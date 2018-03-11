Những thực phẩm không nên cho trẻ ăn dặm mẹ cần biết

Mẹ nêm muối vào cháo và thức ăn dặm sẽ tập thói quen cho bé ăn nhiều muối khi lớn lên. Hậu quả là bé sẽ có nguy cơ mắc các căn bệnh huyết áp, tim mạch. Bên cạnh đó, chức năng thận của trẻ em dưới 1 tuổi còn chưa hoàn chỉnh, việc ăn nhiều muối có thể tăng gánh nặng cho thận.

Theo các chuyên gia, 3 năm đầu đời của bé là giai đoạn vàng để tạo nền tảng cho sự phát triển sức khỏe , trí tuệ. Trong độ tuổi này, mẹ cần cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào cho bé với đa dạng các loại thực phẩm. Bên cạnh đó, mẹ cũng nên chú ý danh sách những thực phẩm không nên cho trẻ ăn dặm dưới đây.

Trẻ dưới 3 tuổi ăn rau sống có thể gây nghẹn, hóc. Để bé có thể hấp thu được dưỡng chất từ rau củ tươi trong độ tuổi ăn dặm cách tốt nhất mẹ nên nấu chín.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra việc ăn nhiều muối trong giai đoạn ăn dặm sẽ gây thương tổn cho não bộ trẻ. Lượng muối trong các thực phẩm tự nhiên (ngũ cốc, hoa quả, thịt, cá, trứng, rau củ…) đã đủ cung cấp cho cơ thể bé. Do đó, mẹ không cần nêm muối vào đồ ăn dặm của con.

Trái cây họ cam quýt

Cam, chanh, bưởi và một số loại trái cây họ cam quýt rất giàu vitamin C, canxi, kali. Tuy nhiên, nồng độ axit cao trong những loại trái cây này có thể ảnh hưởng đến dạ dày bé, gây ra tình trạng xót ruột hoặc rối loạn tiêu hóa. Do đó, trẻ em dưới 1 tuổi không nên ăn các loại trái cây họ cam quýt.

Các loại hạt chưa tách

Trẻ dưới 1 tuổi có nguy cơ bị hóc khi ăn dặm bằng các loại hạt - Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt rất giàu chất xơ, vitamin E và một số dưỡng chất cần thiết khác rất tốt cho phụ nữ đang mang thai và trẻ từ 5 tuổi trở lên. Tuy nhiên, trẻ dưới 15 tháng tuổi ăn các loại hạt này có có thể gây ngạt đường thở, nghẹn thực quản.

Lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng rất giàu protein tốt cho sức khỏe người lớn và trẻ em từ 1 tuổi trở lên. Thế nhưng trẻ dưới 1 tuổi không nên ăn lòng trứng trắng vì vi khuẩn có trong thực phẩm này có thể gây rối loạn tiêu hóa và một số biến chứng nguy hiểm khác ở trẻ.

Thịt đóng hộp

Giăm bông và các loại thịt đóng hộp không tốt cho các bé trong độ tuổi ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Các loại thịt đóng hộp như giăm bông, thịt muối, xúc xích chứa nhiều muối và chất phụ gia hoàn toàn không phù hợp với các bé trong độ tuổi ăn dặm. Mẹ không nên cho bé ăn tất cả các loại thịt đóng hộp để hạn chế các trường hợp ngộ độc, nhiễm khuẩn đường ruột, các bệnh tim mạch và huyết áp.

Hải sản

Trẻ dưới 1 tuổi ăn một số loại hải sản như tôm, cua, sò có khả năng bị dị ứng. Hàm lượng thủy ngân cao trong những thực phẩm này cũng ảnh hưởng đến sức khỏe và não bộ của bé. Vì vậy, mẹ không nên cho trẻ ăn dặm bằng các loại hải sản.

Mật ong

Mật ong rất tốt cho sức khỏe của người lớn nhưng lại không tốt cho trẻ dưới 1 tuổi. Loại thực phẩm này không gây dị ứng nhưng có thể gây ngộ độc cho trẻ vì trong thành phần chứa chất botulinum.

Sữa tươi nguyên kem

Thành phần chính của sữa tươi nguyên kem là lactose và đạm sữa bò. Hai chất này là nguyên nhân gây nên tình trạng dị ứng và làm bé khó tiêu (ngoại trừ sữa chua và phô mai). Loại sữa này còn cản trở quá trình hấp thu sắt trong cơ thể bé. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trẻ dưới 1 tuổi chỉ nên bú sữa mẹ hoặc sữa công thức.

Nước ép trái cây

Các loại nước ép trái cây đóng gói chứa nhiều chất bảo quản khiến bé không có khả năng tiêu hóa được, cơ thể khó hấp thu chất dinh dưỡng. Do đó, mẹ không nên cho bé dưới 1 tuổi uống nước ép trái cây. Nếu muốn bổ sung nước hoa quả tươi vào thực đơn ăn dặm của bé mẹ nên tham khảo ý kiến của bác sĩ dinh dưỡng.

Bơ đậu phộng

Mẹ không nên thêm bơ đậu phộng vào khẩu phần ăn của bé đang ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Cấu tạo đặc dính của bơ đậu phộng là nguyên nhân có thể khiến bé bị nghẹn, hóc và gây nên một số vấn đề về răng miệng.