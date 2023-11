Sởn gai ốc! 3 con giun sống được gắp ra từ trong mắt của bé gái 10 tuổi, cha mẹ lưu ý ngay nhé!

Bác sĩ Xu Feng cho biết, 3 con giun được lấy ra đều là giun tròn hút kết mạc có màu trắng sữa, dài khoảng 1 cm, thân hình mỏng, màu trắng sữa và trong đục.

Được biết giun tròn hút kết mạc là một loại giun tròn ký sinh ở tuyến lệ, màng túi lệ hoặc túi kết mạc của chim và động vật có vú, thường là ở mắt của chó và mèo. Khi ruồi giấm liếm vào mắt chó mèo, rồi lại bám vào người hoặc động vật khác sẽ bị nhiễm ký sinh trùng.

"Đây cũng là bệnh do ký sinh trùng ở động vật gây ra, thường gặp ở trẻ em hơn. Ruồi giấm là vật trung gian truyền bệnh chính. Khi ruồi giấm liếm vào mắt những con vật bị nhiễm ký sinh trùng này, ruồi giấm sẽ mang mầm bệnh. Trong lần tiếp xúc tiếp theo, ấu trùng đi vào mắt của các động vật khác. Một khi trùng hút kết mạc xâm nhập vào mắt người, mắt sẽ bắt đầu cảm thấy khó chịu, kèm theo dị vật, ngứa, cộm và tiết nhiều dịch mắt hơn. Nếu không chữa trị, giun ở trong mắt quá lâu, dụi mắt thường xuyên có thể gây loét giác mạc, ảnh hưởng đến thị lực hoặc gây mù lòa. "

Bác sĩ nhắc nhở, thời tiết ấm dần lên là giai đoạn ký sinh trùng hoạt động mạnh, đối với những gia đình có nuôi thú cưng thì phải giữ vệ sinh sạch sẽ cho thú cưng, tốt nhất không nên tự ý cho thú cưng vào phòng ngủ, giường ngủ, sau khi tiếp xúc gần với vật nuôi phải luôn rửa tay thật sạch.

Ngoài nước rửa tay, bạn cũng có thể dùng xà phòng để rửa tay cũng có tác dụng ngăn ngừa vi khuẩn và trứng ký sinh trùng lây nhiễm sang các bộ phận khác như mắt, miệng qua tay.

Hãy nhớ không bao giờ dụi mắt hoặc chạm vào thức ăn bằng tay đã chạm vào động vật.

6 con giun sống trong mắt bé gái 2 tuổi

Vào tháng 3 năm nay, một bé gái 2 tuổi ở Vũ Hán, Doudou, cũng có dị vật màu trắng trong mắt, đưa đứa bé đến bệnh viện khám và phát hiện có 6 con giun nằm ở trong mắt bé gái. Bác sĩ nhận định đây là những con giun tròn hút kết mạc, là loại ký sinh trùng phổ biến ở mèo, chó và thỏ. Bác sĩ nhắc nhở: thời tiết ấm hơn, ký sinh trùng hoạt động mạnh, bạn phải giữ vệ sinh sạch sẽ cho vật nuôi, thường xuyên tẩy giun và khám sức khỏe, rửa tay sạch sẽ sau khi tiếp xúc với vật nuôi, tránh dụi mắt.

Niuniu (bút danh) sống ở quận Huangbei, Vũ Hán. Vào tháng 2 năm 2022, cô Sheng đã cắt tóc cho Niu Niu 1 tuổi 11 tháng, sau khi cắt xong, cô nghĩ đến việc kiểm tra mắt của đứa trẻ xem có bị tóc bay vào hay không. Tuy nhiên, khi cô ấy mở mắt phải của Niuniu, cô ấy phát hiện ra rằng có những con giun đang ngoe nguẩy trong mắt của đứa bé! Họ nhanh chóng đưa Niuniu đến bệnh viện để điều trị và liên tiếp phát hiện thấy một số con giun tròn hút kết mạc trong mắt của Niuniu. Được biết, Niuniu năm ngoái đã ở quê ăn Tết Nguyên đán và thường chơi với chú chó của bà nội.

Ngoài chó mèo đi lạc, những hộ gia đình có vật nuôi trong nhà cũng không nên chú ý. Người lớn không có thời gian chăm sóc, nhiều trẻ em sẽ tiếp xúc gần với vật nuôi, nếu không làm tốt công tác vệ sinh sẽ rất dễ bị nhiễm bệnh. Các triệu chứng này cũng có thể xuất hiện.

Nhiễm nấm gây bệnh hắc lào

Tongtong 5 tuổi (bút danh) có một chú mèo con mới ở nhà. Điều đầu tiên mà Tongtong làm khi đi học về mỗi ngày là ôm chú mèo vào lòng và hôn nó mấy cái.

Ngay sau đó, một "mụn đỏ" xuất hiện bên cạnh mũi của Tongtong, nó gây ngứa ngáy. Gia đình nghĩ chỉ là bệnh viêm chân lông nên ra hiệu thuốc mua thuốc mỡ kháng viêm về bôi cho cháu. Không ngờ, “mụn” ngày càng lớn, hình thành gần như hai nốt ban đỏ cỡ đồng xu trên mặt, đồng thời cũng bắt đầu bong tróc vảy. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ đã hỏi han kỹ càng, anh thấy Tongtong tuy không có triệu chứng rõ ràng nhưng rất có nguy cơ tiếp xúc gần với mèo, và rất có thể nghi ngờ đứa bé mắc bệnh hắc lào. Sau khi kiểm tra nấm, báo cáo cho thấy dương tính. Tongtong cuối cùng được chẩn đoán mắc bệnh hắc lào ở mặt do Trichophyton mentagrophytes gây ra và cần điều trị kháng nấm.

Nhiễm nấm có thể xảy ra ngay cả khi không có vật nuôi.

Các vật nuôi thông thường trong nhà hoặc động vật nhỏ, chẳng hạn như mèo, chó và thỏ, vừa là bạn của con người, vừa là đối tượng truyền bệnh có thể lây nhiễm nấm.

Loại nấm phổ biến mà chúng mang theo chủ yếu là nấm Microsporum canis và Trichophyton mentagrophytes. Không giống như con người, các động vật nhỏ thường không ngứa và loét sau khi bị nhiễm nấm, vì vậy chúng không dễ bị phát hiện.

Nhưng khi chúng chơi đùa, và thậm chí rụng lông, các bào tử nấm sẽ nằm rải rác khắp nơi.

Và con người có xác suất bị nhiễm bệnh khi tiếp xúc với những động vật này hoặc môi trường tiếp xúc với những động vật này. Khi đã nhiễm bệnh, việc gãi ở các bộ phận khác trên cơ thể sẽ khiến nấm lây lan và sinh sôi, ảnh hưởng đến các bộ phận khác.

Nhiễm giun móc gây đau bụng, buồn nôn.

Xiao He, một người thích nuôi thú cưng, thường bị đau bụng, buồn nôn. Bác sĩ khám cho rằng Xiao He có thể do tiếp xúc với phân chó mèo có thể dẫn đến nhiễm trùng.

Bác sĩ nhìn thấy rõ những con giun đang ngoe nguẩy trong ruột Xiao He trên màn hình của máy nội soi. Những con giun mảnh màu trắng có kích thước khoảng 0,3cm bám chặt vào thành trực tràng, các bác sĩ của trung tâm kiểm tra lâm sàng đã khẳng định những con giun này là giun móc.

Bệnh giun móc là bệnh do ký sinh trùng ở ruột non gây ra như Ancylostoma canis, Ancylostoma brazilianis và Ancylostoma brasiliensis. Bệnh chủ yếu lây qua tiếp xúc trực tiếp qua da và cũng có thể lây qua đường miệng.

Giun móc trưởng thành ký sinh ở phần trên của ruột non, cắn vào niêm mạc ruột bằng các răng móc trong túi miệng và ăn máu, dịch bạch huyết và các tế bào biểu mô tróc vảy, gây mất máu mãn tính lâu dài ở người bệnh, dẫn đến thiếu máu, và một số thậm chí gây ra bệnh tim do thiếu máu làm nặng thêm gánh nặng cho tim. Không hoạt động đầy đủ.

Dù giữ khoảng cách với mèo hoang nhưng đối với những gia đình có nuôi mèo, chó, thỏ và các vật nuôi khác, việc tiếp xúc hàng ngày chắc chắn sẽ dẫn đến những rủi ro nhất định, vì vậy cần phải tắm và tẩy giun cho vật nuôi thường xuyên. Và chú ý vệ sinh cá nhân, rửa tay kịp thời sau khi chạm vào vật nuôi. Ngoài ra, không khí trong nhà luôn được trong lành, thường xuyên mở cửa sổ để thông gió. Nếu bạn gặp các triệu chứng tương tự, bạn nên đi khám càng sớm càng tốt.

Nguồn: Tin tức buổi tối Qilu