Kết hợp thịt ba chỉ, xúc xích và mì thành món ăn ngon lạ, cả người lớn và trẻ con đều thích

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn cách kết hợp thịt ba chỉ, xúc xích và mì Ý thành món ăn vừa lạ mắt, vừa lạ miệng. Không phải làm mì spaghetti như bình thường, món ăn này đảm bảo sẽ khiến người ăn trầm trồ vị độ ngon lạ, còn người làm cũng chẳng cần tốn nhiều công sức.

5 cây xúc xích, 5 lát thịt ba chỉ thái mỏng hoặc 5 lát thịt hun khói, 50gr mì Ý, sốt cà chua, phô mai Mozzarella (không bắt buộc, số lượng tùy thích) và chút muối, hạt tiêu.

Bạn rửa qua 5 cây xúc xích với nước. Sau đó, cắm từng sợi mì Ý vào cây xúc xích rồi cho vào chảo, đổ nước ngập xâm xấp và luộc khoảng 5 phút trên lửa to.

Bạn làm như thế này nhé! (Nguồn: @Bayashi)

- Bước 2: Cuộn xúc xích và mì Ý với thịt ba chỉ

Khi sợi mì Ý đã được luộc mềm, bạn cuộn lại phần mì với xúc xích. Sau đó, tiếp tục cuộn cây xúc xích mì Ý với từng lát thịt ba chỉ thái mỏng.

Trong trường hợp bạn sử dụng thịt xông khói, bạn không cần ướp thịt với gia vị vì thịt xông khói vốn đã mặn. Còn nếu bạn dùng thịt ba chỉ tươi, thái mỏng, hãy ướp thịt với chút muối và hạt tiêu nhé!

Cuộn xúc xích với mì Ý đã luộc trước rồi tiếp tục cuộn với thịt ba chỉ (Nguồn: @Bayashi)

Nếu có nồi chiên không dầu hoặc lò nướng, bạn hãy làm nóng nồi chiên/lò nướng ở mức nhiệt 200 độ trong 3-5 phút rồi thả các cuộn xúc xích mì Ý, thịt ba chỉ vào, nướng ở mức nhiệt 200 độ trong 5 phút.

Nếu không có nồi chiên không dầu/lò nướng, bạn thả các cuộn xúc xích vào chảo, không cần thêm dầu ăn. Áp chảo các cuộn xúc xích trên lửa vừa cho đến khi thịt ba chỉ sém cạnh là được.

Ảnh minh họa: Internet Thịt ba chỉ sẽ tự tiết mỡ trong lúc áp chảo nên đừng thêm dầu ăn nhé! (Nguồn: @Bayashi)

- Bước 3: Hoàn thành món ăn

Bạn xếp các cuộn xúc xích vào khuôn, phết đều sốt cà chua lên. Nếu thích, bạn có thể thêm phô mai Mozzarella dạng sợi hoặc dạng miếng vuông lên trên. Bạn cho bát đựng các cuộn xúc xích này vào lò vi sóng, quay ở mức nhiệt Trung bình trong 1 phút.

Vậy là có thể thưởng thức được rồi! (Nguồn: @Bayashi)

Bạn thấy đấy, làm thế này, chúng ta sẽ có món ăn vừa lạ mắt vừa ngon miệng. Tùy vào sở thích, khẩu vị cá nhân mà bạn có thể phủ phô mai với số lượng tùy thích hoặc không dùng phô mai cũng chẳng sao.

Nếu trong gia đình có trẻ con, bạn hãy thử làm món này, các bé sẽ rất thích.

Chúc bạn thành công với món xúc xích cuộn mì Ý, thịt ba chỉ này nhé!