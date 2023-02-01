Nếu trẻ có vết bớt ở những vị trí này thì xin chúc mừng bởi đây chính là điều đem lại may mắn, phú quý

Xương quai xanh còn được gọi là xương đòn, là một trong những xương của thành ngực trước. Một đầu xương tiếp khớp với xương ức, đầu còn lại tiếp khớp với xưng bả vai.

Người có vết bớt trên xương quai xanh thường sở hữu tính cách điềm đạm, ôn hòa, làm việc gì cũng dĩ hòa vi quý. Dù cho bị kẻ xấu hãm hại, cũng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, bớt một việc là bớt đi rắc rối. Người này khoan dung độ lượng, hào phóng hết mình, hiếm khi gây thù chuốc oán với ai.

Người này nội tâm kiên cường, bản lĩnh tự tin, ở nơi làm việc được xem là tinh anh, chỉ có điều số phận phải bôn ba vất vả.

Ảnh minh họa: Internet

Vết bớt ở nách

Nếu bạn có vết bớt ở nách thì xin chúc mừng bởi đây chính là 1 vết bớt đem lại may mắn, phú quý. Theo quan niệm từ xưa, xương cụt còn được gọi là xương đuôi rồng hay đuôi rùa, vết bớt nằm trên xương cụt báo hiệu đó là người thông minh tài giỏi, học rộng biết nhiều, tài năng xuất chúng. Bạn còn có khả năng thiên phú về nghệ thuật, có thể văn võ song toàn, là người có địa vị cao trong xã hội.

Trong tử vi tướng số tin rằng những người có vết bớt ở vị trí này kiếp trước từng đỗ đạt cao. “Trên thông kinh văn dưới tường địa lý”, nếu là phụ nữ thì văn võ song toàn, còn là đàn ông chắc chắn từng làm quan lớn, được người đời kính trọng.

Vết bớt nằm trên xương cụt

Xương cụt còn được gọi là xương đuôi rồng hay đuôi rùa, vết bớt nằm trên xương cụt báo hiệu đó là người thông minh tài giỏi, học rộng biết nhiều, tài năng xuất chúng. Họ còn có khả năng thiên phú về nghệ thuật, có thể văn võ song toàn, là người có địa vị cao trong xã hội.

Vết bớt ở cánh tay

Người này tính tình dịu dàng, sức khỏe dồi dào, có trí tuệ minh mẫn, biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, hiểu biết lễ nghĩa và dễ đồng cảm.

Họ có tính cách cực kỳ phóng khoáng, hết mình với bạn bè. Tiền bạc đối với họ chỉ đơn giản là công cụ. Tuy nhiên những người có vết bớt ở cánh tay tiêu xài khá hoang phí, không có chừng mực nên ít khi dư dả tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Vết bớt nằm dưới mông

Bạn có bớt nằm dưới mông, vậy thì đó chính là dấu hiệu của mệnh người giàu sang phú quý, sinh ra đã được hưởng nhiều ưu đãi, là đứa trẻ “ngậm thìa vàng”. Người này có tài, nhanh nhẹn hoạt bát, làm việc có hiệu quả. Họ có khả năng thu hút người khác, đi đến đâu cũng là tâm điểm của đám đông, có tài lãnh đạo. Cuộc đời người này sung túc, giàu có, chẳng phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm