bát.

Thoa đều lên mặt và để yên trong 15 phút.

Rửa sạch mặt bằng nước lạnh. Thực hiện 3 lần mỗi tuần.

3. Cách đơn giản làm trắng da bằng cà chua và buttermilk

Lợi ích: Buttermilk là sữa thừa sau khi làm bơ. Khi được kết hợp với nước ép cà chua sẽ giúp loại bỏ những vết rám nắng hiệu quả.

Trộn 2 thìa nước ép cà chua với 4 thìa buttermilk.

Sử dụng miếng bông gòn nhúng vào hỗn hợp rồi chấm đều lên vùng da bị rám nắng.

Để yên trong 30 phút rồi rửa sạch với nước.

Thực hiện đều đặn 3 lần mỗi ngày.

4. Cách làm trắng da từ cà chua và bơ tại nhà

Cà chua và bơ rửa sạch, gọt vỏ, cắt nhỏ rồi cho vào máy xay xay nhuyễn.

Thoa hỗn hợp lên mặt và để yên trong 20 phút.

Rửa sạch mặt bằng nước ấm. Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần.

5. Cách làm trắng da bằng cà chua và đường

Lợi ích: Cà chua và đường là scrub tuyệt vời giúp tẩy da chết và làm da sáng mịn hơn.

Nghiền nhỏ 1 quả cà chua chín. Sau đó, cho thêm 2 thìa đường vào trộn đều.

Nhẹ nhàng thoa lên mặt và massage da trong 10 phút. Tiếp tục để yên trong 15 phút.

Rửa sạch mặt bằng nước ấm.

Lặp lại 3 lần mỗi tuần.

6. Cách làm trắng da tại nhà bằng cà chua, sữa chua và yến mạch

Trộn 1 thìa nước ép cà chua, 1 thìa sữa chua không đường với 1 thìa yến mạch trong một chiếc bát. Chú ý để khoảng 2 đến 3 phút để yến mạch mềm ra.

Thoa đều hỗn hợp lên mặt và thư giãn trong 20 phút.

Rửa sạch mặt bằng nước lạnh, thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần.

7. Cách làm trắng da bằng cà chua và mật ong

Rửa sạch 1 quả cà chua, cắt đôi rồi nghiền nhỏ nửa quả cà chua trong một chiếc bát.

Cho thêm 1 thìa mật ong vào trộn đều.

Thoa lên mặt và thư giãn trong 15 phút.

Rửa sạch mặt bằng nước ấm. Thực hiện 3 lần mỗi tuần.

Chúc bạn thành công.