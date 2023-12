Tối 12/12, phòng làm việc của Châu Hải My xác nhận nữ diễn viên đã qua đời hôm 11/12 do bệnh tật: “Sau thời gian chữa trị không hiệu quả, Châu Hải My đã mất vào ngày 11/12. Cầu mong thiên đường không còn bệnh tật, cầu mong kiếp sau lại được nhìn chị tỏa sáng! Thành kính thương tiếc”.

Mẹ của nữ diễn viên cũng xót xa thông báo: "Hải My thân yêu, mong con luôn được vui vẻ. Gia đình tự hào về con".