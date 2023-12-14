Phát hiện thêm nhiều siro ho bị cảnh báo nhiễm độc, có thể gây tử vong ở trẻ: Bộ Y tế thông tin

Bài học làm mẹ 14/12/2023 06:10

Tác dụng độc hại có thể bao gồm đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, bí tiểu, nhức đầu, tổn thương thận cấp tính có thể dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ VTC News, ngay sau khi tiếp nhận thông tin cảnh báo từ WHO về việc phát hiện một lô siro và thuốc bị nhiễm độc ở các quốc gia thuộc châu Mỹ, Đông Địa Trung Hải, Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã yêu cầu các phòng chức năng liên quan rà soát lại hồ sơ.

Qua tra cứu dữ liệu cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc cho thấy, tại Việt Nam các sản phẩm siro Alergo, hỗn dịch Emidone, siro Mucorid, hỗn dịch Ulcofin và siro Zincell của Công ty Pharmix Laboratories (Pakistan) chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành.

Đồng thời, các loại siro ho và thuốc kể trên chưa từng có hồ sơ đăng ký thuốc nộp tại Cục Quản lý Dược và chưa được cấp giấy phép nhập khẩu.

Phát hiện thêm nhiều siro ho bị cảnh báo nhiễm độc, có thể gây tử vong ở trẻ: Bộ Y tế thông tin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, dẫn tin từ Dân Trí, tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã phát hiện một số siro ho và hỗn dịch nhiễm độc ở châu Mỹ, Đông Địa Trung Hải, Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương.

Các sản phẩm này do Pharmix Laboratories (Pakistan) sản xuất và được phát hiện đầu tiên tại Maldives và Pakistan. Một số sản phẩm nhiễm độc cũng xuất hiện tại Belize, Fiji và Lào.

Theo WHO, một số loại thuốc, siro có thành phần hoạt tính để điều trị một số tình trạng bệnh lý, lại chứa lượng ethylene glycol vượt quá mức cho phép. Hiện WHO chưa ghi nhận trường hợp nào bị tác dụng phụ do các loại thuốc này.

Tuy nhiên, WHO cho hay các nước tăng cường cảnh giác và kiểm tra sản phẩm do Pharmix Laboratories sản xuất trong giai đoạn từ tháng 12/2021-12/2022.

Có 23 lô sản phẩm của siro Alergo, hỗn dịch Emidone, siro Mucorid, hỗn dịch Ulcofin và siro Zincell bị ảnh hưởng. Hiện siro Alergo là thuốc duy nhất được phát hiện bên ngoài Pakistan.

Theo cảnh báo, nồng độ ethylene glycol trong thuốc dao động 0,62-0,82%, cao hơn so với mức cho phép 0,1%. Các thuốc này được dùng để điều trị ho, dị ứng và các vấn đề sức khỏe khác.

Diethylene glycol và ethylene glycol đều là chất độc hại đối với con người khi tiêu thụ. Tác dụng độc hại có thể bao gồm đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, bí tiểu, nhức đầu, tổn thương thận cấp tính có thể dẫn đến tử vong.

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Từ khóa:   siro ho tin y tế sức khoẻ

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