Nguyên nhân, dấu hiệu và cách xử trí tốt nhất khi trẻ bị đi kiết

2. Dấu hiệu trẻ bị đi kiết

Khi mắc bệnh kiết lỵ, trẻ sẽ bị đại tiện nhiều lần. Trẻ luôn cảm thấy muốn đi ngoài giống cảm giác mót rặn ở người lớn. Điều này sẽ khiến trẻ không muốn rời bồn cầu hoặc đòi ngồi bô liên tục.

Bụng bị quặn đau trong mỗi lần đại tiện. Phân ở dạng lỏng, ra ít và có lẫn với dịch nhầy, máu tươi, bọt hơi. Trước khi đại tiện, trẻ có biểu hiện quấy khóc. Sau khi đi đại tiện, trẻ giảm đau bụng và giảm quấy khóc hơn.

Có 2 dạng bệnh kiết lỵ chính:

Kiết lỵ amip: Bụng đau quặn theo từng cơn, kèm theo đó là bị sốt nhẹ hoặc không sốt, cơ thể có cảm giác ớn lạnh, đi ngoài nhiều lần trong ngày. Phân có chất nhầy kèm theo có máu.

- Kiết lỵ trực trùng: Sốt cao liên tục kết hợp tiêu chảy nhẹ và bị đau bụng. Bên cạnh đó, trẻ có triệu chứng hậu môn bị đau rát, đi vệ sinh đại tiện nhiều lần và phân có nhầy máu nhiều lần trong ngày.

3. Vì sao trẻ bị đi kiết?

Hệ thống miễn dịch và lợi khuẩn đường ruột của các bé còn yếu, hoạt động chưa thật sự hiệu quả nên dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa như kiết lỵ.

Khi có vi khuẩn hay các tác nhân gây xâm hại sẽ tấn công ồ ạt dẫn đến tình trạng viêm, rối loạn hệ tiêu hóa. Theo khoa học hiện đại, cụ thể nguyên nhân khiến trẻ bị kiết lỵ đó chính là các chủng vi khuẩn gây hại cho đường ruột:

Khuẩn Amip: Loại vi khuẩn này gây ra rất nhiều loại bệnh liên quan đến đường ruột như kiết lỵ, tiêu chảy.

Trực khuẩn ngắn, bất động: Các loại trực khuẩn thuộc nhóm Shigella như Shigella Amigua, Paradystenteria,... gây bệnh.

4. Những con đường lây lan bệnh kiết lỵ ở trẻ

- Đồ ăn, thức uống không sạch, không hợp vệ sinh là một trong những nguyên nhân khiến bé bị đi kiết.

- Các nguồn như thức ăn, nước uống, rau quả... bị ôi thiu cũng có thể khiến trẻ bị lây nhiễm bệnh kiết lỵ.

- Trẻ có thể bị bệnh kiết lỵ do các loài động vật mang mầm bệnh như chó, mèo, ruồi...

- Vi trùng gây bệnh do trẻ dùng tay dơ bẩn bốc thức ăn.

5. Chẩn đoán và điều trị trẻ bị đi kiết

Để chẩn đoán và đưa ra liệu trình điều trị cụ thể cho từng trường hợp trẻ bị kiết, cần dựa trên xét nghiệm phân và xét nghiệm máu.

Cha mẹ cần kịp thời đưa trẻ đến cơ sở y tế để thăm khám và chẩn đoán khi thấy triệu chứng trẻ sơ sinh bị đi kiết. Không nên tự ý điều trị vì có thể để lại biến chứng cho trẻ.

6. T rẻ bị đi kiết phải làm sao ?

Để chữa bệnh kiết lỵ, bạn cần đáp ứng những yêu cầu sau:

+ Hạ sốt để tránh sốt cao có thể gây co giật, đặc biệt là đối với các cháu nhỏ.

+ Bổ sung lượng chất lỏng bị mất đi do tiêu chảy là điều cần nhất. Bạn cần bù nước và điều chỉnh rối loạn điện giải.

+ Nếu sức khỏe tổng quát tốt và tình trạng nhiễm trùng kiết lỵ nhẹ, có thể áp dụng cách điều trị gồm:

- Kháng sinh

Dùng kháng sinh uống hay chích sao cho phù hợp với mức độ nặng nhẹ của bệnh. Đây là điều cần thiết cho trẻ sơ sinh.

- Chất lỏng và muối thay thế

Với trẻ em và người lớn bị mất nước nghiêm trọng, cần được bổ sung các loại muối và các chất lỏng thông qua truyền tĩnh mạch. Đây là cách để chống lại những tác động của tình trạng mất nước do tiêu chảy.

So với uống nước, truyền nước đường tĩnh mạch là cách cung cấp nước và chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể nhanh hơn nhiều.

+ Tránh dùng các chất làm chậm nhu động ruột vì sẽ có thể dẫn đến tình trạng bệnh thêm phần nghiêm trọng.

+ Dinh dưỡng đủ theo tuổi. Cần bổ sung thực phẩm nhiều chất đạm.

+ Để tránh biến chứng nặng (nhiễm trùng huyết, co giật do rối loạn điện giải hoặc do sốt cao); bạn cần tích cực điều trị kiết lỵ ngay từ đầu.

7. Chế độ ăn uống khi trẻ bị kiết lỵ

Trẻ bị đi kiết nên ăn gì?

+ Trẻ bị kiết lỵ cần được tăng cường hệ miễn dịch. Nên bổ sung đầy đủ 4 nhóm dưỡng chất chính gồm chất xơ, tinh bột, chất đạm và vitamin. Những thực phẩm nên bổ sung gồm các loại ngũ cốc, thịt, trái cây và rau xanh.

+ Trẻ cần được ăn các đồ ăn lỏng để dạ dày dễ dàng hấp thụ và không bị gây áp lực lên dạ dày. Theo đó, các món ăn tốt cho trẻ bị kiết lỵ bao gồm cháo, ngó sen, nước ổi, đậu xanh,...

+ Trong chế độ ăn cho trẻ, nên bổ sung rau quả tươi. Luộc hoặc ép thành nước cho trẻ uống.

+ Nên dùng những thực phẩm giàu vitamin C. Tăng cường ăn hoặc uống nước ép trái cây.

+ Tránh cho bé ăn một bữa quá no vì sẽ khiến hệ tiêu hóa hoạt động kém. Nên chia nhỏ khẩu phần ăn ra.

+ Để tránh tình trạng mất nước do đi ngoài nhiều lần, mỗi ngày bạn nên bổ sung thêm nước hoặc Oresol. Đồng thời, nên tăng cường cho trẻ uống nước muối, nước gạo rang hoặc nước dừa. Đây là cách tăng cường chất điện giải giúp cơ thể mau hồi phục sau khi ốm dậy hiệu quả.

Để cải thiện hoạt động ruột kết hơn, bạn cần tăng cường cho bé thức uống lợi khuẩn probiotic.

Trẻ bị đi kiết kiêng ăn gì?

+ Kiêng dùng các món ăn cay, nhiều dầu mỡ.

+ Không uống sữa bò và các chế phẩm của sữa.

+ Tránh các loại đồ uống có cồn, ga hoặc caffeine.

+ Những thực phẩm gây đầy hơi, chướng bụng không tốt cho trẻ bị kiết: ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, hành tây, đậu bắp, đậu Hà Lan, bông cải xanh, súp lơ.

7. Cách phòng tránh trẻ bị kiết lỵ

+ Đảm bảo tuân thủ nguyên tắc “ăn chín, uống sôi” và đậy kỹ thức ăn để tránh ruồi nhặng.

+Nên cho trẻ bú sữa mẹ đến 18 tháng hoặc 24 tháng tuổi.

+ Phải rửa sạch bình khi muốn cho bé bú sữa bình. Người pha sữa nên rửa tay trước khi pha sữa cho bé.

+ Trẻ cần luôn ghi nhớ phải rửa sạch tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh xong.

+ Vệ sinh phân, rác, quản lý việc dùng phân trong nông nghiệp.

+ Giữ vệ sinh nơi sống tập thể và người phục vụ ăn uống, cấp dưỡng, nuôi dạy trẻ.

Trẻ bị đi kiết là nỗi băn khoăn khiến bố mẹ lo lắng nhiều. Với những lời khuyên hữu ích trên đây, hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ về bệnh trẻ bị đi kiết và có thể điều trị kịp thời, tránh được những biến chứng nguy hiểm như: Thủng ruột, xuất huyết tiêu hóa, lồng ruột, viêm loét đại tràng sau lỵ, viêm ruột thừa do amip...