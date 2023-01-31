Đếm XOÁY TÓC đọc vị tương lai, tính cách siêu chuẩn cho bé trai bé gái

Chăm sóc con 31/01/2023 07:09

Thông qua đặc điểm của xoáy trên tóc có thể dự đoán tính cách, vận mệnh của mỗi người.

Trẻ có 1 xoáy: Mạnh mẽ, trung thực

Thông thường, những người có một xoáy tóc lớn lên sẽ trở thành người mạnh mẽ, không dễ khuất phục trước khó khăn.
Họ cũng là người có tính công bằng và làm việc có nguyên tắc, sẵn sàng “phân cao thấp” với người vi phạm nguyên tắc của mình.
 

Đa phần những người có một xoáy sở hữu tính tình ôn hòa, linh hoạt trong việc đối nhân xử thế. Điều đó có nghĩa là họ sẽ biết cách thay đổi thái độ, phản ứng phù hợp trong từng tình huống. Chính vì thế, họ dễ trở thành những người lãnh đạo hoặc những người có quyền quyết định trong tập thể.

 

Trẻ có 2 xoáy: Lạc quan, vui vẻ

Đếm XOÁY TÓC đọc vị tương lai, tính cách siêu chuẩn cho bé trai bé gái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Nói chung người có hai xoáy có tố chất dũng cảm, tuy cuộc đời có lúc thăng trầm nhưng cũng không thể khuất phục được ý chí phấn đấu của họ. Họ đã quyết là làm cho bằng được.

 

Tính cách người hai xoáy khá cởi mở, lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Nói chung thường sống chan hòa, hòa đồng với mọi người nên dễ được yêu mến. Có hai xoáy trên đầu thường là người thông minh, lanh lợi, có trí tuệ hơn người, học nhanh, hiểu rộng, có thể lập đại nghiệp từ hai bàn tay trắng.

 

Thêm một điều thú vị nữa là người hai xoáy  thường là  tư duy logic, gu thẩm mĩ tinh tế, yêu cái đẹp và nhiều tài lẻ. Nhìn chung, đây chính là mẫu người lý tưởng, đáng để yêu thương, trân trọng.

 

Trẻ có 3 xoáy: Chu đáo, tỉ mỉ và làm việc luôn có kế hoạch

 

Năng lực thực tế của người này rất mạnh. Đối với công việc, dù là việc lớn hay nhỏ, người này đều lên kế hoạch cụ thể và chu đáo. Vì thế, thành công nối tiếp thành công.

 

 

Đa phần những người có ba xoáy tóc thường sở hữu tính cách mạnh mẽ, tự tin, phong cách sống phóng khoáng, giao thiệp rộng rãi. Nhưng đôi khi họ dễ độc đoán chuyên quyền, có lúc gây ra thất bại không đáng có.

 

Người có 3 xoáy không thích chủ động làm quen với người khác. Nếu muốn kết thân với họ, bạn phải là người chủ động. Ngoài ra, họ cũng không mấy khi thể hiện thái độ quan tâm tới mọi người xung quanh, hiếm khi động viên khích lệ ai đó, thậm chí có lúc chỉ muốn một mình, hoạt động riêng lẻ.
 

Trẻ có 4 xoáy: Tính cách khó đoán định

 

Đếm XOÁY TÓC đọc vị tương lai, tính cách siêu chuẩn cho bé trai bé gái - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Nếu 3 xoáy tóc đã thuộc hàng hiếm thì 4 xoáy lại càng hiếm hoi hơn. Vì số người có 4 xoáy cực hiếm nên người ta rất khó đoán định loại tính cách chung cho những người sở hữu loại xoáy này.

 

Trẻ có xoáy trước trán: có tình cảm yếu đuối và dễ bị tổn thương
 

Xoáy tóc trước trán là chỉ phần chân tóc trước trán có xoáy. Những ai có xoáy trước trán thì tính cách sẽ mang những đặc điểm sau:
 

Người có xoáy trước trán rất tò mò, độ hiếu kì cao. Họ có dũng khí và tinh thần khai phá mở đường, thích tiên phong trong các hoạt động. Tuy nhiên, nhược điểm là quá tự tin nên dễ gặp thất bại không đáng có và không được lòng mọi người.

 

Người có xoáy trước trán có tình cảm yếu đuối và dễ bị tổn thương. Nếu chú ý giữ gìn lời nói và làm việc chăm chỉ hơn sẽ dễ thành công hơn.

 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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