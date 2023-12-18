Bé gái 12 tuổi nhập viện nghi do bạo lực học đường: Bác sĩ chẩn đoán sang chấn tâm lý nặng nề

Chăm sóc con 18/12/2023 16:50

Bé được đưa vào Khoa Sức khỏe vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương, trong tình trạng đau đầu, đau bụng và nhức mỏi khắp người do bị đánh, chỉ nằm thu mình và không muốn trò chuyện, kém ăn, mất ngủ.

Theo thông tin từ VnExpress, bệnh nhi lớp 6 nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, mệt mỏi, gia đình nghi do bạn đánh, được bác sĩ chẩn đoán sang chấn tâm lý nặng nề.

Gia đình nói trẻ vốn khỏe mạnh, học lực giỏi. Bố mẹ đi làm ăn xa nên em ở cùng với ông bà. Mới đây, phụ huynh được bạn học cùng lớp con kể lại cháu bị một nhóm khoảng 5-6 bạn đánh vào vùng đầu và cơ thể, do trước đó trẻ đã mắng một bạn cùng trường.

Bé được đưa vào Khoa Sức khỏe vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương, trong tình trạng đau đầu, đau bụng và nhức mỏi khắp người do bị đánh, chỉ nằm thu mình và không muốn trò chuyện, kém ăn, mất ngủ. Bác sĩ khám, hỏi chuyện, tiến hành các trắc nghiệm tâm lý, nhận định ngoài những tổn thương thể chất bé còn bị sang chấn tâm lý nặng nề, nguyên nhân nghi do bạo lực học đường. Em được bác sĩ hướng dẫn tham gia các hoạt động nhóm và trị liệu tâm lý, hiện tinh thần thoải mái, ăn ngủ tốt hơn, ra viện hôm 18/12.

Bé gái 12 tuổi nhập viện nghi do bạo lực học đường: Bác sĩ chẩn đoán sang chấn tâm lý nặng nề - Ảnh 1
Bạo lực học đường ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ VTV, TS.BS Ngô Anh Vinh – Phó Trưởng khoa Sức khỏe vị thành niên, cho biết, bạo lực học đường là hành vi ngược đãi, đánh đập, cô lập và những hành động này gây ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ ở học đường. Vấn nạn này gây ra những hậu quả trầm trọng về tinh thần của trẻ như: Rối loạn lo âu, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, chán học và bỏ học. Đặc biệt, bạo lực học đường là một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi tự tử của học sinh.

Vì thế, cần có những biện pháp phòng ngừa để có thể phát hiện sớm các vụ bạo lực học đường, tránh được các hậu quả đáng tiếc. Các bậc phụ huynh cần thường xuyên phối hợp với nhà trường để theo dõi quá trình học tập và sinh hoạt của con mình tại trường. Bên cạnh đó, để bảo vệ trẻ khỏi vấn nạn nghiêm trọng này, gia đình và nhà trường cần giáo dục cho trẻ các kĩ năng cần thiết phòng tránh bạo lực học đường. Trên thực tế, hầu hết trẻ đều không dám thông báo với bố mẹ về việc mình bị bạo hành vì trẻ thấy xấu hổ, tự ti khi thông tin được mọi người biết và thậm chí trẻ sợ lại bị bạo hành tiếp.

Ngoài ra, một điều rất quan trọng nữa đó là phụ huynh, thầy cô giáo nên động viên, khuyến khích trẻ chủ động báo ngay cho nhà trường và gia đình khi bị bắt nạt hoặc thấy bạn bị hành hung. Trẻ cần mạnh dạn báo cho người lớn biết về việc bị bạn bè đe dọa qua lời nói, các tin nhắn có nội dung đe dọa qua điện thoại di động hay email… trước khi sự việc bạo lực học đường xảy ra.

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Khoảng 30% trẻ sẽ bị co giật do sốt có nguy cơ bị lại. Với trẻ có tiền sử co giật do sốt, cha mẹ nên bình tĩnh, cố gắng không để trẻ sốt cao.

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Từ khóa:   sức khỏe tâm thần bạo lực học đường sức khỏe

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