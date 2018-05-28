Bác sĩ Nhi hướng dẫn mẹ cách tẩy giun cho trẻ 2 tuổi 

Chăm sóc con 28/05/2018 11:11

Với bản tính hiếu động, ham chơi, trẻ em là đối tượng rất dễ bị nhiễm giun khiến cơ thể chậm lớn, sức đề kháng suy giảm. Theo lời khuyên của các bác sĩ, cha mẹ nên tẩy giun định kỳ cho trẻ 6 tháng/lần. Sử dụng thuốc tẩy giun phù hợp với từng độ tuổi là cách an toàn nhất.

Sức khỏe nguy hoại khi trẻ bị nhiễm giun

Trẻ em từ 1 - 3 tuổi cực kỳ hiếu động và luôn ham thích khám phá thế giới xung quanh. Trẻ có thể cầm bất kỳ đồ vật nào cho vào miệng, nhặt đồ ăn rơi vãi dưới sàn nhà lên ăn.... Đây là những nguyên nhân cơ bản khiến cơ thể trẻ dễ bị nhiễm giun, ảnh hưởng đến sức khỏe. Theo thống kê, nước ta có đến 80% trẻ em bị nhiễm giun đường ruột. 

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Giun có thể chui vào cơ thể trẻ thông qua con đường ăn uống hoặc các hoạt động thường ngày - Ảnh minh họa: Internet

Theo các bác sĩ, trẻ em rất bị nhiễm các loại giun như: Giun đũa, giun móc, giun tóc, giun kim.... Trẻ bị nhiễm giun sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa, gây ra nguy cơ suy dinh dưỡng, suy giảm sức đề kháng khiến trẻ luôn gầy còm, ốm yếu. 

Nghiêm trọng hơn, giun chui vào cơ thể trẻ có thể tiếp tục chui vào ống mật gây nên hiện tượng tắc ruột. Chúng cũng có thể đi vào mạch máu, qua gan, phổi. Giun kim sống quanh khu vực hậu môn trẻ em đẻ trứng gây ngứa ngáy, khó chịu, chui sang bộ phận sinh dục gây viêm nhiễm ở các bé gái. 

Cách tẩy giun cho trẻ

Trẻ bị nhiễm giun sẽ có biểu hiện ngứa vùng hậu môn, đau bụng lâm râm, chướng bụng, ăn không ngon miệng. Trường hợp nặng có thể gây thiếu máu, mệt mỏi, buồn nôn, ói mửa. Lúc này, cha mẹ cần cho trẻ uống thuốc tẩy giun.

Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe, Bác sĩ Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa Nhiễm – Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết cha mẹ nên tẩy giun cho trẻ 2 tuổi theo định kỳ 6 tháng/lần.

Bác sĩ Nhi hướng dẫn mẹ cách tẩy giun cho trẻ 2 tuổi  - Ảnh 2
Cha mẹ nên quan tâm đến việc tẩy giun định kỳ cho trẻ -  Ảnh minh họa: Internet

Về liều lượng thuốc tẩy giun, theo lời khuyên của bác sĩ Trương Hữu Khanh, cha mẹ có thể cho trẻ uống một viên mebendazol 500mg. Hiện nay, theo thông tin của Tổ chức y tế thế giới (WHO), trẻ từ 1 – 2 tuổi có thể tẩy giun bằng 1 liều zentel 200mg, trẻ trên 2 tuổi sử dụng 400mg zentel, bác sĩ Khanh thông tin.

Thuốc tẩy giun cho trẻ thường được sản xuất dưới dạng viên nén, dễ nhai. Cha mẹ có thể cho bé uống vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, không cần phải nhịn đói trước khi uống. Thời điểm tốt nhất là buổi tối trước khi đi ngủ. Thời điểm gần Tết, cha mẹ có thể cho trẻ uống một liều, sau đó vào đầu năm học, trẻ nên được uống nhắc lại dao động trong vòng 6 tháng. 

Phòng ngừa bệnh giun đường ruột ở trẻ

Để hạn chế trẻ bị nhiễm giun, cha mẹ cần dạy bé biết rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh hoặc khi cầm nắm vào những đồ vật lạ. Luôn luôn quan sát và hạn chế trẻ đưa các đồ vật, thức ăn dưới đất vào mồm. Đồng thời, tránh để trẻ không mặc quần áo mà vẫn ngồi chơi dưới đất hoặc mặc quần bị thủng. 

Bác sĩ Nhi hướng dẫn mẹ cách tẩy giun cho trẻ 2 tuổi  - Ảnh 3
Để phòng ngừa bệnh giun sán, cha mẹ nên tập cho trẻ thói quen rửa tay trước khi ăn - Ảnh minh họa: Internet

Trong chế độ ăn uống, cha mẹ cần lưu ý thực hiện nguyên tắc "ăn chín uống sôi". Đối với các loại trái cây, rau sống, trước khi cho trẻ ăn cần rửa sạch nhiều lần dưới vòi nước chảy và ngâm nước muối loãng từ 15 - 30 phút.

Khi chuẩn bị thức ăn hoặc chăm sóc con, cha mẹ cũng cần lưu ý cắt ngắn móng tay, vệ sinh bàn tay sạch sẽ và thường xuyên giữ vệ sinh nhà cửa, phòng ngủ trẻ em. 

 

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