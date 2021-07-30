Bé gái 5 tuổi liên tục quấy khóc khi đi ngủ, người mẹ quyết tâm tìm ra lý do, phát hiện sự thật khiến chị quá đau đớn

Chăm sóc con 30/07/2021 06:05

Trong thời gian đầu đi học mẫu giáo, cô bé rất vui vẻ thế nhưng sau đó, không hiểu vì lý do gì cứ về đến nhà là lại quấy khóc, đặc biệt là vào ban đêm khi ngủ.

Mới đây, một vụ việc bạo hành trẻ em tại trường mẫu giáo khiến cho dư luận Trung Quốc một phen bức xúc dậy sóng. Câu chuyện này được đăng tải lên mạng xã hội bởi 1 bà mẹ có con gái 5 tuổi tên Xiao được đi học mẫu giáo ở trường gần nhà. Trong thời gian đầu đi học, bé gái rất vui vẻ thế nhưng sau đó, không hiểu vì lý do gì cứ về đến nhà là lại quấy khóc, đặc biệt là vào ban đêm khi ngủ.

Mặc dù, bà mẹ rất ra sức đỗ dành con gái nhưng đều không có tác dụng. Một lần đợi khi con đã ngủ say, người mẹ này mới lật lưng con gái lên thì sững sờ phát hiện: Có nhiều vết bầm tím hằn lên mặc dù không quá lộ rõ nhưng vết nào cũng còn như mới.

be gai
Người mẹ sững sờ khi phát hiện sau lưng con gái có hằn nhiều vết bầm tím như vẫn còn mới

Người mẹ quá bận bịu chuyện đi làm, chỉ ở bên và chăm sóc con con mỗi tối nên đã không phát hiện ra những vết bầm tím này sớm hơn. Đợi khi con tỉnh lại, chị mới cố gắng gặng hỏi thì bàng hoàng phát hiện: Hóa ra cô giáo đã luôn bạo hành con bằng cách nhéo sau lưng mỗi khi đứa trẻ không chịu ngủ tại lớp. Vậy nên mỗi khi đến giờ ngủ, đứa bé lại quấy khóc như sợ hãi điều gì. 

Sau khi biết được sự việc đó, mẹ Xiao đã lập tức trình báo với nhà trường và cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ việc bạo hành của cô giáo mầm non. Trẻ em rất dễ bị dư chấn tâm lý sau khi bị bạo lực quá nhiều. Từ đó, dẫn đến tâm lý tổn thương và sợ sệt, khiến chúng thay đổi thái độ và thậm chí có thể còn có xu hướng bạo lực lại với những người xung quanh.

be gai 2
Đứa bé liên tục quấy khóc mỗi khi đi học về nhà

Theo thông tin trên VnExpress, đã có nhiều trường hợp trẻ em bị bạo hành ngay tại trường mẫu giáo, vì vậy, cha mẹ cần hết sức lưu ý các biểu hiện tâm lý sau của trẻ để có thể có cách can thiệp sớm nhất:

- Trên cơ thể trẻ bỗng nhiên xuất hiện những vết thương, vết bầm tím do tác động của ngoại lực.

- Khi về nhà, trẻ thường tỏ ra hốt hoảng lúc đi tắm hay đi vệ sinh vì có thể ở trường các con bị nhốt ở trong không gian kín này.

- Trẻ thường tỏ ra hốt hoảng, sợ sệt, ngủ mơ màng không sâu giấc. 

- Bé sợ phải đến trường và có các phản ứng như ôm chặt, giãy giụa khi cha mẹ giao con cho cô giáo mỗi khi đến lớp.

- Ngay sau lúc bị bạo hành, khi bố mẹ đến đón, trẻ thường ôm chặt bố mẹ, khóc và đòi về nhà ngay vì có thể cảm thấy bị tủi thân.

Thoạt nhìn tưởng đang tra tấn, bạo hành nhưng thực chất vị bác sĩ này đang làm điều có ích cho mọi đứa trẻ

Thoạt nhìn tưởng đang tra tấn, bạo hành nhưng thực chất vị bác sĩ này đang làm điều có ích cho mọi đứa trẻ

Video khiến nhiều người mới xem cảm thấy rùng mình sợ hãi nhưng khi biết được sự thật ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Xem thêm
Từ khóa:   trẻ 5 tuổi bị bạo hành ở trường mẫu giáo trẻ bị cô giáo bạo hành trẻ bị bạo hành

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 53 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 53 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 53 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 53 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 22 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề