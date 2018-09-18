Hướng dẫn cách làm sữa hạt sen bổ dưỡng cho bé ăn dặm nhanh tăng cân

Hạt sen đã quá quen thuộc với các món chè truyền thống, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giúp điều hòa khí huyết và làm tinh thần thoải mái, phấn chấn hơn. Hạt sen còn rất tốt, là thực phẩm bồi bổ sức khỏe cho mẹ sau sinh, giúp dễ ngủ và bổ sung dinh dưỡng .

Sữa hạt sen không chỉ tốt cho sức khỏe và sự phát triển của bé độ tuổi ăn dặm mà cách làm còn cực kỳ đơn giản, mẹ có thể nấu cho cả nhà bồi dưỡng sức khỏe mỗi ngày.

Sữa hạt sen cho bé ăn dặm vừa dễ uống lại bổ, giúp trẻ ngủ ngon hơn và dễ tiêu hóa. Dưới đây là cách làm sữa hạt sen thơm ngon đơn giản nhất cho bé tăng cân nhanh:

Chuẩn bị nguyên liệu làm sữa hạt sen cho bé ăn dặm

- Hạt sen tươi: 200g

- Đường kính trắng hoặc đường phèn: 1 thìa (công thức này dành cho người ít ăn ngọt, nếu khẩu vị thích ngọt hơn, bạn có thể tăng lượng đường lên tùy ý)

- Sữa đặc: 1 thìa

- Sữa tươi không đường: 400ml

- Nước: 500ml

- Máy xay sinh tố, nồi đun, rây lọc, bình thủy tinh có nắp đậy

Cách làm sữa hạt sen thơm ngon tại nhà

Cách nấu sữa hạt sen tại nhà vô cùng đơn giản, chỉ khoảng 15 phút là đã có thể thu được thành quả là những chai sữa hạt sen sánh mịn giàu dinh dưỡng.

Cách làm sữa hạt sen cho bé ăn dặm như sau:

- Hạt sen tách khỏi đài, bóc bỏ vỏ và loại bỏ hết phần tâm sen để tránh bị đắng khi nấu

Hạt sen tươi rất tốt cho sức khỏe, giúp trẻ dễ ngủ

- Rửa sạch hạt sen, sau đó đem xay với 300ml nước

- Đổ phần hạt sen vừa xay qua rây lọc lấy nước, phần bã cho vào máy xay tiếp với 200ml nước còn lại. Để chắt được nhiều nước cốt hơn, bạn có thể dùng 1 chiếc khăn xô sữa sạch của em bé, vắt kiệt để lấy nước cốt

- Sau khi chắt lấy phần nước cốt hạt sen, bạn cho vào nồi đun nhỏ lửa đến khi sôi lăn tăn thì thả đường vào, khuấy đều tay đến khi đường tan hết

- Khi đường đã tan, bạn cho sữa đặc vào khuấy đều tay, sau đó bật quạt đợi nguội 1 chút thì mới cho sữa tươi vào

Sữa hạt sen sau khi đợi nguội thì đổ vào bình thủy tinh có nắp kín, bảo quản trong tủ lạnh có thể sử dụng được trong 3 ngày với nguyên giá trị dinh dưỡng.

Sữa hạt sen nên uống vào buổi sáng để trẻ kịp hấp thụ hết chất dinh dưỡng

Đối với trẻ nhỏ, sữa hạt sen là một loại thức uống rất ngon, dễ uống và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, với bất kỳ loại thức ăn hay thức uống nào cũng vậy, bố mẹ cần biết cân bằng theo chế độ dinh dưỡng hợp lý để đảm bảo trẻ phát triển toàn diện nhất.

Không nên cho trẻ uống quá nhiều sữa hạt sen bởi có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa khiến trẻ chậm hấp thu. Thời điểm tốt nhất cho bé uống sữa hạt sen là vào buổi sáng hoặc sau bữa trưa. Nếu sử dụng sữa hạt sen mỗi ngày, nên dùng một lượng nhỏ và đan xen với các loại sữa khác để trẻ không bị chán và cơ thể tiêu hóa tốt hơn.