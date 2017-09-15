Dưới đây là những cách làm trắng da mặt bằng nha đam cực kỳ đơn giản và hiệu quả mà chị em phụ nữ không nên bỏ qua. Hãy sử dụng nha đam để chăm sóc da mặt mỗi ngày nhé.

Nếu chưa từng thử bất cứ cách làm trắng da mặt bằng nha đam nào thì bạn đã bỏ qua một phương pháp làm trắng da vô cùng tuyệt vời đấy. Thậm chí, nhiều người còn đánh giá nha đam chẳng khác gì “thần dược” làm đẹp mà chị em phụ nữ được tạo hóa ưu ái ban tặng.

Nói có sách, mách có chứng nhé. Dưới đây là một số bằng chứng hết sức thuyết phục về lợi ích của cách làm trắng da bằng nha đam để bạn theo dõi: Nha đam có chứa 96 đến 97% là nước, giúp hydrate hóa da mà không bí lỗ chân lông.

Các chất chống oxy hóa như kẽm, magie và selenium trong nha đam giúp sữa chữa và bảo vệ da khỏi các tổn thương gây ra bởi ô nhiễm, chất hóa học và ánh nắng Mặt Trời.

Các chất khoáng và vitamin trong nha đam giúp giảm sắc tố da bằng cách kìm hãm quá trình sản xuất melanin trên da.

Nha đam giúp giảm dầu, nhờn và dưỡng ẩm, làm mềm da.

Amino axit và các chất chống oxy hóa giúp thúc đẩy quá trình sản xuất collagen và elastin cho da. Các cách làm trắng da mặt bằng nha đam hiệu quả nhất 1. Làm trắng da mặt từ nha đam nguyên chất

Cắt lá nha đam thành đôi, dùng dao lấy gel và nghiền nhỏ.

Thoa gel nha đam lên mặt và để yên trong 10 phút.

Rửa mặt bằng nước lạnh.

Thực hiện 2 lần mỗi ngày. 2. Cách làm trắng da từ nha đam và nước hoa hồng Trộn gel nha đam với nước hoa hồng thật đều. Chú ý gel nên được nghiền nhuyễn trước.

Thoa hỗn hợp lên mặt, sau một vài phút rửa lại mặt bằng nước sạch rồi lau khô.

Thực hiện 2 ngày một lần.

Bạn có thể cho thêm một ít bột nghệ và vài giọt dầu hạnh nhân để tăng thêm hiệu quả. 3. Cách làm trắng da mặt từ nha đam và bột nghệ Trộn gel nha đam với ½ thìa bột nghệ và 1 thìa mật ong.

Thoa lên mặt rồi massage nhẹ nhàng.

Thư giãn trong 20 phút trước khi rửa lại mặt bằng nước ấm.

Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần. 4. Làm trắng da mặt bằng nha đam và chanh đơn giản Cắt một nhánh nha đam, dùng dao lấy gel rồi nghiền nhỏ trong một chiếc bát.

Cắt đôi 2 quả chanh và vắt lấy nước cho vào bát đựng nha đam, chú ý bỏ hạt. Sau đó, trộn thật đều hai hỗn hợp này.

Thoa đều lên mặt, massage theo chuyển động tròn và thư giãn trong 15 phút.

Rửa lại mặt thật sạch bằng nước ấm. Nếu chưa dùng hết nguyên liệu thì bạn có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản, dùng được khoảng 1 tuần. 5. Cách làm trắng da mặt bằng nha đam, chanh, mật ong và đất sét Fuller’s Earth Trộn 1 thìa gel nha đam, 2 thìa đất sét Fuller’s Earth, nước chanh (từ ½ quả chanh) và 1 thìa mật ong.

Rửa mặt sạch rồi thoa hỗn hợp trên dưới dạng mặt nạ.

Sau khi để yên trong 10 phút, rửa mặt lại thật sạch.

Thực hiện 1 tuần một lần. 6. Dưa chuột, sữa chua và nha đam làm trắng da mặt đơn giản Dưa chuột rửa sạch, gọt vỏ, cắt thành miếng rồi cho vào máy xay nhỏ.

Cho gel nha đam, sữa chua không đường vào máy rồi xay nhuyễn với dưa chuột.

Rửa mặt sạch, sau đó, thoa hỗn hợp lên mặt. Thư giãn trong 30 phút.

Rửa mặt lại thật sạch bằng nước lạnh.

Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần. 7. Cách làm trắng da mặt mỗi ngày bằng nha đam, dưa chuột và yến mạch Cho 1 thìa yến mạch vào nước ấm ngâm để yến mạch mềm, sau đó, vớt ra, trộn đều với nước ép dưa chuột và gel nha đam.

Thoa hỗn hợp lên mặt và để yên trong 15 đến 20 phút.

Rửa mặt sạch và massage theo chuyển động tròn.

Thực hiện 1 tuần một lần. Chúc bạn thành công.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/7-cach-lam-trang-da-mat-bang-nha-dam-don-gian-va-hieu-qua-nhat-234580.html