Chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn mẹ cách kết hợp các loại đạm trong thức ăn cho bé

Chăm sóc con 23/04/2018 17:23

Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe, bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh cho biết nguồn đạm được chia thành 3 loại: Đạm động vật; Đạm thực vật và đạm từ sữa. Mẹ cần biết kết hợp các thực phẩm hàng ngày đảm bảo đủ 3 nguồn đạm để cung cấp đầy đủ 9 axit amin cần thiết cho bé.

Nguồn gốc các loại đạm

Chất đạm (protein) đóng vai trò là nền tảng cho sự phát triển của trẻ em. Chất đạm bao gồm 3 nhóm: Đạm động vật (thịt, cá, trứng, tôm, cua…); Đạm thực vật (các loại đậu, bắp, nấm...); Đạm từ sữa (đạm Whey và đạm Casein). Sự khác nhau giữa 3 loại đạm này là do thành phần axit amin cấu tạo nên chúng.

Axit amin được ví như những viên gạch xây dựng nền tảng cho hệ miễn dịch, hệ cơ và các chức năng sinh học quan trọng khác ở trẻ em và người lớn. Theo thống kê, có khoảng 20 loại axit amin, sự hoán đổi vị trí của các axit amin tạo nên những cấu trúc protein khác nhau.

Trong 20 loại axit amin này, có 9 loại axit amin thiết yếu cơ thể trẻ không tự tạo ra được mà phải lấy từ nguồn thực phẩm trong hoạt động ăn uống hàng ngày.

Chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn mẹ cách kết hợp các loại đạm trong thức ăn cho bé - Ảnh 1
Vai trò của 9 loại axit amin cần thiết đối với sức khỏe trẻ em - Ảnh minh họa: Internet

Theo tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO), nguồn đạm chất lượng phải đảm bảo việc cung cấp đủ 9 axit amin thiết yếu đồng thời có tỷ lệ hấp thu tốt để duy trì và phát triển các mô mới  trong cơ thể đang tăng trưởng của bé. Theo đó:

- Nhóm đạm động vật: Chứa tất cả 9 axit amin thiết yếu. Theo nghiên cứu, đạm động vật rất quan trọng cho trẻ trong giai đoạn phát triển. Ngoài ra, nguồn đạm này còn cung cấp thêm sắt, vitamin B12.  

- Nhóm đạm thực vật: Nhóm đạm này thiếu 2 axit amin thiết yếu là Lysine và Methionine. Tuy nhiên, nguồn đạm này lại chứa một số vitamin và chất béo không no tốt cho sức khỏe bé. Đây là nguồn đạm hỗ trợ, cần kết hợp với nhau hoặc với đạm động vật hoặc đạm từ sữa để đảm bảo đủ 9 loại axit amin thiết yếu cho cơ thể.

Nguyên tắc kết hợp các loại đạm trong bữa ăn cho trẻ em

Hiện nay, nhiều trẻ em có thói quen ăn lệch đạm, nghĩa là có xu hướng thích ăn 1 nhóm đạm nào đó mà không chịu thử hay ăn các món khác. Nếu mẹ cố tình ép trẻ ăn những loại đạm khác, tình trạng sẽ không được cải thiện.

Chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn mẹ cách kết hợp các loại đạm trong thức ăn cho bé - Ảnh 2
Cha mẹ cần biết cách kết hợp các nguồn đạm trong thức ăn hàng ngày cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, để thay đổi hành vi ăn uống này, cha mẹ cần biết cách cho con ăn tích cực theo nguyên tắc: Không ép trẻ ăn, vẫn tiếp tục giới thiệu lặp lại các món bé không thích trên tinh thần bé chọn thưởng thức. Đồng thời, cha mẹ nên hiểu được nhu cầu và cử chỉ cơ bản của trẻ khi đói, no hoặc khi bé tỏ vẻ không hứng thú với món ăn.

Việc thay đổi thói quen ăn lệch đạm cần nhiều thời gian. Bên cạnh phương pháp cho trẻ ăn tích cực, cha mẹ cần phân bố và kết hợp nguồn đạm dựa trên việc hướng lệch một cách cân bằng để cơ thể bé không bị hao hụt những axit amin thiết yếu.

Cách kết hợp các loại đạm trong bữa ăn cho bé

Nếu bé chỉ thích ăn cơm với nước tương hoặc chỉ thích ăn cơm với đậu hũ, mẹ cần làm gì để đảm bảo cung cấp đa dạng nguồn axit amin cho bé?

Mẹ có thể áp dụng phương pháp cho trẻ ăn tích cực nói trên và phân bổ bữa ăn như sau:

- Thêm 1 bữa ăn phụ cho bé với cá và thịt gà: Để cơ thể bé nhận được 9 axit amin thiết yếu, mẹ nên bổ sung thêm bữa ăn phụ giàu đạm động vật. Mẹ có thể chế biến đa dạng các món ăn: Cá chiên, thịt gà xé sợi… và khuyến khích trẻ bốc thức ăn bỏ vào miệng trong không khí thoải mái.

Chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn mẹ cách kết hợp các loại đạm trong thức ăn cho bé - Ảnh 3
Tăng cường thêm bữa phụ bằng nguồn đạm động vật sẽ giúp cơ thể trẻ nhận được 9 axit amit thiết yếu - Ảnh minh họa: Internet

- Thêm bữa ăn phụ hoặc hỗ trợ bữa chính với nguồn đạm từ sữa: Mẹ nên chọn sữa có nguồn đạm chất lượng đảm bảo thích hợp với nhu cầu độ tuổi của con để tăng cân khỏe mạnh, tránh béo phì.

- Nếu bé không thích uống sữa, mẹ có thể linh động kết hợp sữa và trứng làm nên những chiếc bánh kem ít đường, bánh flan ít đường, sữa chua, kem... để kích thích quá trình ăn uống của bé. Những món ăn phụ này nên giới thiệu cho trẻ sau bữa ăn chính 30 phút.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh

(Bệnh viện Hoàng gia Worcester - Vương quốc Anh)

Các loại vắc-xin cần ưu tiên tiêm cho trẻ theo hướng dẫn của bác sĩ Nhi

Các loại vắc-xin cần ưu tiên tiêm cho trẻ theo hướng dẫn của bác sĩ Nhi

Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe, bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết mẹ cần tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin cho trẻ trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia kết hợp với các mũi tiêm dịch vụ.

Xem thêm
Từ khóa:   cách kết hợp các loại đạm trong thức ăn cho bé thức ăn giàu đạm cho bé

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày