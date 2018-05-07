5 quy tắc vàng khi nuôi dạy con thời hiện đại mẹ không nên bỏ qua

Chẳng hạn, bạn là người mẹ ăn nói thô lỗ hay xúc phạm ba mẹ, thích khoe khoang, vệ sinh bẩn… thì những điều đó có thể tác động hình thành tính cách và thói quen của bé.

Nếu muốn con biết nghe lời và tự giác hơn thì cha mẹ cần quan tâm nhiều hơn đến những hành vi của bản thân. Mỗi một hành vi của ba mẹ là một bài học quý giá cho trẻ. Đây là quy tắc nuôi dạy con đầu tiên cần nhắc đến. Từ cách ăn mặc, giao tiếp với người lớn tuổi, cách nói chuyện, cách thể hiện cảm xúc vui buồn…

Do đó, bạn nên từ bỏ thói quen xấu và trở thành tấm gương rõ ràng nhất cho bé. Đó là điều thiết thực hơn cả dạy học hoặc ra lệnh trẻ.

2. Nắm chắc điều mình mong muốn

Các bậc cha mẹ cần xác định mình mong muốn gì ở con cái -Ảnh: Internet

Có rất nhiều hướng để con bạn lựa chọn và bạn cần là người biết hoạch định, chỉ hướng cho con. Điều bạn cần làm đó là xác định mình mong muốn gì ở con.

Hãy quan sát để nắm được tính cách của con, nhận ra tiềm năng của con thông qua học tập, sinh hoạt hàng ngày.

Không nên quá áp đặt sai lầm mà cần để trẻ tự định hướng -Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá áp đặt sai lầm mà nên để trẻ tự định hướng cuộc sống của mình. Muốn trưởng thành hơn, các em buộc phải học tập không ngừng từ cuộc sống.

3. Dành nhiều thời gian cho con cái

Trong xã hội hiện đại ngày nay, không ít bậc phụ huynh mải mê làm ăn kinh doanh mà quên đi trách nhiệm chăm sóc con trẻ.

Dành nhiều thời gian cho con trẻ -Ảnh: Internet

Bạn cần dành nhiều thời gian để quan tâm và theo dõi con trẻ. Vì trẻ nhỏ không thể tự kiểm soát hành vi và có ý thức được như người lớn nên bạn cần biết cách quan tâm con. Bạn cần biết con đang cần gì, thích thú với điều gì, có khỏe mạnh không, đang ở với ai...

4. Rèn luyện kỹ năng sống

Trong cuộc sống đang mỗi ngày một nhiều thách thức và căng thẳng, trẻ cần được dạy cách tự đối mặt với nguy hiểm. Đây là một xu hướng nuôi dạy con thời hiện đại.

Dạy trẻ cách tự xử lý nhanh mọi tình huống -Ảnh: Internet

Thay vì né tránh thách thức thì trẻ cần được dạy sẵn sàng chấp nhận và xử lý nhanh để sống tốt. Các bậc làm cha mẹ phải giáo dục về những mối nguy hiểm xung quanh trẻ. Ví dụ: an toàn giao thông, dạy học bơi, cách giao tiếp, cách nương theo hoàn cảnh sống, cách vận dụng kiến thức học với vào thực tế,…

Nên dạy trẻ cách sống biết quan tâm, chia sẻ -Ảnh: Internet

5. Cách Thưởng – Phạt thông minh

Biết cách thưởng để khích lệ tinh thần của trẻ -Ảnh: Internet

Khi trẻ đạt được thành quả tốt bạn cần biết cách thưởng để khích lệ tinh thần của trẻ. Việc công nhận thành quả làm được cũng khiến trẻ tự tin nhiều hơn vào chính mình.

Tương tự, những lúc trẻ phạm lỗi sai, bạn cần biết cách khắc phục hợp lý để trẻ có thể cảm thấy được an ủi.

Không nên khen ngợi hay trách phạt trẻ quá nhiều trước mặt bạn bè hay ở nơi công cộng vì có tác động xấu đến tâm lý của trẻ.

Bố mẹ nên biết cách khắc phục hợp lý để trẻ cảm thấy an ủi khi có lỗi sai -Ảnh: Internet

Trên đây, Phụ Nữ và Gia Đình đã giới thiệu đến bạn những xu hướng nuôi dạy con thời hiện đại cơ bản nhất. Các bậc cha mẹ cần áp dụng nhiều cách khác để nuôi con trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Hi vọng đây sẽ là những kiến thức bổ ích giúp bạn giáo dục con cái tốt!