 Mẹo chữa cứt trâu cho bé bằng những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong nhà

Để chữa cứt trâu cho bé, nhiều bà mẹ vẫn áp dụng những phương pháp dân gian kết hợp với nguyên liệu sẵn có trong gia đình như dầu dừa, bồ kết, nước chè xanh…

Ở trẻ sơ sinh, cứt trâu thường xuất hiện tập trung thành đám hoặc toàn bộ da đầu. Khi mới xuất hiện, cứt trâu có màu trắng như gàu, mềm, để lâu những mảng này cứng dần và chuyển sang màu nâu xám. Vùng da đầu bị cứt trâu khiến tóc bị rụng. Cứt trâu bám trên da đầu trẻ là môi trường thuận lợi cho một số vi khuẩn phát triển dễ sinh mụn nhọt, nấm ngứa. Để khắc phục hiện tượng này, mẹ có thể áp dụng một số phương pháp dân gian dưới đây. Mẹ nên loại bỏ sớm những mảng bám cứt trâu bám trên da đầu bé - Ảnh minh họa: Internet Mẹo chữa cứt trâu cho bé Massage da đầu Cách đơn giản để chữa cứt trâu cho bé là massage da đầu thường xuyên. Mẹ dùng các ngón tay massage nhẹ nhàng trên da đầu rồi nhẹ nhàng gỡ các vảy bám ra. Mẹ lưu ý nên cắt móng tay trước khi miết nhẹ trên da đầu bé. Ngoài ra, mẹ có thể dùng một chiếc bàn chải đánh răng sạch, lông mềm chải thật nhẹ trên vùng da đầu bị cứt trâu, sau đó kéo từng mảng bám ra.

Chanh Bé bị cứt trâu đóng thành mảng trên đầu, mẹ hãy dùng chanh để gội đầu cho bé. Bên cạnh đó, mẹ có thể bôi vài giọt nước cốt chanh lên vùng da đầu bị cứt trâu và đợi trong vòng 10 – 15 phút thì gội đầu cho bé. Sau đó dùng khăn xô mềm lau nhẹ, từng mảng cứt trâu sẽ bong dần ra. Mẹ có thể dùng chanh cho bé gội đầu hoặc bôi vài giọt nước cốt trực tiếp lên da đầu - Ảnh minh họa: Internet Nếu sử dụng nước cốt chanh bôi trực tiếp lên da đầu, mẹ lưu ý không nên bôi quá nhiều vì nồng độ axit dễ gây tổn thương làn da nhạy cảm của bé.

Dầu dừa Dầu dừa là sản phẩm tự nhiên được các chị em sử dụng phổ biến cho trẻ sơ sinh. Mẹ thoa một ít dầu dừa lên khu vực chân tóc bị cứt trâu và đợi trong vòng 3 -5 phút cho vùng da này mềm ra. Tiếp đến, mẹ sử dụng một bàn chải mềm chà nhẹ để cứt trâu bong tróc ra. Sau cùng, mẹ chỉ cần gội đầu cho con bằng nước sạch và dùng khăn thấm khô đầu tóc. Ngoài dầu dừa, mẹ có thể sử dụng dầu ô liu, dầu hạnh nhân, dầu tràm trà với cách làm tương tự để trị dứt điểm tình trạng cứt trâu trên đầu bé. Nước chè xanh Mẹ dùng một nắm lá chè xanh nấu nước thật đặc. Dùng tăm bông thấm nước chè thoa đều lên vùng da đầu bị cứt trâu. Nếu không sử dụng tăm bông, mẹ có thể dùng khăn mềm khô nhúng nước chè, đắp lên đầu bé. Thực hiện 3 – 5 lần trong tuần, da đầu con sẽ sạch cứt trâu. Nước chè xanh có công dụng làm sạch, kháng khuẩn cao được dùng phổ biến để bôi lên vùng da đầu bị cứt trâu của bé - Ảnh minh họa: Internet Để nhanh chóng đạt hiệu quả, trong thời gian này mẹ nên hạn chế sử dụng dầu gội để gội đầu cho con. Bồ kết Mẹ lấy 10g bồ kết đem nướng chín, giã nhỏ rồi bôi lên vị trí bị cứt trâu. Đợi khoảng 15 – 20 phút thì gội sạch đầu cho bé. Mẹ kiên trì thực hiện mỗi ngày một lần sẽ thấy mảng cứt trâu trên đầu con bong tróc rõ rệt. Sữa mẹ Ngoài các mẹo dân gian chữa cứt trâu vừa nêu, chị em có thể sử dụng chính sữa mẹ để chữa cho bé. Mẹ thoa vài giọt sữa mẹ lên da đầu trẻ 2 – 3 lần mỗi ngày, vết cứt trâu trên đầu con sẽ dần mất đi. Chúc các mẹ thành công khi sử dụng những nguyên liệu tự nhiên để chữa cứt trâu cho bé!

Cha mẹ nên biết: Để trẻ căng thẳng, cơ thể trẻ sẽ rơi vào những dấu hiệu nguy hiểm này Chúng ta thường quan tâm đến việc giúp người lớn giải toả căng thẳng mà quên đi căn bệnh nguy hiểm này ở trẻ em. Những tác hại sau đây sẽ làm bạn cảm thấy sợ hãi, xin đừng bỏ qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/meo-chua-cut-trau-cho-be-bang-nhung-nguyen-lieu-tu-nhien-co-san-trong-nha-272140.html