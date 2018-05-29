Biểu hiện của những đứa trẻ thiếu canxi cha mẹ cần phát hiện kịp thời

Chăm sóc con 29/05/2018 15:27

Nếu có một trong những biểu hiện dưới đây, nhiều khả năng trẻ đã bị thiếu hụt lượng canxi cần thiết cho cơ thể. Cha mẹ cần đưa trẻ đi khám kịp thời để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển bình thường của con.

Cấu tạo hệ xương ở cả người lớn và trẻ em chủ yếu là canxi. Do đó, nguyên tố canxi đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ. Việc thiếu hụt khoáng chất này trong những năm đầu đời có thể khiến trẻ chậm lớn, còi xương, chậm vận động, giảm sút trí tuệ nghiêm trọng... Vì vậy, mẹ cần nhận biết những dấu hiệu khi trẻ bị thiếu canxi để kịp thời can thiệp. 

Trẻ em thiếu canxi có biểu hiện gì?

Khó ngủ, hay khóc về đêm

Biểu hiện của những đứa trẻ thiếu canxi cha mẹ cần phát hiện kịp thời - Ảnh 1
Trẻ hay khóc về đêm có thể xuất phát từ nguyên nhân thiếu vitamin D dẫn đến thiếu hụt canxi - Ảnh minh họa: Internet

Canxi đóng vai trò điều tiết sự cân bằng giữa hai trạng thái hưng phấn và ức chế của vỏ não. Trẻ thiếu hụt canxi sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thần kinh gây ra các triệu chứng: Mất ngủ, khó ngủ... khiến trẻ thường xuyên khóc thét vào ban đêm.

Hay bị nấc cụt, nôn trớ

Trẻ bị thiếu canxi không những ảnh hưởng đến hệ thần kinh mà còn gây ra các triệu chứng co thắt thanh quản, khó thở, co thắt dạ dày, liên tục nôn trớ sữa. Thiếu hụt canxi còn khiến trẻ biếng ăn vì không có cảm giác ăn ngon miệng.

Chậm mọc răng

Biểu hiện của những đứa trẻ thiếu canxi cha mẹ cần phát hiện kịp thời - Ảnh 2
Trẻ thiếu canxi có thể khiến răng chậm mọc hoặc mọc không đều - Ảnh minh họa: Internet

Lâu không thấy con mọc răng, cha mẹ nên lưu ý khả năng con bị thiếu hụt canxi. Canxi chính là thành phần chính của răng, thiếu hụt canxi dẫn đến hiện tượng trẻ chậm mọc răng hoặc răng mọc không đều.

Rụng tóc vành khăn

Rụng tóc vành khăn là hiện tượng rụng tóc một vòng tròn quanh đầu. Hiện tượng này do quá trình rối loạn chuyển hóa canxi vì thiếu vitamin D trong cơ thể trẻ gây ra. Không chỉ những trẻ thấp cân mà những đứa trẻ bình thường hay mập mạp cũng có nguy cơ thiếu vtiamin D, mẹ cần chú ý theo dõi.

Đổ mồ hôi nhiều về đêm

Để cơ thể hấp thu tốt canxi, trẻ cần được bổ sung vitamin D đầy đủ. Trẻ sơ sinh thiếu vtiamin D thường có dấu hiệu đổ mồ hôi trộm ban đêm. Đối tượng chủ yếu là trẻ sinh non, trẻ nhẹ cân, trẻ mắc một số bệnh nhiễm khuẩn hoặc rối loạn tiêu hóa. Khi thấy trẻ đổ mồ hôi nhiều ở vùng trán và sau gáy, mẹ nên dùng khăn mềm lau khô, tránh để con bị cảm lạnh và kịp thời bổ sung vitmin D, canxi theo liều lượng.

Thóp liền chậm

Biểu hiện của những đứa trẻ thiếu canxi cha mẹ cần phát hiện kịp thời - Ảnh 3
Vùng thóp mềm của trẻ có thể lâu liền do thiếu hụt canxi - Ảnh minh họa: Internet

Ở trẻ sơ sinh, sau 12 – 18 tháng, vùng mềm giữa các xương sọ phía trên trán (phần thóp) sẽ khép kín. Nếm mẹ thấy vùng thóp của trẻ liền chậm thì có thể là dấu hiệu của việc thiếu canxi.

Mức độ nhận thức chậm

Canxi đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển thể lực và trí tuệ của trẻ. Những bé thiếu canxi sẽ có dấu hiệu chậm phát triển trong nhận thức và tư duy. Phản xạ của trẻ đối với các yếu tố tác động từ môi trường bên ngoài cũng trở nên chậm chạp.

Nhu cầu canxi ở trẻ em theo từng độ tuổi

Theo các chuyên gia, hàm lượng canxi cần thiết ở trẻ em sẽ tăng dần theo độ tuổi, cụ thể như sau:

- Trẻ dưới 6 tháng tuổi: 300 mg/ngày

- Trẻ từ 7 -12 tháng tuôi: 400 mg/ngày

- Trẻ 11 tuổi: 1000 mg/ngày

- Trẻ từ 11 tuổi trở lên:  1200 mg/ngày

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Mẹ cần kịp thời bổ sung đầy đủ nhu cầu canxi theo độ tuổi cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Khi nhận thấy con có những biểu hiện thiếu canxi, mẹ cần kịp thời bổ sung thông qua các loại vitamin tổng hợp và điều chỉnh chế độ ăn uống hàng ngày, đồng thời đưa trẻ đến khám tại bệnh viện để không làm chậm lại giai đoạn phát triển vàng của con.

Cách bổ sung canxi cho trẻ sơ sinh do chuyên gia Viện dinh dưỡng tư vấn

Cách bổ sung canxi cho trẻ sơ sinh do chuyên gia Viện dinh dưỡng tư vấn

Dưới đây là bài viết tư vấn cách bổ sung canxi cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ do Bác sĩ Lê Quang Hào - Viện dinh dưỡng Quốc gia chia sẻ.

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