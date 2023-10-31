Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 31/10/2023 của 12 cung hoàng đạo

Bạn sẽ có thể chứng tỏ dũng khí của mình trong một tình huống cạnh tranh và đạt thành tích xuất sắc. Một chuyến du lịch xa thành phố cùng gia đình có thể làm mất đi niềm vui vì quá tốn kém. Giữ người mà bạn nghi ngờ dưới sự giám sát chặt chẽ. Tiền có thể đến với bạn từ một nguồn không ngờ tới nhất. Hôm nay gia đình tỏ ra ủng hộ và giúp đỡ bạn. Một số bạn có thể dự định tiết kiệm để mua nhà hoặc bất động sản . Sức khỏe vẫn tuyệt vời khi bạn trở nên có ý thức về thể dục.

Màu may mắn: Màu cam

Kim ngưu (21/4-20/5)

Bạn có lý do để lo lắng về một đứa con nhỏ trong gia đình nhưng hãy giữ quan điểm tích cực. Những người đang chờ đợi kết quả chắc chắn sẽ thành công. Sức khỏe vẫn đạt yêu cầu. Một công việc phụ có thể gây tốn kém cả về thời gian và sức lực. Một chuyến đi được lên kế hoạch tốt hứa hẹn một khoảng thời gian tuyệt vời. Vấn đề tài sản được giải quyết một cách thân thiện. Quản lý tài chính xuất sắc sẽ giúp kho bạc của bạn luôn tràn đầy và giúp bạn thực hiện được ước mơ của mình.

Tình yêu: Bạn có thể cảm thấy được giải thoát khi chia tay người yêu.

Con số may mắn: 7

Màu sắc may mắn: Trắng

Song Tử (21/05 - 21/06)

Hãy cẩn thận trong công việc vì bạn có thể trở thành nạn nhân của những mưu đồ của đối thủ chuyên nghiệp. Bạn có thể tình nguyện tham gia một chuyến đi ngẫu hứng với bạn bè và tận hưởng thời gian bên nhau. Một khoảnh khắc đáng tự hào liên quan đến một người thân thiết rất có ý nghĩa đối với bạn. Các khoản đầu tư trước đây sẽ giúp bạn đảm bảo về mặt tài chính. Đừng mạo hiểm với sức khỏe của bạn ngày hôm nay. Bạn có thể gặp khó khăn trong việc chống lại những yêu cầu phi thực tế của người lớn tuổi trong gia đình. Một tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của bạn có thể bị tranh chấp bởi người thân.

Tình yêu: Những người đang tìm kiếm tình yêu có thể sẽ sớm gặp được nó!

Con số may mắn: 18

Màu sắc may mắn: Nâu

Cự giải (22/6 - 22/7)

Về sức khỏe, bạn cảm thấy mình đang ở trên đỉnh thế giới. Việc không chủ động trong công việc có thể khiến bạn bị cấp trên kéo lên. Những người nội trợ có thể có động lực để dọn dẹp và sơn nhà như một phần của nỗ lực làm đẹp. Bạn sẽ có thể đạt được nhiều hơn mong đợi về mặt học thuật. Những thăng trầm trong vận may được chỉ định cho những người chơi cổ phiếu. Một giao dịch bất động sản có thể mang lại nhiều lợi nhuận nhất. Đi du lịch cùng bạn bè sẽ rất vui.

Tình yêu: Người bạn đang yêu rất có thể sẽ mời bạn đến chơi hôm nay.

Con số may mắn: 5

Màu may mắn: Xanh lá nhạt

Sư tử (23/07 - 23/08)

Bạn sẽ thuyết phục được đối tác kinh doanh về dự án yêu thích của mình. Nhiều bạn sẽ được trải nghiệm một hành trình suôn sẻ. Bạn sẽ cần phải giữ thái độ tinh thần đúng đắn để đạt được thành công trong học tập. Những người bị bệnh lâu ngày có thể mong đợi sự hồi phục kỳ diệu. Về mặt tài chính, ngày hôm nay sẽ khá khả quan khi có đủ thu nhập. Những người kinh doanh bất động sản có thể tìm thấy ngày có lợi nhuận.

Tình yêu: Đây là lúc bạn thể hiện tình yêu của mình với người mà bạn thực sự yêu thương.

Con số may mắn: 9

Màu sắc may mắn: Đỏ tươi

Xử nữ (24/08 - 23/09)

Có thể có điều gì đó không diễn ra như kế hoạch trong công việc và khiến tinh thần bạn căng thẳng. Một số bạn có thể mua tài sản dưới dạng lô đất hoặc căn hộ. Một biện pháp khắc phục tại nhà có thể sẽ có hiệu quả. Việc nghe theo lời khuyên của một người bạn có thể mang lại lợi ích cho bạn trên phương diện đầu tư. Một chuyến du lịch giải trí hứa hẹn nhiều niềm vui và hứng khởi. May mắn ủng hộ bạn về mặt học thuật.

Tình yêu: Bạn có thể sẽ tận hưởng chuyến đi cùng người yêu đến một nơi nào đó xa lạ.

Con số may mắn: 3

Màu may mắn: Màu vàng

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Những người dự định lái xe đi nghỉ nên chú ý đến những chi tiết nhỏ. Những nỗ lực của bạn sẽ mang lại yên bình trong gia đình. Về mặt học thuật, bạn có khả năng trở thành một trong những người thành công. Bạn sẽ được hưởng lợi bằng cách tạm dừng thói quen tập thể dục thường xuyên của mình. Một khoản vay có khả năng đạt được ở mức lãi suất thuận lợi nhất. Cách tiếp cận tập trung là những gì bạn cần để tạo dấu ấn trên mặt trận chuyên nghiệp. Một số bạn có khả năng có được tài sản thông qua thừa kế.

Tình yêu: Một số bạn có thể cố gắng làm cho đời sống tình cảm của mình trở nên tươi sáng hơn.

Con số may mắn: 2

Màu may mắn: Màu cam

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Các doanh nhân sẽ tìm ra những cách thức mới hơn để nâng cao lợi nhuận. Những người buộc phải sống xa khó có thể đoàn tụ với gia đình. Những nỗ lực có khả năng mang lại kết quả trên thị trường bất động sản. Về mặt học tập, bạn sẵn sàng thể hiện tốt. Sức khỏe vẫn tốt. Một tin tốt có thể được mong đợi về mặt tài chính. Một chuyến đi nghỉ dưỡng hứa hẹn nhiều niềm vui và hứng thú.

Tình yêu: Bạn có khả năng thu hút sự chú ý của ai đó và bắt đầu một cuộc tình lãng mạn như vũ bão.

Con số may mắn: 11

Màu may mắn: Tím

Nhân mã (23/11-21/12)

Bạn có thể tham gia vào việc mang lại một diện mạo mới cho ngôi nhà. Những người dự định mua hoặc bán bất động sản sẽ tìm thấy một số cơ hội tốt. Bạn có thể đưa ra quyết định đúng đắn trong một tình huống khó khăn về mặt chuyên môn. Tốt nhất nên tránh những con đường đông đúc ngày hôm nay. Theo dõi chặt chẽ ai đó trên mặt trận học thuật sẽ mang lại lợi thế cho bạn. Một số bạn có khả năng kiếm được nhiều tiền nhờ may mắn về mặt tài chính.

Tình yêu: Tình yêu có thể sẽ gõ cửa nhà bạn, vì vậy hãy nhanh chóng đáp lại!

Con số may mắn: 4

Màu may mắn: Màu bạc

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Một số người có thể có được một công việc tốt và được trả lương cao. Một số bạn có thể tận hưởng một đêm đi chơi với bạn bè. Mua một ngôi nhà hoặc một căn hộ là có thể đối với một số người. Tập luyện hàng ngày hứa hẹn sẽ mang lại điều kỳ diệu cho sức khỏe của bạn, nhưng bạn cần phải tập luyện đều đặn. Số tiền chi tiêu của bạn sẽ nhiều hơn số tiền bạn kiếm được, vì vậy hãy theo dõi chặt chẽ việc chi tiêu của mình. Một bài tập được nộp về mặt học thuật có thể nhận được lời khen ngợi. Một chuyến đi dài có thể giúp bạn suy nghĩ thấu đáo hơn.

Tình yêu: Những lời cầu nguyện của những người đang tìm kiếm tình yêu có thể sẽ sớm được đáp lại.

Con số may mắn: 1

Màu may mắn: Vàng

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Hãy sử dụng trực giác của bạn để cứu bản thân khỏi một hoạt động kinh doanh thua lỗ. Cuộc hành trình mà bạn sắp thực hiện sẽ trở nên thú vị khi có ai đó đi cùng bạn. Đối với một số người, có khả năng họ sẽ chuyển đến một ngôi nhà mới hoặc một thành phố mới. Về sức khỏe thì không có gì phải lo lắng. Lợi nhuận tốt từ một khoản đầu tư được dự kiến. Thành tích của ai đó ở trong gia đình có khả năng mang lại sự tích cực. Việc không chăm chỉ trong học tập có thể ngăn cản bạn vượt lên trên.

Tình yêu: Yêu chưa bao giờ dễ dàng đến thế! Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên có thể thực sự có tác dụng với bạn!

Con số may mắn: 8

Màu may mắn: Hồng

Song ngư (20/02 - 20/03)

Người lớn tuổi có thể cho rằng bạn có trách nhiệm hơn trước. Một ngày tốt lành để thanh lý tài sản. Thói quen tập thể dục thường xuyên sẽ giúp bạn giữ được vóc dáng cân đối. Các nguồn lực để trả nợ có thể cần phải được tìm thấy sớm. Mọi thứ có thể sẽ diễn biến thuận lợi về mặt chuyên môn. Một số bạn có thể phải thực hiện một chuyến đi công tác chính thức trong thời gian ngắn. Về mặt học thuật, những lời cầu nguyện của bạn có thể sẽ được đáp lại và khiến nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của bạn biến mất.

Tình yêu: Cơ hội gặp được một người ở phe đối diện có thể sẽ khiến một ngày của bạn tươi sáng hơn.

Con số may mắn: 18

Màu may mắn: Nâu hạt dẻ

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.