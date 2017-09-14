Cách làm trắng da cho người đen bẩm sinh tại nhà hiệu quả nhất đó chính là tận dụng các nguồn nguyên liệu tự nhiên có sẵn, an toàn và đều đặn chăm sóc da hàng tuần. Đảm bảo da bạn có đen đến mấy cũng phải sáng lên vài tone sau vài lần thực hiện.
Một trong những mẹo quan trọng nhất để có làn da sáng hơn đó là tránh tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng Mặt Trời, bất kể bạn có sử dụng các sản phẩm kem chống tia UVA hay UVB “xịn” đến cỡ nào đi nữa. Một khi để da phơi nắng quá lâu, nó sẽ kích hoạt quá trình sản xuất melanin - một chất làm đen da và khiến da bị thâm đen, rám nắng. Do vậy, để các cách làm trắng da cho người đen bẩm sinh có hiệu quả tốt nhất thì bạn cần nhớ bảo vệ da khi đi ra đường, đội mũ, mặc quần áo dài tay, bôi kem và hạn chế đi ra ngoài ít nhất có thể trong thời gian phục hồi màu da.
Ngoài ra, bạn cũng cần nhớ một số vấn đề sau:
- Tẩy tế bào chết cho da thường xuyên. Rửa mặt hàng ngày để loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn và dầu. Với hai bước này, bạn có thể mua các sản phẩm chăm sóc thân thiện ngoài thị trường hoặc tự chế mặt nạ bằng nguyên liệu tự nhiên tại nhà.
- Thoa kem dưỡng ẩm sau khi tẩy tế bào chết Bạn nào có da khô nên bôi vaselin. Sáp từ xăng dầu (Petroleum jelly) cũng là sản phẩm phù hợp để bảo vệ da chống lại các tác nhân có hại từ môi trường. Nó cũng giúp điều trị và ngăn chặn các vấn đề về da như nếp nhăn và tàn nhang.
- Duy trì chế độ ăn uống cân bằng, bao gồm cả các thực phẩm giàu omega 3 và hoa quả.
- Tránh hút thuốc và sử dụng các chất kích thích vì chúng sẽ làm da xấu đi nhanh chóng.
Dưới đây là các công thức làm trắng da đen bẩm sinh tại nhà để bạn tham khảo
1. Chanh - “thần dược” làm trắng làn da đen bẩm sinh ngay tại nhà
Chanh chứa nhiều axit citric và axit ascorbic. Đây cũng là nguồn giàu vitamin C giúp làm sáng da nhanh chóng. Bạn có thể lựa chọn một trong các cách làm trắng da đen bẩm sinh bằng chanh dưới đây:
- Cắt chanh thành hai nửa rồi nhẹ nhàng chấm lên mặt và cổ. Rửa mặt sau 10 đến 15 phút. Thực hiện đều đặn 2 đến 3 lần trong tuần.
- Trộn lượng nhỏ nước ép chanh với một ít sữa chua không đường. Thực hiện một ngày 1 lần.
- Trộn chanh với lòng trắng trắng cho đến khi thu được hỗn hợp sền sệt. Sau đó, cho vào một chiếc bát rồi để vào ngăn lạnh. Sau một vài phút, thoa lên mặt và cổ, thư giãn trong 15 đến 20 phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh.
- Trộn 1 thìa nước chanh tươi với 1 thìa mật ong. Sau đó, nhẹ nhàng massage lên da mặt và thư giãn trong 15 đến 20 phút. Sau đó, rửa sạch.
Lưu ý:
- Khi thoa chanh lên mặt, tránh để nước chanh bắn vào mắt. Nếu chanh gây ngứa rát cho da, hãy thêm một ít nước hoặc thành phần khác như mật ong để làm dịu tính axit của chanh.
- Tránh ra ngoài sau khi vừa đắp mặt bằng chanh vì có thể làm da bắt nắng.
2. Cách làm trắng da đen bẩm sinh từ nhỏ với sữa
Sữa có chứa axit lactic giúp làm giảm các sắc tố gây nhờn, từ đó, phục hồi màu da nhanh chóng.
Cách làm trắng da bằng sữa cũng rất dễ, bạn chỉ cần cho một ít sữa bò hoặc sữa tươi vào một chiếc bát, sau đó, nhúng bông gòn hoặc một chiếc khăn mềm rồi nhẹ nhàng chà lên mặt và cổ. Thư giãn trong 20 phút rồi rửa mặt.
3. Làm sáng da đen bẩm sinh tại nhà bằng nha đam
Nha đam nổi tiếng với các công dụng làm đẹp bao gồm cả làm sáng da và loại bỏ nhược điểm. Cách thực hiện.
- Cắt một nhánh nha đam rồi bóp chặt để lấy gel.
- Thoa gel lên da và để trong 30 phút rồi rửa sạch bằng nước.
- Thực hiện ít nhất 2 lần mỗi ngày trong 2 tuần.
4. Làm sáng màu da đen bẩm sinh với đu đủ
Đu đủ cũng là nguyên liệu tự nhiên có tính tẩy trắng. Cách làm như sau:
- Ăn quả đu đủ thường xuyên trong tuần.
- Gọt vỏ đu đủ, cắt thành miếng rồi nhẹ nhàng chà lên mặt. Rửa mặt sau 15 phút với nước lạnh và vỗ nhẹ lên mặt.
- Trộn 1 bát nước chanh tươi và đu đủ đã nghiền nát. Đắp lên mặt và cổ trong 20 phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh. Thực hiện 2 lần mỗi tuần.