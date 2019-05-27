Một số câu đố mẹo cho thiếu nhi hay nhất có đáp án

Tổng hợp một số câu đố mẹo thiếu nhi rèn thông minh cho bé

Những câu đố mẹo cho thiếu nhi kích thích khả năng tư duy các bé nhạy bén và thông minh hơn một cách thoải mái, không tạo áp lực. Dưới đây là những tuyển tập một số câu đố mẹo cho thiếu nhi có đáp án hay nhất bổ sung những câu đố hay giúp các bé vừa học vừa chơi, vừa rèn luyện trí não có những giây phút học tập vui vẻ và bổ ích nhất.

1 , Một con hổ bị xích vào gốc cây, sợi xích dài 30m. Có 1 bụi cỏ cách gốc cây 31m, đố bạn làm sao con hổ ăn được bụi cỏ?

2, Mỗi năm có 7 tháng 31 ngày. Đố bạn có bao nhiêu tháng có 28 ngày?

Đáp án: 12 tháng

3, Nhà Nam có 4 anh chị em, 3 người lớn tên là Xuân, Hạ, Thu. Đố bạn người em út tên gì?

Đáp án: Người em út tên Nam

4, Con gì đập thì sống, không đập thì chết?

Đáp án: Con tim.

5, Có 1 đàn chuột điếc đi ngang qua, hỏi có mấy con?

Đáp án: Điếc là hư tai, hư tai là hai tư (24)

6, Trong 1 cuộc thi chạy, nếu bạn vượt qua người thứ 2 bạn sẽ đứng thứ mấy?

Đáp án: Thứ 2.

7, Con gì không gáy ò ó o mà người ta vẫn gọi là gà?

Đáp án: Gà con và gà mái.

Câu đố vui cho thiếu nhi





Những câu đố mẹo vui thiếu nhi hay nhất

Thân dài thượt

Ruột thẳng băng

Khi thịt bị cắt khỏi chân

Thì ruột lòi dần vẫn thẳng như rươi?

(Là cái gì? - Cái bút chì)

****

Đầu đuôi vuông vắn như nhau

Thân chia nhiều đốt rất mau rất đều

Tính tình chân thức đáng yêu

Muốn biết dài ngắn mọi điều có em?

(Là cái gì? – Cái thước kẻ)

****

Cày trên đồng ruộng trắng phau

Khát xuống uốmg nước giếng sâu đen ngòm?

(Là cái gì? – Cái bút mực)

****

Hè về áo đỏ như son

Hè đi thay lá xanh non mượt mà

Bao nhiêu tay toả rộng ra

Như vẫy như đón bạn ta đến trường?

(Là cây gì? – Cây phượng)

****

Da trắng muốt

Ruột trắng tinh

Bạn với học sinh

Thích cọ đầu vào bảng?

(Là cái gì? – Viên phấn)

Tổng hợp câu đố vui dân gian





Những câu đố vui thiếu nhi hài hước có đáp án

Đầu khom lưng khúc rồng

Sinh bạch tử hồng

Xuân hạ thu đông

Bốn mùa có cả

(Con Tôm)

****

Đầu rồng đuôi phụng xum le te

Mùa Đông ấp trứng mà hè nuôi con

(Cây cau)

****

Đập đập, trói trói

Bỏ đói một ngày

Hôm sau đi đày

Đặt cho tên khác

(Nhổ mạ và cấy lúa)

****

Hạt gieo tới tấp.

Rãi đều khắp ruộng đồng.

Nhưng hạt gieo chẳng nãy mầm.

Để bao hạt khác mừng thầm mọc xanh.

(Hạt mưa)

****

Thân em thì nhỏ tí ti

Các bà, các chị, các dì đều thương

Em đi, em lại bốn phương

Dọc ngang lắm lối, lách luồn nhiều nơi

Tấm thân hiến trọn cho người

Sang hèn chẳng chê chuộng, giúp người chẳng quản công

(Cây kim)

Những câu đố vui về con vật hay nhất

Những câu đố mẹo vui về con vật hay dành cho mẹ và bé

Bốn cây cột đình

Hai đinh nhọn hoắt

Hai cái lúc lắc

Một cái tòng teng

Trùng trục da đen

Lại ưa đầm vũng?

Là con gì?

(Con trâu)

****

Thân em nửa chuột nửa chim

Ngày treo chân ngủ, tối tìm mồi bay

Trời cho tai mắt giỏi thay

Tối đen tối mịt cứ bay vù vù?

Là con gì?

(Con dơi)

****

Đôi mắt long lanh

Màu xanh trong vắt

Chân có móng vuốt

Vồ chuột rất tài

Là con gì?

(Con mèo)

****

Con gì không chân mà leo núi?

Là con gì?

(Con rắn)

****

Vừa bằng quả mướp ăn cướp cả làng?

Hỏi là con gì?

(Con chuột)

Tổng hợp những câu đố vui toán học, trí tuệ





Câu đố toán học rèn thông minh cho bé có đáp án

Câu đố trí tuệ 1: Thiện được nghỉ học, ở nhà rủ Vũ giải các bài toán xếp hình bằng que diêm. Sau vài câu khá dễ, Thiện chỉ một câu mới cho Vũ:

- Em xem, câu này cũng thú vị đấy chứ.

Vũ ghé mắt vào nhìn rồi đọc to:

- Hãy dùng 3 que diêm để xếp thành một số lớn hơn 3 nhưng nhỏ hơn 4.

Vũ loay hoay một lúc vẫn chưa tìm ra, đành nhờ anh giải giúp. Vậy Thiện đã làm thế nào nhỉ?

Đáp án: Bạn dùng 3 que để xếp thành số pi (3 < 3.14 < 4).

Câu đố trí tuệ 2: Viên tướng nọ muốn chọn một người lính thông minh nhất để đề bạt làm sĩ quan chỉ huy. Ông tập trung mọi người trong sân tập rồi nói:

- Ai có cách gì để lính gác cho ra khỏi sân đường hoàng, vui vẻ, sẽ được thăng chức.

Mọi người đang vắt óc ra suy nghĩ mà vẫn chưa tìm ra cách nào. Lúc này, một anh lính đến gần lính gác nói duy nhất một câu. Thế là lính gác liền cho anh ta ra ngoài.

Bạn thử đoán xem anh lính đã nói gì với người lính gác để được ra ngoài?

Đáp án: Đó là câu: "Thôi, mình chả tham gia nữa". Thế là nghiễm nhiên anh ta được ra ngoài.

Câu đố trí tuệ 3: Lan đến nhà Thanh chơi gặp lúc mẹ Thanh đang chuẩn bị làm cỗ cúng rằm. Biết mẹ Thanh nấu ăn rất giỏi, nên Lan tò mò xuống bếp xem.

Lan thấy bác bày biện bao nhiêu là rau quả, thịt cá... trên bàn, để chuẩn nấu nướng.

Lan chợt chú ý tới 5 chiếc bát thủy tinh đựng nước để trên cái bàn nhỏ.

Thấy Lan tỏ rõ sự tò mò, mẹ Thanh mỉm cười:

- Đây là 5 bát gia vị: rượu trắng, nước muối, dấm, nước đường, nước sôi. Chúng đều trong suốt, không màu và có thể uống được. Mỗi bát này, cháu chỉ được thử một lần duy nhất, thì liệu cháu có phân biệt được bát nào đựng gì được không?

Lan lúng túng quá, vì cô bé đã bao giờ phải vào bếp đâu. Bạn hãy giúp Lan với nhé!

Đáp án: Nói là "thử" thôi, chứ cần phải biết có những cách khác nhau, vì ta có 5 giác quan cơ mà.

- Đầu tiên, sờ tay tìm ra ngay bát nước sôi.

- Mũi ngửi sẽ giúp phát hiện ra dấm và rượu.

- Còn lại hai bát, thì... nếm nước trong một bát là biết ngay bát nào đựng nước muối, bát nào đựng nước đường.

Câu đố trí tuệ 4: Dì đem bé Bạch đến chơi nhà Vũ, cô bé chưa đầy 10 tháng tuổi. Mẹ bế bé Bạch khen:

- Bé Bạch nhà mình lớn nhanh thật, bây giờ chắc phải 9 cân rồi.

- Dì ơi, bé Bạch béo thế cơ à? – Vũ tròn mắt ngạc nhiên, vì lúc mới sinh bé Bạch vừa bé lại vừa gầy, làm cả nhà rất lo.

Vũ nhanh nhẹn lấy cân ra.

- Bé Bạch, ngoan nào, ngồi lên đây.

Vũ mang cân ra định cân bé Bạch nhưng chẳng dễ chút nào. Bé rất nghịch, toàn bò xuống. Dì cười nói:

- Vũ à, thế không cân em được đâu.

- Vậy dì có cách nào không?

- Đương nhiên rồi, cháu thử nghĩ xem.

Vũ ngồi im suy nghĩ.

Đố bạn Vũ sẽ làm thế nào để biết được trọng lượng của bé Bạch nhỉ?

Đáp án: Đầu tiên cho Vũ cân trước, cho Vũ bế bé Bạch cân lần hai. Sau đó trừ đi trọng lượng của Vũ là ra số cân của bé Bạch.

Câu đố trí tuệ 5: Cảnh sát thành phố nọ đang đau đầu vì nạn tiền giả. Tuy tiền giả nhẹ hơn tiền thật, nhưng mắt thường rất khó nhận ra.

- Đội trưởng, hôm nay tôi lại phát hiện được một đồng tiền giả!

- Mau đưa tôi xem.

Anh nhân viên đút tay vào túi áo, mặt bỗng biến sắc:

- Thôi chết, tôi để đống tiền giả lẫn vào đống tiền thật của mình rồi! Làm sao đây, mắt thường rất khó nhận ra...

- Có tất cả mấy đồng?

- Một, hai, ba... cả thảy 9 đồng – Anh nhân viên đếm hồi lâu rồi trả lời.

- Chỉ còn cách cân lên thôi...

Nghe đội trưởng bảo vậy, anh nhân viên chạy ngay đi lấy cân tiểu li.

- Có 9 đồng, một lần cân 2 đồng chỉ cần 4 lần cân là xong!

- Sao nhiều thế, tôi chỉ cần cân 2 lần là tìm ra ngay tiền giả.

Vậy đội trưởng làm thế nào mà chỉ sau 2 lần cân đã tìm ra tiền giả?

Đáp án: Chia tiền thành 3 nhóm A, B, C, mỗi nhóm 3 đồng tiền rồi đem nhóm A và B cân trước. Sẽ có hai tình huống như sau:

1/ Cân thăng bằng, nghĩa là tiền giả ở nhóm C. Lấy 2 đồng tiền nhóm C cân, nếu cân vẫn thăng bằng thì đồng còn lại là tiền giả, nếu cân không thăng bằng thì đồng nhẹ hơn là tiền giả.

2/ Nếu cân không thăng bằng, thì nhóm nào ở bên đòn cân nhẹ chứa tiền giả. Để tìm ra tiền giả ta lại làm theo trình tự các bước như trên.

Các câu đố mẹo thiếu nhi có đáp án trên đây hẳn các bạn đã bổ sung thêm vào tuyển tập kho câu đố thú vị cho bản thân, từ những câu đố mẹo, câu đố hay về loài vật đến những câu đố vui toán học bổ ích. Đừng quên dạy thêm Những bài đồng dao hay rèn trí thông minh cho con để bé phát triển tự nhiên và cả gia đình có những giây phút vui vẻ.