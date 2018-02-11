Dấu hiệu nhận biết con có năng khiếu đặc biệt từ nhỏ, cha mẹ đừng vội bỏ qua

Nhận biết con có năng khiếu đặc biệt từ nhỏ thông qua những dấu hiệu cơ bản sẽ giúp cha mẹ định hướng khả năng thiên bẩm vốn có của con.

Nhờ theo sát con mỗi ngày mà chị Phạm Hồ Điệp phát hiện bé Đỗ Nhật Nam có năng khiếu đặc biệt về ngôn ngữ. Tình cờ tặng con chiếc đàn đồ chơi mà nghệ sĩ Quốc Tuấn phát hiện Bôm có đam mê chơi đàn piano. Ngày nay, không quá khó để các bậc cha mẹ phát hiện ra con mình có năng khiếu nổi trội ở một lĩnh vực nào đó. Theo các chuyên gia, cha mẹ kịp thời phát hiện và để con phát triển đam mê sẽ giúp con có cuộc sống hạnh phúc và thành công vượt trội. Để làm được điều này, các bậc phụ huynh cần tinh ý nhận biết những năng khiếu đặc biệt của con.

Dấu hiệu nhận biết con có năng khiếu đặc biệt từ nhỏ Mỗi đứa trẻ sẽ có những mối quan tâm và thiên hướng phát triển khác nhau. Có trẻ say sưa với các con số; Có bé lại thích kể chuyện, đọc thơ; Có em lại thích thú với các bức tranh nhiều màu sắc; Có bé lại có hứng thú đặc biệt khi cầm trên tay một loại nhạc cụ… Dù có sở trường ở bất kỳ lĩnh vực nào thì tựu chung lại, trẻ cũng có những dấu hiệu nổi bật sau đây: Con hiếu động hơn các bạn Hiếu động là một trong những dấu hiệu cơ bản chứng tỏ con có năng khiếu đặc biệt - Ảnh minh họa: Internet Theo nghiên cứu, trẻ có năng khiếu đặc biệt có mức năng lượng cao hơn bạn bè cùng độ tuổi. Không ngồi yên một chỗ, những em bé này thường di chuyển, tìm hiểu mọi thứ xung quanh và tiếp cận theo cách riêng của chúng. Không chỉ có vậy, chúng còn liên tục đặt rất nhiều câu hỏi nhờ cha mẹ giải đáp giúp.

Vốn từ vựng phong phú, tốc độ suy nghĩ và lời nói nhanh Tốc độ nói và suy nghĩ ở trẻ có năng khiếu đặc biệt nhanh hơn bạn bè cùng trang lứa - Ảnh minh họa: Internet Vùng ngôn ngữ của những trẻ có năng khiếu đặc biệt phát triển mạnh. Do đó, vốn từ vựng của bé sẽ phong phú hơn, câu nói hoàn chỉnh hơn. Cha mẹ cũng đừng ngạc nhiên khi tốc độ nói của con nhanh hơn. Vì con chỉ đang đuổi kịp tốc độc suy nghĩ trong đầu mà thôi. Quan tâm đến mọi người và thế giới xung quanh Trẻ có năng khiếu sẽ nhạy cảm, quan tâm, chú ý đến mọi người và thế giới xung quanh nhiều hơn. Đôi khi, cha mẹ sẽ thấy con có sự đồng cảm sâu sắc đối với một vấn đề, một sự kiện mà những đứa trẻ cùng tuổi không quan tâm. Con cũng có tình cảm mạnh mẽ hơn các bạn cùng trang lứa. Những dấu hiệu đặc biệt khác Cha mẹ còn có thể nhận biết con có năng khiếu đặc biệt từ nhỏ thông qua một số cử chỉ, hành vi cơ bản khác: - Có tố chất lãnh đạo: Những đứa trẻ này thông thường sẽ có tố chất lãnh đạo tự nhiên, dễ dàng hướng dẫn các hoạt động cho bạn bè, thậm chí là những người bạn lớn hơn vài tuổi. - Ham học hỏi: Năng khiếu của con còn bộc lộ qua tinh thần ham học hỏi, thích các trò chơi và hoạt động trí tuệ; Thích đọc các loại sách báo của trẻ lớn hơn; Sớm hình thành tư duy phản biện, óc phê phán. Trẻ có năng khiếu sẽ có tình yêu với thiên nhiên và say mê các hoạt động nghệ thuật - Ảnh minh họa: Internet - Yêu thiên nhiên, thích nghệ thuật: Nhiều trẻ có năng khiếu nghệ thuật còn bộc lộ qua tình yêu thiên nhiên, thích những tác phẩm hội họa, điêu khắc và những hình thức nghệ thuật khác.

4 cách để con khỏe, mẹ vui trong ngày Tết Dù bận rộn, cha mẹ cũng cần đảm bảo nguồn dinh dưỡng hợp lý, giúp trẻ khỏe mạnh, phòng ngừa bệnh tật, tránh suy dinh dưỡng hay tăng cân quá mức.

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