Một trong những mẹo quan trọng nhất để có làn da sáng hơn đó là tránh tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng Mặt Trời, bất kể bạn có sử dụng các sản phẩm kem chống tia UVA hay UVB “xịn” đến cỡ nào đi nữa. Một khi để da phơi nắng quá lâu, nó sẽ kích hoạt quá trình sản xuất melanin - một chất làm đen da và khiến da bị thâm đen, rám nắng. Do vậy, để các cách làm trắng da cho người đen bẩm sinh có hiệu quả tốt nhất thì bạn cần nhớ bảo vệ da khi đi ra đường, đội mũ, mặc quần áo dài tay, bôi kem và hạn chế đi ra ngoài ít nhất có thể trong thời gian phục hồi màu da.

Dưới đây là các công thức làm trắng da đen bẩm sinh tại nhà để bạn tham khảo

1. Chanh - “thần dược” làm trắng làn da đen bẩm sinh ngay tại nhà

Chanh chứa nhiều axit citric và axit ascorbic. Đây cũng là nguồn giàu vitamin C giúp làm sáng da nhanh chóng. Bạn có thể lựa chọn một trong các cách làm trắng da đen bẩm sinh bằng chanh dưới đây:

Cắt chanh thành hai nửa rồi nhẹ nhàng chấm lên mặt và cổ. Rửa mặt sau 10 đến 15 phút. Thực hiện đều đặn 2 đến 3 lần trong tuần.

Trộn lượng nhỏ nước ép chanh với một ít sữa chua không đường. Thực hiện một ngày 1 lần.

Trộn chanh với lòng trắng trắng cho đến khi thu được hỗn hợp sền sệt. Sau đó, cho vào một chiếc bát rồi để vào ngăn lạnh. Sau một vài phút, thoa lên mặt và cổ, thư giãn trong 15 đến 20 phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh.

Trộn 1 thìa nước chanh tươi với 1 thìa mật ong. Sau đó, nhẹ nhàng massage lên da mặt và thư giãn trong 15 đến 20 phút. Sau đó, rửa sạch.

Lưu ý:

Khi thoa chanh lên mặt, tránh để nước chanh bắn vào mắt. Nếu chanh gây ngứa rát cho da, hãy thêm một ít nước hoặc thành phần khác như mật ong để làm dịu tính axit của chanh.

Tránh ra ngoài sau khi vừa đắp mặt bằng chanh vì có thể làm da bắt nắng.

2. Cách làm trắng da đen bẩm sinh từ nhỏ với sữa

Sữa có chứa axit lactic giúp làm giảm các sắc tố gây nhờn, từ đó, phục hồi màu da nhanh chóng.

Cách làm trắng da bằng sữa cũng rất dễ, bạn chỉ cần cho một ít sữa bò hoặc sữa tươi vào một chiếc bát, sau đó, nhúng bông gòn hoặc một chiếc khăn mềm rồi nhẹ nhàng chà lên mặt và cổ. Thư giãn trong 20 phút rồi rửa mặt.

3. Làm sáng da đen bẩm sinh tại nhà bằng nha đam

Nha đam nổi tiếng với các công dụng làm đẹp bao gồm cả làm sáng da và loại bỏ nhược điểm. Cách thực hiện.

Cắt một nhánh nha đam rồi bóp chặt để lấy gel.

Thoa gel lên da và để trong 30 phút rồi rửa sạch bằng nước.

Thực hiện ít nhất 2 lần mỗi ngày trong 2 tuần.

4. Làm sáng màu da đen bẩm sinh với đu đủ

Đu đủ cũng là nguyên liệu tự nhiên có tính tẩy trắng. Cách làm như sau: