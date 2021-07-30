Trong thời gian đầu đi học mẫu giáo, cô bé rất vui vẻ thế nhưng sau đó, không hiểu vì lý do gì cứ về đến nhà là lại quấy khóc, đặc biệt là vào ban đêm khi ngủ.

Mới đây, một vụ việc bạo hành trẻ em tại trường mẫu giáo khiến cho dư luận Trung Quốc một phen bức xúc dậy sóng. Câu chuyện này được đăng tải lên mạng xã hội bởi 1 bà mẹ có con gái 5 tuổi tên Xiao được đi học mẫu giáo ở trường gần nhà. Trong thời gian đầu đi học, bé gái rất vui vẻ thế nhưng sau đó, không hiểu vì lý do gì cứ về đến nhà là lại quấy khóc, đặc biệt là vào ban đêm khi ngủ. Mặc dù, bà mẹ rất ra sức đỗ dành con gái nhưng đều không có tác dụng. Một lần đợi khi con đã ngủ say, người mẹ này mới lật lưng con gái lên thì sững sờ phát hiện: Có nhiều vết bầm tím hằn lên mặc dù không quá lộ rõ nhưng vết nào cũng còn như mới.

Người mẹ sững sờ khi phát hiện sau lưng con gái có hằn nhiều vết bầm tím như vẫn còn mới Người mẹ quá bận bịu chuyện đi làm, chỉ ở bên và chăm sóc con con mỗi tối nên đã không phát hiện ra những vết bầm tím này sớm hơn. Đợi khi con tỉnh lại, chị mới cố gắng gặng hỏi thì bàng hoàng phát hiện: Hóa ra cô giáo đã luôn bạo hành con bằng cách nhéo sau lưng mỗi khi đứa trẻ không chịu ngủ tại lớp. Vậy nên mỗi khi đến giờ ngủ, đứa bé lại quấy khóc như sợ hãi điều gì. Sau khi biết được sự việc đó, mẹ Xiao đã lập tức trình báo với nhà trường và cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ việc bạo hành của cô giáo mầm non. Trẻ em rất dễ bị dư chấn tâm lý sau khi bị bạo lực quá nhiều. Từ đó, dẫn đến tâm lý tổn thương và sợ sệt, khiến chúng thay đổi thái độ và thậm chí có thể còn có xu hướng bạo lực lại với những người xung quanh.

Đứa bé liên tục quấy khóc mỗi khi đi học về nhà Theo thông tin trên VnExpress, đã có nhiều trường hợp trẻ em bị bạo hành ngay tại trường mẫu giáo, vì vậy, cha mẹ cần hết sức lưu ý các biểu hiện tâm lý sau của trẻ để có thể có cách can thiệp sớm nhất: - Trên cơ thể trẻ bỗng nhiên xuất hiện những vết thương, vết bầm tím do tác động của ngoại lực. - Khi về nhà, trẻ thường tỏ ra hốt hoảng lúc đi tắm hay đi vệ sinh vì có thể ở trường các con bị nhốt ở trong không gian kín này. - Trẻ thường tỏ ra hốt hoảng, sợ sệt, ngủ mơ màng không sâu giấc. - Bé sợ phải đến trường và có các phản ứng như ôm chặt, giãy giụa khi cha mẹ giao con cho cô giáo mỗi khi đến lớp. - Ngay sau lúc bị bạo hành, khi bố mẹ đến đón, trẻ thường ôm chặt bố mẹ, khóc và đòi về nhà ngay vì có thể cảm thấy bị tủi thân.

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