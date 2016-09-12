Cực hay: 'Tất tần tật' mẹo đuổi kiến, côn trùng ra khỏi tai trẻ chỉ trong 30 giây

Chăm sóc con 12/09/2016 14:56

Côn trùng chui vào tai là một trong những tai nạn thường gặp nhất ở trẻ... nhiều phụ huynh không biết xử trí sao cho an toàn và hiệu quả.

Theo thống kê, rất nhiều trường hợp trẻ bị côn trùng chui vào tai trong lúc trẻ đang ngủ. Lúc đầu, trẻ sẽ cảm giác nhột nhột nhưng một lúc sẽ chuyển sang cảm giác đau khiến trẻ không ngủ được, khóc lóc dữ dội làm mọi người xung quanh bối rối.

Do đó, khi trẻ nhỏ bị côn trùng chui vào tai, bạn nên trấn an tinh thần trẻ và không cho trẻ moi móc tai, vì sẽ làm con côn trùng đó hoảng sợ chui sâu vào màng nhĩ hơn hoặc vô tình nếu làm chúng nát ra rất dễ gây nhiễm trùng tai. Hay dùng tay đập vào tai sẽ gây tác động không tốt cho thính giác sau này của trẻ.

Dưới đây là 'tất tần tật' mẹo đuổi kiến, côn trùng ra khỏi tai trẻ, bạn nên lưu lại để dùng khi cần thiết:

1. Dầu thực vật, dầu em bé (dầu khoáng)

Những cách đuổi côn trùng trong tai trẻ

Mẹo này ít ai biết nhưng vô cùng hiệu quả. Bạn chỉ cần nghiêng đầu qua bên ngược lại để bên lỗ tai đang có kiến hoặc côn trùng chui vào hướng lên trên. Dùng một ít dầu ăn thực vật hoặc dầu em bé (dầu khoáng) thường dùng massage cho trẻ nhỏ vào tai.

Chẳng mấy chóc, côn trùng và kiến sẽ chết ngộp. Tuy nhiên, để sớm lấy được côn trùng ra khỏi tai bạn nên kết hợp hành động kéo dái tai về phía sau một chút, để dầu vào thẳng ống tai. Lúc đó, côn trùng tự động nổi lên và ra khỏi theo dầu.

2. Ôxy già

Mẹo đuổi côn trùng trong tai trẻ

Theo Vnexpress, ngoài cách dùng dầu thực vật hoặc dầu em bé thì bạn cũng có thể dùng ôxy già để đuổi côn trùng ra khỏi tai. Như các bạn cũng biết ôxy già là thứ luôn có mặt trong ngăn tủ y tế nhà bạn, do đó, khi có bất kỳ thành viên nào trong nhà bị côn trùng chui vào, đặc biệt là con nhỏ, bạn hãy cho trẻ nằm xuống sao cho tai hướng lên trên rồi nhỏ 1-2 giọt ôxy già vào tai.

Sau một thời gian côn trùng sẽ tự chui ra, nhưng nếu chúng vẫn chưa chui ra thì bạn cho trẻ vào nơi tối rồi dùng đèn pin rọi thẳng vào tai. Ánh sáng sẽ là thứ 'mời gọi' chúng chui ra. Lưu ý: Không nên lạm dụng ôxy già quá nhiều vì sẽ gây bỏng, dẫn đến hoại tử da ống tai, gây chít hẹp ống tai.

3. Nước ấm

Mẹo lấy côn trùng ra khỏi tai bằng nước ấm, có lẽ đã rất quen thuộc với nhiều người, nhưng chúng tôi cũng sẽ nói sơ qua để ai chưa biết có thể áp dụng. 

Khi gặp côn trùng chui vào tai, bạn cho trẻ nằm và an ủi, động viên tâm lý trẻ rồi dùng nước ấm (bằng nhiệt độ cơ thể, tránh áp dụng khi nước nóng rất dễ gây bỏng) nhỏ vào tai. Sau đó, đợi khoảng ít phút cho trẻ nghiêng đầu về phía tai đang có côn trùng chui vào để tai hướng xuống thì côn trùng cũng sẽ trôi ra theo đường nước. 

Lưu ý: Nếu trong trường hợp côn trùng quá to hay đã làm mọi cách chúng cũng không chui ra, nên nhanh chóng đưa trẻ đến thăm khám bác sĩ để được hỗ trợ kịp thời.

Một số biện pháp phòng ngừa côn trùng chui vào tai:

- Cho trẻ ngủ trên giường sạch hoặc trên chiếu, hạn chế cho trẻ nằm tiếp xúc trực tiếp lên sàn.

- Khi cho trẻ ăn nên dẫn trẻ ra khỏi khu vực ngủ nghỉ của trẻ, tránh làm vung vãi trên giường, nệm vì sẽ thu hút kiến, côn trùng.

- Đối với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ phải thường xuyên giặt sạch sẽ và trước khi mặc nên giũ quần áo kỹ lưỡng, để các tác nhân có thể chui vào tai rơi xuống sàn.

- Thường xuyên quét đọn, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ để khu vực trẻ luôn được thoáng mát nhằm hạn chế các loài côn trùng trú ngụ.

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