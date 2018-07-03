Thực đơn ăn dặm truyền thống cho bé 7 tháng tuổi

Lên thực đơn ăn dặm cho bé 7 tháng tuổi theo cách truyền thống thế nào là rất cần thiết bởi ở thời điểm này, việc bú sữa mẹ đã không còn cung cấp đủ các dưỡng chất cho cơ thể của bé, với lại lên thực đơn ăn dặm cho trẻ theo cách truyền thống thường có độ an toàn cao, trẻ ít có nguy cơ rủi ro khi phản ứng lại với các chất dinh dưỡng từ những loại thức ăn mới.

Bé 7 tháng tuổi cần những dưỡng chất gì đáp ứng cho cơ thể? Ngoài các loại vitamin cần thiết như: A, B1, C, sắt, protein, kali, omega3, phốt pho…cơ thể bé trong giai đoạn này phải được cung cấp đầy đủ lượng canxi và vitamin D để hỗ trợ cho việc phát triển hệ xương và răng của bé. Nhưng cần lưu ý, không nên cho bé ăn quá nhiều thịt, cá, trứng, sữa…để tránh gây ảnh hưởng tiêu cực tới thận và chức năng gan. Bạn có thể tham khảo một vài công thức nấu bột hoặc cháo trên các trang web, sách báo tin cậy để chuẩn bị cho bé một chế độ ăn uống phong phú mà đầy đủ dưỡng chất nhé.



Thực đơn ăn dặm cho bé 7 tháng không nên có quá nhiều thịt , cá, trứng… Các thành phần cần có trong bữa ăn dặm của bé theo kiểu truyền thống Bé 7 tháng tuổi đã trải qua giai đoạn tập ăn dặm và khá quen với các loại thức ăn nên cơ thể cũng như hệ tiêu hóa của bé đã hoàn thiện hơn rất nhiều, nhu cầu dinh dưỡng cũng tăng lên. Đây là lúc thích hợp để mẹ cho bé làm quen với các loại thức ăn mới mà bé không được ăn giai đoạn 1 như các loại thịt và cá có thịt màu đỏ.

Thành phần trong thực đơn ăn dặm cho bé 7 tháng tuổi vẫn gồm 3 thành phần chính: tinh bột (cơm, mì…), chất xơ (rau, củ…), chất đạm (thịt, trứng, cá…) nhưng lượng thức ăn và hình thái thức ăn đã thay đổi. Bé đã có thể dùng lưỡi đưa thức ăn xuống cổ họng, vì thế mẹ có thể cho bé ăn đặc hơn tháng vừa rồi. Thức ăn của bé có thể được ninh nhừ, nghiền nát hoặc làm sánh. Nguyên tắc cần tuân thủ khi cho bé 7 tháng tuổi ăn dặm kiểu truyền thống Vẫn duy trì việc bú sữa mẹ.

Không nêm cho gia vị vào thức ăn để bảo vệ thận của bé.

Nấu cháo theo tỉ lệ 1:7, tức là cứ 10g gạo thì cần nấu với 70 ml nước.

Kết hợp cháo với các loại thịt, cá, rau, củ…để đa dạng bữa ăn làm phong phú khẩu vị của bé.

Đừng quên nhóm chất béo khi chế biến món ăn cho bé.

Thay đổi cách chế biến và thực đơn để tránh gây sự nhàm chán cho bé.

Nếu mẹ không thể cho bé bú sữa mẹ thì nên bổ sung thêm sữa ngoài cho bé. Thời gian biểu dành cho bé 7 tháng tuổi ăn dặm

Mẹ có thể dựa vào đây để phân chia các bữa ăn trong thực đơn ăn dặm cho bé 7 tháng tuổi Mẫu thực đơn ăn dặm cho bé 7 tháng tuổi

Thực đơn ăn dặm cho bé 7 tháng tuổi mẹ có thể tham khảo >>> Xem thêm: - Chi tiết thực đơn ăn dặm kiểu Nhật cho bé 7 tháng tuổi - Hướng dẫn cách lập thực đơn cho bé 7 tháng tuổi khoa học nhất Những món ăn dặm đủ chất dành cho bé 7 tháng tuổi Khoai tây nghiền với gan gà Nguyên liệu: Khoai tây, gan gà, rau bina (cải bó xôi), nước luộc gà, nước tương, bột gạo. Chế biến: Khoai tây rửa sạch, luộc chín, bóc vỏ, nghiền nhuyễn

Gan gà ngâm nước khoảng 10 phút, rồi luộc trong nước sôi khoảng 1 phút.

Rau bina rửa sạch, luộc chín, sắt nhuyễn,.

Lấy nước luộc gà vừa đủ, cho gan gà và ít nước tương vào, đun sôi trở lại, cho thêm ít bột gạo để tạo độ sánh. Cuối cùng cho khoai tây và rau bina vào.

Tắt bếp, thêm ít dầu ăn. Cá ngừ trộn Món này rất dễ làm nên mẹ có thể áp dụng vào những lúc không có thời gian chuẩn bị. Nguyên liệu: đậu hũ non, cà chua, cá ngừ hộp Chế biến: Cá ngừ: bỏ bớt nước, đánh tơi

Đậu hũ non: luộc sơ, nghiền nhuyễn

Cà chua: trụng nước sôi, bóc vỏ, bỏ hạt, nghiền hoặc băm nhỏ

Trộn đều tất cả các nguyên liệu Trứng hấp Nguyên liệu: bí ngòi, khoai tây, trứng Chế biến: Bí ngòi, khoai tây: rửa sạch, luộc chín,bóc vỏ

Trứng: lấy lòng đỏ

Cho tất cả vào máy, xay mịn, sau đó đổ ra bát đem đi hấp cách thủy khoảng 10 phút. Lưu ý: Khi hấp các mẹ nhớ lót một lớp khăn bên dưới để khi nước sôi thì bát thức ăn không bị đổ, lật hay kêu. Có thể thay bí ngòi bằng cà rốt hoặc các loại ra khác. Bơ nghiền Nguyên liệu: bơ, sữa mẹ hoặc sữa công thức Chế biến: Nạo phần thịt của quả bơ, trộn chung với sữa, nghiễn nhuyễn hoặc xay mịn hỗn hợp. Đối với món ăn này, mẹ nên lưu ý cho bé ăn vừa phải, vì bơ có thể gây đầy hơi và khiến bé bị khó tiêu. Ngoài ra,mẹ cũng nên cho bé ăn nhẹ bằng các loại rau, củ, quả luộc mềm hoặc sinh tố trái cây.

Ngoài các bữa ăn chính, thực đơn ăn dặm cho bé 7 tháng cần bổ sung thêm các loại sinh tố trái cây hay rau củ

Những điều cần biết về sữa chua cho bé 7 tháng tuổi Không chỉ tốt cho người lớn mà sữa chua còn phù hợp với bé ngay từ những năm tháng đầu đời, nhưng với bé 7 tháng ăn sữa chua được không? Hãy cùng tìm hiểu về sữa chua cho bé 7 tháng tuổi để nuôi bé khôn lớn khỏe mạnh hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuc-don-an-dam-truyen-thong-cho-be-7-thang-tuoi-288881.html