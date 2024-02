Mới ngày nào còn là em bé sinh non 1,9kg, con gái Khánh Thi giờ xinh xắn, bố mẹ phải "nịnh" mới chịu học nhảy

Khánh Thi - Phan Hiển là cặp vợ chồng 'chị - em' nổi tiếng của showbiz Việt

Bé Anna Vương Diễm - con gái đầu của cặp kiện tướng Dancesport nổi tiếng Khánh Thi - Phan Hiển chào đời tháng 6/2018. Anna ra đời nặng 1,9kg vì sinh non 6 tuần và lập tức được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sinh non. Tại thời điểm đó, nhìn con gái nhỏ xíu nằm lọt thỏm bên mớ dây dợ nhằng nhịt, Khánh Thi không khỏi xót xa và bần thần khi nghe bác sĩ nói về việc bé sinh non cần phải tầm soát nhiều thứ.

Bé Anna lúc mới chào đời

Các các sĩ đã tiến hành kiểm tra tai, mũi, họng, mắt và nhiều bộ phận khác của Anna vì lo lắng bé lớn lên sẽ không phát triển khoẻ mạnh như những em bé khác. Sau 21 ngày "chiến đấu" thì Anna đã đủ điều kiện để xuất viện về nhà. Trộm vía sau đó con gái cưng của Khánh Thi - Phan Hiển phát triển bình thường như tất cả các em bé khác chào đời đủ ngày đủ tháng.