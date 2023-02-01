Nếu trẻ có vết bớt ở những vị trí này thì xin chúc mừng bởi đây chính là điều đem lại may mắn, phú quý

Chăm sóc con 01/02/2023 10:46

Vết chàm, vết bớt có trên cơ thể mình đều mang một ý nghĩa đặc biệt...

Vết bớt ở xương quai xanh

Xương quai xanh còn được gọi là xương đòn, là một trong những xương của thành ngực trước. Một đầu xương tiếp khớp với xương ức, đầu còn lại tiếp khớp với xưng bả vai.

Người có vết bớt trên xương quai xanh thường sở hữu tính cách điềm đạm, ôn hòa, làm việc gì cũng dĩ hòa vi quý. Dù cho bị kẻ xấu hãm hại, cũng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, bớt một việc là bớt đi rắc rối. Người này khoan dung độ lượng, hào phóng hết mình, hiếm khi gây thù chuốc oán với ai.

Vết bớt phía sau đùi

Người này nội tâm kiên cường, bản lĩnh tự tin, ở nơi làm việc được xem là tinh anh, chỉ có điều số phận phải bôn ba vất vả.

Nếu trẻ có vết bớt ở những vị trí này thì xin chúc mừng bởi đây chính là điều đem lại may mắn, phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vết bớt ở nách

Nếu bạn có vết bớt ở nách thì xin chúc mừng bởi đây chính là 1 vết bớt đem lại may mắn, phú quý. Theo quan niệm từ xưa, xương cụt còn được gọi là xương đuôi rồng hay đuôi rùa, vết bớt nằm trên xương cụt báo hiệu đó là người thông minh tài giỏi, học rộng biết nhiều, tài năng xuất chúng. Bạn còn có khả năng thiên phú về nghệ thuật, có thể văn võ song toàn, là người có địa vị cao trong xã hội.

Trong tử vi tướng số tin rằng những người có vết bớt ở vị trí này kiếp trước từng đỗ đạt cao. “Trên thông kinh văn dưới tường địa lý”, nếu là phụ nữ thì văn võ song toàn, còn là đàn ông chắc chắn từng làm quan lớn, được người đời kính trọng.

Vết bớt nằm trên xương cụt

 

Xương cụt còn được gọi là xương đuôi rồng hay đuôi rùa, vết bớt nằm trên xương cụt báo hiệu đó là người thông minh tài giỏi, học rộng biết nhiều, tài năng xuất chúng. Họ còn có khả năng thiên phú về nghệ thuật, có thể văn võ song toàn, là người có địa vị cao trong xã hội.

 

Vết bớt ở cánh tay

Người này tính tình dịu dàng, sức khỏe dồi dào, có trí tuệ minh mẫn, biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, hiểu biết lễ nghĩa và dễ đồng cảm.

Họ có tính cách cực kỳ phóng khoáng, hết mình với bạn bè. Tiền bạc đối với họ chỉ đơn giản là công cụ. Tuy nhiên những người có vết bớt ở cánh tay tiêu xài khá hoang phí, không có chừng mực nên ít khi dư dả tiền bạc.

Nếu trẻ có vết bớt ở những vị trí này thì xin chúc mừng bởi đây chính là điều đem lại may mắn, phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Vết bớt nằm dưới mông

 

Bạn có bớt nằm dưới mông, vậy thì đó chính là dấu hiệu của mệnh người giàu sang phú quý, sinh ra đã được hưởng nhiều ưu đãi, là đứa trẻ “ngậm thìa vàng”. Người này có tài, nhanh nhẹn hoạt bát, làm việc có hiệu quả. Họ có khả năng thu hút người khác, đi đến đâu cũng là tâm điểm của đám đông, có tài lãnh đạo. Cuộc đời người này sung túc, giàu có, chẳng phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.

 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cho con tự học ở nhà 6 năm, bà mẹ này nhận ra 3 điều quan trọng với trẻ

Cho con tự học ở nhà 6 năm, bà mẹ này nhận ra 3 điều quan trọng với trẻ

Phương pháp giáo dục của bà mẹ từng vướng nhiều chỉ trích từ mọi người xung quanh.

Xem thêm
Từ khóa:   làm mẹ nuôi dạy con bài học làm mẹ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 4 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 5 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ông bà chăm cháu, vì sao dễ nảy sinh mâu thuẫn?

Ông bà chăm cháu, vì sao dễ nảy sinh mâu thuẫn?