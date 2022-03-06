Cuối tháng 3/2022, những cung hoàng đạo này gặp XUI XẺO DỒN DẬP, làm gì cũng khó khăn, hư hỏng

Bởi sao Thủy nghịch hành nên khoảng cuối tháng 3/2022, Kim Ngưu dễ gặp áp lực về nghề nghiệp cao, tâm lý vì thế không được bình tĩnh. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm cũng gặp bất lợi.

Tốt hơn hết, bạn cần phải cẩn thận lời ăn tiếng nói. Mỗi bước đi đều suy nghĩ thật kỹ càng để tránh mang họa không đâu vào người.

Rõ ràng nhất là khi kết thân được với người mình thích nhưng tâm lý của bạn lại nể nang nên dễ khiến đôi bên khó hòa hợp. Lúc này, Kim Ngưu không nên ham đầu tư bởi rủi ro tương đối cao.

Sư Tử

Đây là khoảng thời gian không mấy tốt lành với Sư Tử. Bạn dễ bị ghen tuông đố kỵ rồi trở nên cực đoan, thậm chí đi chệch hướng đi so với mục tiêu ban đầu.

Trong tình cảm, Sư Tử có tính chiếm hữu cao và điều này dễ khiến nửa kia cảm thấy ngột ngạt. Bạn hãy tự nhắc nhở bản thân điều chỉnh lại thái độ và suy nghĩ, đừng để mối quan hệ "đứt gánh giữa đường".

Đây cũng là lúc Sư Tử cần khiêm tốn để nhận ra những điểm chưa tốt của mình, chớ lơ là hay kiêu ngạo. Cuối tháng 3/2022, Sư Tử hãy luôn tỉnh táo về tiền bạc kẻo mất trắng.

Bảo Bình

Theo tử vi cuối tháng 3/2022, chỉ khi chân thành với mọi người, Bảo Bình mới xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp. Thời điểm này, bạn hãy chú ý hơn đến thái độ và cách hành xử của mình, đừng gây mất lòng người khác.

Trong chuyện tình cảm, bạn không đủ can đảm để chủ động thể hiện bản thân với người mình thầm mến. Bạn luôn trọng trạng thái không chắc chắn về tương lai và do dự khi đối mặt với đối phương. Nếu đã yêu lâu, bạn và người ấy dễ có sự khác biệt về quan điểm sống, hãy cẩn thận kẻo những cuộc cãi vã lại nổ ra đấy nhé.

Những người đã đi làm chỉ cần làm tốt công việc của mình là đủ, không nên lo chuyện bao đồng. Hãy tập trung nâng cao năng lực của mình, đừng xen vào chuyện của đồng nghiệp. Các bạn học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường có dấu hiệu chểnh mảng, bạn dễ bị tác động bởi thế giới bên ngoài và rất ham vui.

Trong chuyện tiền bạc, cung hoàng đạo này không nên ham đầu tư bởi rủi ro tương đối cao. Nếu còn thiếu kinh nghiệm, bạn cần dành thời gian để bổ sung thêm kiến thức cho mình đã.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).