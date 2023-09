Cha mẹ cần chuẩn bị những gì cho con đi nhà trẻ để bé luôn vui khỏe mỗi ngày?

- Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

- Không nên dụi mắt, đưa tay ngoáy mũi.

- Khi trẻ hắt xì hơi hoặc ho nên che miệng để không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Chuẩn bị tâm lý cho con trước khi đi trẻ

Để con không bỡ ngỡ khi rời vòng tay cha mẹ, mẹ nên làm “công tác tư tưởng” trước cho con. Mẹ có thể kể về những niềm vui khi con được đến lớp: có cô giáo, bạn bè và rất nhiều đồ chơi. Con còn được cô dạy hát, đọc thơ và kể chuyện. Khi đó, trẻ sẽ bị cuốn hút và không cảm thấy bất an trong những ngày đầu đến trường.

Khi con đi học về, mẹ cũng đừng quên gợi ý để con kể về một ngày đi học của mình và những gì được học.

Đi học cùng bé

Thời gian mới đi nhà trẻ, con thường lạ lẫm và hay khóc khiến nhiều bà mẹ khá hoang mang. Nhiều chị em đã chọn giải pháp đi học cùng con trong vài ngày đầu để con dần làm quen với môi trường mới.

Trẻ hay khóc những ngày đầu đến lớp - Ảnh minh họa: Internet

Chia sẻ với Phụ nữ và Gia đình, chị Hạnh Nguyên (Gò Vấp, TP.HCM) lần đầu cho con gái đi nhà trẻ cũng áp dụng phương pháp này: “Bé Sâu nhà mình 3 tuổi. Con không quá nhát nhưng khi đi học hay đi chơi nếu không thấy mẹ sẽ khóc ầm lên. Những ngày đầu mình phải đến lớp cùng con trong khoảng nửa buổi. Khi thấy con say sưa chơi cùng cô và bạn mới lẻn ra về. Dần dần con đã biết tự học, tự chơi khi không có mẹ. Sau nửa năm thì con đã rất thích đi học rồi”.

Áp dụng thời gian biểu ở nhà như trường học

Để con sớm thích nghi khi đi học, mẹ nên điều chỉnh lịch sinh hoạt của con tương tự ở trường. Thông thường, thời gian biểu của các bé ở nhà trẻ cụ thể như sau:

- 7 giờ 15 – 8 giờ sáng: Cô đón bé vào lớp

- 8 giờ 45 – 9 giờ : Giờ học tập và vui chơi của bé

- 10 giờ 30: Bé ăn trưa

- 11 giờ: Bé đi ngủ cùng các bạn

- 14 giờ 30: Bé ngủ dậy và ăn bữa nhẹ

Chỉ cần điều chỉnh thói quen hoạt động giống nhau, bé sẽ cảm thấy quen thuộc khi được mẹ gửi đi trẻ.

Những điều mẹ cần lưu ý khi cho con đi nhà trẻ

- Nhiều cha mẹ thắc mắc nên cho con đi nhà trẻ lúc mấy tuổi? Tùy vào điều kiện kiện của mỗi gia đình, mẹ có thể cho bé đi nhà trẻ sớm hay muộn. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị, độ tuổi thích hợp để bé đi nhà trẻ là khoảng 2 tuổi trở lên.

- Mẹ không cần chơi cùng trẻ quá lâu khi con đi học: Nhiều giáo viên mầm non cho biết, việc mẹ ở bên cạnh bé quá lâu sẽ khiến bé ỷ lại, phụ thuộc vào mẹ nhiều hơn. Trong những ngày đầu đi trẻ, mẹ chỉ cần ở cạnh con nửa buổi học và chỉ cần thực hiện từ 2 – 4 ngày.

- Kiểm tra cơ thể trẻ sau mỗi ngày đi học: Mẹ nên vệ sinh sạch sẽ cho con và kiểm tra trên cơ thể bé xem có xuất hiện vết trầy xước, bầm tím hay vết lạ nào không.

- Không nên cho con ăn quá no vào buổi sáng: Nhiều chị em có tâm lí cho con ăn thật no vào buổi sáng vì sợ con không ăn được gì khi đến lớp. Tuy nhiên cách làm này của mẹ hoàn toàn phản khoa học. Nhiều trẻ vì khóc đòi mẹ sẽ hay nôn trớ thức ăn nếu mẹ cho con ăn quá no. Do đó, mẹ nên cân đối khẩu phần ăn bữa sáng hợp lý cho bé.