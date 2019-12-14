1. Con đi học không phải là vì bố, vì mẹ

Đây là những bài học đắt giá, giúp ích cho con rất nhiều trong tương lại, vì vậy cha mẹ đừng quên nói với con trước 12 tuổi.

Bởi vì kiến thức là vô hạn, trẻ học được càng nhiều, thế giới quan của trẻ càng phong phú. Càng biết nhiều thứ, trẻ sẽ ít cần sự giúp đỡ trong tương lai. Có vậy, con mới tự đưa ra được những lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống.

Đây là câu nói quan trọng đầu tiên cha mẹ nên nhớ khi dạy con sống hạnh phúc . Hãy nhẹ nhàng thủ thỉ cùng con rằng “Con à, đừng trách bố mẹ khi hối thúc con học hành. Điều này hoàn toàn là vì con. Những gì con học được là thuộc về con và không liên quan gì đến bố mẹ”.

Trẻ học càng nhiều, thế giới quan càng phong phú - Ảnh minh họa: Internet

2. Con sẽ không nhận được sự yêu mến của tất cả mọi người

Trong cuộc sống, dù có cố gắng đến đâu, bạn cũng không có khả năng làm hài lòng tất cả mọi người. Vì thế, hãy nói với con câu nói này. Con sẽ được tiếp xúc với nhiều người khác nhau và không phải ai cũng sẽ yêu quý con như con mong muốn.

Vì thế, con không cần thiết phải cố gắng để mọi người thích con. Chỉ cần con nỗ lực có thành tích cao trong học tập, luôn trau dồi kiến thức và không kiêu ngạo, con sẽ được mọi người xem trọng.

3. Tình yêu đôi lứa không phải là toàn bộ cuộc sống

Khi trưởng thành, trẻ sẽ có những rung động với những người bạn khác giới. Trẻ bắt đầu thích soi gương, thích trang điểm, thích những bộ quần áo đẹp. Trẻ sẽ nhớ, thương, thậm chí là tương tư.

Khi đó, cha mẹ cần nói với con rằng tình yêu đôi lứa tuyệt đối không phải là toàn bộ cuộc sống của con. Đừng vì yêu mà bỏ qua mọi thứ xung quanh, cũng đừng mù quáng mà đánh mất bản thân. Cha mẹ cần nhẹ nhàng, tinh tế khi nói với con câu này. Nếu phản ứng quá gay gắt, hậu quả sẽ khôn lường.

Tình yêu đôi lứa rất đẹp nhưng không phải là toàn bộ cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

4. Sức khỏe quan trọng hơn tiền bạc

Tiền không là chìa khóa vạn năng nhưng rất quan trọng với cuộc sống. Nếu không có tiền, chúng ta không thể tồn tại và không thể giải quyết được những vấn đề đơn giản nhất như thực phẩm, quần áo… Nhưng cha mẹ cần nói với con rằng cái quan trọng hơn tiền bạc chính là sức khỏe. Bất kể khi nào, con cũng phải giữ gìn sức khỏe. Có như vậy, những đồng tiền con kiếm ra mới có giá trị và khiến con hạnh phúc.

5. Cuộc sống chính là không công bằng

Đứa trẻ nào cũng có ao ước về một đôi giày mới, một cái áo đẹp như bạn bè. Từ đó chúng sẽ nảy sinh lòng ghen tị. Điều cần thiết lúc này là cha mẹ hãy nói với con rằng cuộc sống này chính là không công bằng.

Hãy dạy con hạnh phúc với những gì con có vì cuộc sống vốn dĩ không công bằng - Ảnh minh họa: Internet

Con không thể có tất cả mọi thứ mà mọi người có. Nhưng ngược lại, có những thứ con có, mọi người lại không thể có được. Ví dụ như có những người rất giàu nhưng lại bị tật nguyền, không có đôi chân khỏe mạnh như con. Hãy nói con biết rằng tức giận, so sánh không giải quyết vấn đề. Chỉ cần con biết trân trọng những gì mà con có. Đó chính là cách dạy con hạnh phúc.