Sinh con trong bọc điều may mắn, cha mẹ có thể chủ động sinh hay không và lời giải đáp của bác sĩ

Với sự khéo léo và tay nghề cao, các bác sĩ đã đưa cả túi ối an toàn ra khỏi bụng mẹ. Sau đó, tiến hành rạch túi ối, nước ối thoát ra dần và lớp màng ối được bóc ra khỏi người bé để bé được trực tiếp tiếp xúc với thế giới bên ngoài, hít thở không khí.

Theo quan niệm của người xưa, đẻ bọc điều được coi là dấu hiệu của sự may mắn. Ở châu Âu thời Trung Cổ, trẻ sinh ra là dấu hiệu cho thấy định mệnh của đứa trẻ là trở thành một con người vĩ đại, có thể lấy ví dụ như Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte, Charles Đại đế, thi hào Anh Lord Byron, Liberace (nghệ sĩ piano thiên tài người Mỹ), hay nhà tâm lý học cực kỳ nổi tiếng Sigmund Freud. Đây không chỉ là quan niệm của người Việt, mà còn là của nhiều nước trên thế giới.

Người xưa cho rằng, những trường hợp đẻ bọc điều hay chính là những đứa trẻ vẫn còn trong túi ối khi chào đời chính là một dấu hiệu của sự may mắn. Đứa trẻ sinh ra sẽ được che chở, rất thông minh và thậm chí có thể trở thành vĩ nhân.

Cũng theo Medlatec, có khoảng 80.000 ca mới có thể xuất hiện một ca. Tại nước ta cũng đã ghi nhận một số trường hợp. Theo quan niệm dân gian, những em bé đặc biệt này sẽ luôn được bảo vệ, che chở và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Quan điểm này có lẽ xuất phát từ sự hiếm gặp của hiện tượng này. Liệu rằng đây có phải là một điểm lành cho đứa trẻ hay không? Hiện nay, chưa có một bằng chứng khoa học nào xác định rõ về vấn đề này. Tuy nhiên, trong lịch sử nhân loại, rất nhiều vĩ nhân, thiên tài của thế giới được sinh ra trong bọc điều.

Trẻ sinh trong bọc điều được xem là 'ca hiếm'. Ảnh: VietNamNet

Thông tin từ Nhịp sống trẻ cho hay, vào năm 2020, Việt Nam ghi nhận trường hợp một sản phụ tại Vĩnh Long (mang tam thai tự nhiên). Sản phụ này có dấu hiệu sinh khi thai được 34 tuần. Sản phụ được chỉ định mổ cấp cứu lấy thai. Trong 3 em bé trai được sinh ra thì có 2 bé chào đời và vẫn nằm nguyên trong bọc điều, mỗi bé một bọc điều riêng. Các bé chào đời khỏe mạnh và đều nặng 2.300 gam.

Do mang tam thai, nên sản phụ tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong thai kỳ, chẳng hạn như tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật, nguy cơ sinh non và băng huyết sau sinh. Tuy nhiên, với sự tận tâm, cấp cứu kịp thời của bác sĩ, sản phụ này đã “mẹ tròn con vuông”.

Liệu có thể chủ động sinh con trong bọc điều hay không? Ảnh: Nhịp sống trẻ

Trước câu hỏi mà nhiều cặp vợ chồng hay các bậc cha mẹ thắc mắc, liệu có thể chủ động sinh con trong bọc điều hay không? Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Trung, Giảng viên bộ môn Phụ sản, Đại học y dược TP.HCM đã thông tin trên VietNamNet cho hay:

"Gần một tháng trước, tôi vừa mổ bắt con cho một sản phụ mang song thai. Bé đầu tiên ra đời bình thường, bé thứ hai nằm trọn trong bọc ối. Qua lớp màng ối trong suốt, ê-kíp có thể quan sát rõ em bé. Chúng tôi rất cẩn thận, từ tốn để đưa con ra ngoài, sau đó mới rạch vỡ bọc ối.

"Bọc điều" gặp chủ yếu trong các ca sinh mổ. Trẻ chào đời và vẫn được bảo vệ bằng nước ối, màng bọc, dây rốn, mạch máu nuôi dưỡng giống như khi nằm trong bụng mẹ, gần như an toàn tuyệt đối. Khi đưa bé ra, bác sĩ làm vỡ ối một cách chủ động.

Trẻ sinh "bọc điều" không gặp nguy hiểm và cũng không thể lựa chọn. Tình huống này rất hy hữu và mang lại niềm vui cho bác sĩ cũng như gia đình sản phụ. Sau nhiều năm làm nghề, tôi đón được khoảng 5 bé sinh bọc điều, chủ yếu là song thai. Trong số đó, có một ca duy nhất sinh thường, còn lại đều sinh mổ."

Ở một ca mổ đẻ bọc điều khác, có thể thấy rõ sự khó khăn khi tiến hành đưa em bé ra ngoài. Đó có lẽ cũng là những giây phút "cân não" vô cùng căng thẳng của đội ngũ y bác sĩ.

Bên cạnh đó, sinh con là một trong những điều tuyệt vời nhất vì người phụ nữ. Đây quả thực là một trải nghiệm đầy đau đớn và khó khăn. Vì thế, những cái nắm tay, những lời động viên, an ủi của người chồng chính là liều thuốc giảm đau tinh thần mà bất cứ sản phụ nào cũng ao ước khi "vượt cạn" dù con có sinh ra trong 'bọc điều' hay không.